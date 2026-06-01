സുപ്രീം കോടതിയിൽ 5 പുതിയ ജഡ്ജിമാർ; ചരിത്ര നേട്ടവുമായി വി മോഹന, നേരിട്ട് ജഡ്ജിയാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ വനിത
അഡ്വക്കേറ്റ് വി മോഹനയുടെ നിയമനം രാജ്യത്ത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇതിന് മുൻപ് ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദു മൽഹോത്ര മാത്രമാണ് ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്
Published : June 1, 2026 at 1:22 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: സുപ്രീം കോടതിയിൽ അഞ്ച് പുതിയ ജസ്റ്റിസുമാരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമിച്ചു. ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായിരുന്ന ശ്രീ ചന്ദ്രശേഖർ അടക്കമുള്ളവരാണ് പട്ടികയിലുള്ളത്. നാല് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരും ഒരു മുതിർന്ന വനിത അഭിഭാഷകയുമാണ് പുതിയതായി സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തുന്നത്.
പഞ്ചാബ്-ഹരിയാന ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഷീൽ നാഗുവിനും നിയമനം നൽകി. മധ്യപ്രദേശ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജീവ് സച്ച്ദേവ പുതിയ പദവിയിലെത്തി. ജമ്മു കശ്മീർ-ലഡാക്ക് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ പല്ലി എന്നിവർക്കും സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചു.
സുപ്രീം കോടതിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷക വി മോഹനയാണ് പുതിയതായി എത്തിയ മറ്റൊരു ജഡ്ജി. പുതിയ നിയമനത്തോടെ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജഡ്ജിമാരുടെ ആകെ എണ്ണം 37 ആയി. പരമാവധി ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം 38 ആണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഒഴിവ് മാത്രമാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ബാക്കിയുള്ളത്. കേന്ദ്ര നിയമ മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗികമായി വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. ഭരണഘടനയുടെ 124(2) അനുച്ഛേദം നൽകുന്ന അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവാണ് നിയമന ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത്.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമായുള്ള കൂടിയാലോചനകൾക്ക് ശേഷമാണ് നിയമനം ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. സുപ്രീം കോടതിയിലെ കേസുകൾ വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കാൻ പുതിയ നിയമനം സഹായിക്കും. രാജ്യത്തെ വിവിധ കോടതികളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് കേസുകളാണ് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത്. കൂടുതൽ ജഡ്ജിമാർ പദവിയിൽ എത്തുന്നത് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വലിയ കരുത്തേകും.
നേട്ടം കുറിച്ച് വനിത അഭിഭാഷക
അഡ്വക്കേറ്റ് വി മോഹനയുടെ നിയമനം രാജ്യത്ത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയാണ് ഇവർ. അഭിഭാഷക പദവിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ജഡ്ജിയാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ വനിതയാണ് വി മോഹന. സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതൊരു അത്യപൂർവ നേട്ടമാണ്. ഇതിന് മുൻപ് ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദു മൽഹോത്ര മാത്രമാണ് ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. ദീർഘകാലമായി സുപ്രീം കോടതിയിൽ അഭിഭാഷകയായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് വി മോഹന.
സിവിൽ, സർവീസ്, ഭരണഘടന കേസുകൾ അവർ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തു. മികവുറ്റതും പ്രഗൽഭയുമായ നിയമ വിദഗ്ധയാണ് ഇവർ. സുപ്രീം കോടതിയിൽ വനിത പ്രാതിനിധ്യം പരമാവധി ഉറപ്പാക്കാൻ കൂടിയാണ് പുതിയ നിയമനം.
In exercise of the power conferred by clause (2) of Article 124 of the Constitution of India, the President of India, after consultation with Chief Justice of India, is pleased to appoint the following as Judges of the Supreme Court of India. I convey my best wishes to them:- — Arjun Ram Meghwal (@arjunrammeghwal) June 1, 2026
നിയമരംഗത്ത് വളരെ വലിയ സംഭാവനകളാണ് വി മോഹന ഇതുവരെ നൽകിയത്. കോടതിയിൽ വനിത ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം കുറവാണെന്ന വിമർശനത്തിന് ഒരു പരിധി വരെ ഇതോടെ പരിഹാരമാകും. രാജ്യത്തെ പരമോന്നത കോടതിയുടെ നിർണായക തീരുമാനങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പ്രതിഫലിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും.
കൊളീജിയം ശിപാർശയും സുപ്രീം കോടതിയും
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ കൊളീജിയമാണ് പുതിയ ജഡ്ജിമാരെ ശിപാർശ ചെയ്തത്. മുതിർന്ന അഞ്ച് ജഡ്ജിമാരാണ് സുപ്രീം കോടതി കൊളീജിയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഹൈക്കോടതികളിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ജഡ്ജിമാരെ ഇതിനായി പ്രത്യേകമായി പരിഗണിച്ചു.
സുപ്രീം കോടതിയിലെ പ്രഗൽഭരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരും പട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്നു. കൊളീജിയം കണ്ടെത്തുന്ന ശിപാർശകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കൈമാറുകയാണ് പതിവ് നടപടിക്രമം. ഇത് പിന്നീട് നിയമ മന്ത്രാലയം വിശദമായി പരിശോധിച്ച് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരത്തിന് സമർപ്പിക്കും. പുതിയ ജഡ്ജിമാർ ഉടൻ തന്നെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ഔദ്യോഗികമായി ചുമതലയേൽക്കും.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസാണ് ജസ്റ്റിസുമാർക്ക് ഔദ്യോഗിക സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുക. ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമനത്തിൽ കൊളീജിയവും സർക്കാരും തമ്മിൽ പലപ്പോഴും അതിരൂക്ഷമായ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ കൊളീജിയത്തിൻ്റെ ഈ പുതിയ ശുപാർശ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വളരെ വേഗത്തിൽ അംഗീകരിച്ചു. രാജ്യത്തെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഈ നിയമനം വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. ഇന്ത്യൻ നീതിന്യായ നിർവഹണം കൂടുതൽ ശക്തവും സുതാര്യമാക്കാനും ഇത് സഹായകമാകും.
