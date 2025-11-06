ETV Bharat / bharat

അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇനി എഴുതി നൽകണം; അറിയിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിയമവിരുദ്ധമാകും: സുപ്രീം കോടതി

റിമാൻഡിനായി ഹാജരാക്കുന്നതിന് രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും ഇത് നൽകണം. എഴുതി നൽകിയില്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് നിയമവിരുദ്ധമാവുകയും അത് മൗലികാവകാശ ലംഘനമാവുകയും ചെയ്യും.

Constitutional Right Article 22 Personal Liberty Safeguard Written Grounds of Arrest CRPC section 50
Representative image (IANS)
author img

By Sumit Saxena

Published : November 6, 2025 at 11:31 PM IST

3 Min Read
ന്യൂഡൽഹി: അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങൾ, അറസ്റ്റിലായ വ്യക്തിക്ക് മനസിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ രേഖാമൂലം നൽകണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ഈ വിവരങ്ങൾ ന്യായമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ നൽകിയിരിക്കണം. റിമാൻഡ് നടപടികൾക്കായി മജിസ്‌ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കുന്നതിന് രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും അറസ്റ്റിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എഴുതി നൽകിയിരിക്കണം എന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ഭരണഘടനാപരമായ സുരക്ഷാ ഉറപ്പ്

അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അറിയിക്കാനുള്ള ഈ ഭരണഘടനാപരമായ ഉത്തരവ്, എല്ലാ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കും നിർബന്ധമാണ്. അറസ്റ്റിൻ്റെ കാരണം രേഖാമൂലം നൽകുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, ആ അറസ്റ്റ് നിയമവിരുദ്ധമാവുകയും അറസ്റ്റിലായ വ്യക്തിക്ക് മോചനം ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. കാരണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അറിയിക്കാതിരിക്കുന്നത്, ആർട്ടിക്കിൾ 21 പ്രകാരമുള്ള ജീവിക്കാനും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമുള്ള മൗലികാവകാശത്തിൻ്റെ ലംഘനമാണ്. അതുവഴി അറസ്റ്റ് അസാധുവാകുമെന്നും കോടതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ ഭരണഘടനാപരമായ സംരക്ഷണം വെറുമൊരു നടപടിക്രമമല്ല, മറിച്ച് മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ നിർബന്ധിത വ്യവസ്ഥയാണ്.

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 22(1)ൻ്റെ ലക്ഷ്യം, അറസ്റ്റിലായ വ്യക്തിയെ സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാൻ സജ്ജമാക്കുക എന്നതാണ്. ഇതിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്താൽ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ, ഈ ഉദ്ദേശ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനായി, ഒരൊറ്റ ഒഴിവാക്കലും ഇല്ലാതെ എല്ലാ കേസുകളിലും അറസ്റ്റിൻ്റെ കാരണം അറസ്റ്റിലായ വ്യക്തിയെ അറിയിച്ചിരിക്കണം. അറസ്റ്റിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ, അറസ്റ്റിലായ വ്യക്തിക്ക് ഫലപ്രദമായി മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഭാഷയിൽ, ആവശ്യമായ വസ്തുതകളെക്കുറിച്ച് മതിയായ അറിവ് ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ കൈമാറണം.

വിധി പുറപ്പെടുവിച്ച ബെഞ്ചും സമയപരിധിയും

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബിആർ ഗവായി, ജസ്റ്റിസ് അഗസ്റ്റിൻ ജോർജ് മസിഹ് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഈ സുപ്രധാന വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. അറസ്റ്റിന് തൊട്ടുമുമ്പോ ഉടൻ ശേഷമോ അറസ്റ്റിൻ്റെ കാരണം എഴുതി നൽകിയില്ലെങ്കിൽ, അത് സിആർപിസി സെക്ഷൻ 50 (പുതിയ ബിഎൻഎസ്എസ് 2023-ലെ സെക്ഷൻ 47) ലംഘനമായി കണക്കാക്കി അറസ്റ്റ് അസാധുവാക്കില്ല എന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. എങ്കിലും, ന്യായമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ, അതായത് റിമാൻഡ് നടപടികൾക്കായി മജിസ്‌ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കുന്നതിന് രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും അറസ്റ്റിൻ്റെ കാരണം എഴുതി നൽകിയിരിക്കണം. ഈ സമയക്രമം പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ, അറസ്റ്റ് നിയമവിരുദ്ധമാവുകയും അറസ്റ്റിലായ വ്യക്തിക്ക് മോചനം ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഇത് പാലിക്കാത്തപക്ഷം, അറസ്റ്റും തുടർന്നുള്ള റിമാൻഡും നിയമവിരുദ്ധമാവുകയും വ്യക്തിക്ക് സ്വതന്ത്രനാകാൻ അവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം അഭിഭാഷകന് അറസ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം വിശദമായി പരിശോധിക്കാനും, റിമാൻഡിനെ എതിർക്കാൻ ആവശ്യമായ രേഖകൾ ശേഖരിക്കാനും, അറസ്റ്റിലായ വ്യക്തിയെ സമർഥമായി പ്രതിരോധിക്കാനും സഹായിക്കും. രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ കുറഞ്ഞ സമയം നൽകുന്നത് ഇത്തരം തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്ക് തടസം ഉണ്ടാക്കും. റിമാൻഡിന് മുമ്പുള്ള ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ പരിധി, ആർട്ടിക്കിൾ 22(1) പ്രകാരമുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ക്രിമിനൽ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന തുടർച്ച നിലനിർത്തുന്നതിനും ഇടയിൽ ഒരു ന്യായമായ സന്തുലിതാവസ്ഥ ഉറപ്പാക്കുന്നു.

വാക്കാലുള്ള അറിയിപ്പും കേസും

അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് എഴുതി നൽകാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ, കാരണം വാക്കാലെ അറിയിക്കണം. തുടർന്ന് പറഞ്ഞ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ അത് എഴുതി നൽകിയിരിക്കണം. ഈ വിധി, 2024 ജൂലൈയിലെ മുംബൈയിലെ ഒരു ഹൈ-പ്രൊഫൈൽ ഹിറ്റ് ആൻഡ് റൺ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ഒരു ഹർജിക്കാരൻ്റെ കേസിലാണ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. അറസ്റ്റിലെ നടപടിക്രമപരമായ പിഴവുകൾ ബോംബെ ഹൈക്കോടതി അംഗീകരിച്ചെങ്കിലും, കുറ്റത്തിൻ്റെ ഗൗരവവും പ്രതി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചതും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അറസ്റ്റ് നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചു.

അറസ്റ്റിൻ്റെ കാരണം എഴുതി നൽകിയില്ല എന്ന കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അറസ്റ്റ് നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെയാണ് ഹർജിക്കാരൻ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. കേസിൻ്റെ മെറിറ്റിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാതെ, നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കോടതി ഈ കേസിൽ നോട്ടീസ് അയച്ചത്. അറസ്റ്റിൻ്റെ കാരണം എഴുതി നൽകാനുള്ള വിധി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വിധിപ്പകർപ്പുകൾ എല്ലാ ഹൈക്കോടതികളുടെയും രജിസ്ട്രാർ ജനറൽമാർക്കും സംസ്ഥാന-കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശങ്ങളിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർക്കും നൽകാൻ കോടതി രജിസ്ട്രിയോട് നിർദേശിച്ചു.

