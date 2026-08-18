വ്യോമയാന നിയമ പരിഷ്കരണം അവസാന ഘട്ടത്തിൽ; റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ സമർപ്പിക്കുമെന്ന് സുപ്രീംകോടതിയോട് കേന്ദ്രം
സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ എസ് ലക്ഷ്മിനാരായണൻ സമർപ്പിച്ച പൊതുതാത്പര്യ ഹർജിയിലാണ് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ്.
By ANI
Published : August 18, 2026 at 4:50 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഭാരതീയ വായുയൻ അധിനിവേശം 2024 പ്രകാരം നിയമങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലെന്ന് കേന്ദ്രം. മൂന്ന് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിമാന കമ്പനികളോട് അവരുടെ ആവശ്യകതകൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് കേന്ദ്രം മറുപടിയായി രംഗത്ത് എത്തിയത്. സ്റ്റിസുമാരായ വിക്രം നാഥും സന്ദീപ് മേത്തയും അടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. വിമാനക്കമ്പനികൾ അവ പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അതിന് ഉടൻ പരിഹാരം കാണുക" എന്ന് ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.
ചില അന്തിമ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സർക്കാർ കരട് നിയമങ്ങൾ ബെഞ്ചിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. നിയന്ത്രണ സംവിധാനം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫലപ്രദമായ ഒരു നിയന്ത്രണ സംവിധാനം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമല്ല. പിന്നാലെ കൂടുതൽ സമയം വേണമെന്ന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അഭ്യർഥന സുപ്രീംകോടതി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അടുത്ത വാദം സെപ്റ്റംബർ ഏഴിനാണ്.
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സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ എസ് ലക്ഷ്മിനാരായണൻ സമർപ്പിച്ച പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിയിലാണ് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ്. സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മേഖലയിലുടനീളം സുതാര്യതയും യാത്രക്കാരുടെ സംരക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കുന്ന ശക്തവും സ്വതന്ത്രവുമായ ഒരു നിയന്ത്രണ സംവിധാനം ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഹർജി. സ്വകാര്യ വിമാനക്കമ്പനികൾ ചുമത്തുന്ന വിമാനക്കൂലിയിലും അനുബന്ധ നിരക്കുകളിലും നിയന്ത്രണം വേണമെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
വിമാനക്കമ്പനികൾ അമിതമായ നിരക്കുകൾ ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. വിമാന ടിക്കറ്റുകളുടെ നിരക്കിൽ സർക്കാരിന് പരിധി ഏർപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രി പാർലമെൻ്റിൽ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയെ കുറിച്ചും ഹർജിക്കാരൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. രാജ്യത്തിൻ്റെ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ചട്ടക്കൂട് നവീകരിക്കാനും മറ്റും ജൂലൈ 13 ന് ബെഞ്ച് കേന്ദ്രത്തോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. വിമാനക്കമ്പനികളുടെ വിമാന ടിക്കറ്റുകളുടെ അമിതമായ വർധനവിനെ "ചൂഷണം" എന്നാണ് സുപ്രീംകോടതി നേരത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്.
കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ (ഡിജിസിഎ) യിൽ നിന്നും പ്രതികരണം തേടിയതായി ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. സ്വകാര്യ വിമാന കമ്പനികൾ ഇക്കണോമി ക്ലാസ് യാത്രക്കാർക്കുള്ള സൗജന്യ ചെക്ക്-ഇൻ ബാഗേജ് അലവൻസ് 25 കിലോയിൽ നിന്ന് 15 കിലോയായി കുറച്ചു. ശേഷം അത് പുതിയ വരുമാന മാർഗമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തുവെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ഇത്തരം നിരക്കുകളും പ്രവചനാതീതമായ വിലനിർണയവും വഴി ഉപഭോക്താക്കളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ എയർലൈനുകളെ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഹർജിയിൽ അവകാശപ്പെട്ടു.
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