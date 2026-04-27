"പരസ്‌പര സമ്മതത്തോടെയുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ കുറ്റകൃത്യം എവിടെ?" ലിവ്-ഇൻ-പങ്കാളിക്കെതിരായ പരാതിയില്‍ യുവതിയോട് സുപ്രീം കോടതി

By PTI

Published : April 27, 2026 at 5:56 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: മുൻ ലിവ്-ഇൻ പങ്കാളി വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന യുവതിയുടെ കേസില്‍ പങ്കാളിക്കെതിരെയുള്ള എഫ്‌ഐആർ റദ്ദാക്കിയ മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത സ്ത്രീയോട് ഒത്തുതീർപ്പിലെത്താൻ ഉപദേശിച്ച് സുപ്രീം കോടതി.

സ്ത്രീ പുരുഷനോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചുവെന്നും ജസ്റ്റിസുമാരായ ബി വി നാഗരത്ന, ഉജ്ജൽ ഭൂയാൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "പരസ്പര സമ്മതത്തോടെയുള്ള ബന്ധത്തിൽ കുറ്റകൃത്യം എന്ന ചോദ്യം എവിടെയാണ്? അവർ 15 വർഷമായി അവർ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചതാണ്. അവർക്ക് അയാളിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടിയും ഉണ്ടായി. ഇപ്പോൾ അവർ അതിനെ പറയുന്നത് ലൈംഗികാതിക്രമം എന്നാണ്." ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

നേരത്തേ ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ട സ്ത്രീയെ പ്രതിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തികൊടുത്തത് സഹോദരീഭർത്താവാണെന്നും പ്രതി വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്തതായും അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

"വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് അവൾ എന്തിനാണ് അയാളോടൊപ്പം പോയത്?" ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്‌ന ചോദിച്ചു. "അവൾ അയാളോടൊപ്പം താമസിച്ചു. അവള്‍ക്ക് അയാളില്‍നിന്ന് കുട്ടിയുണ്ടായി. തമ്മില്‍ വിവാഹബന്ധം ഇല്ല. നിയമപരമായി ബന്ധമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അയാള്‍ക്ക് എപ്പോള്‍ വേണമെങ്കിലും ബന്ധത്തില്‍ നിന്ന് പുറത്തുപോകാം. അതാണ് ലിവ്-ഇൻ ബന്ധത്തിലെ അപകടസാധ്യത. അതിനാൽ അയാൾ ബന്ധത്തില്‍നിന്ന് പുറത്തുപോയാൽ അത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമായി മാറുന്നില്ല," അവർ പറഞ്ഞു.

പ്രതി ഇതിനകം വിവാഹിതനാണെന്നും ഈ വസ്തുത മറച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സ്ത്രീയുടെ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു. "നോക്കൂ, വിവാഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, അവളുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം നന്നാകുമായിരുന്നു. ഇരട്ടഭാര്യത്വത്തെക്കുറിച്ച് അവൾക്ക് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാമായിരുന്നു. അവൾക്ക് ജീവനാംശത്തിനായി കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാമായിരുന്നു. അവൾക്ക് ആ ഇളവുകൾ ലഭിക്കുമായിരുന്നു.

വിവാഹമില്ലാതെ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പുറത്തുപോകാം. ഇതാണ് അപകടസാധ്യത. നമ്മൾക്ക് എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും?" ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്‌ന പറഞ്ഞു. സ്ത്രീക്ക് കുട്ടിയുടെ ജീവനാംശം പോലുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ തേടാമെന്ന് കോടതി നിർദേശിക്കുകയും മധ്യസ്ഥതയ്ക്ക് പോകാൻ കക്ഷികളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

"പ്രതി ജയിലിൽ പോയാല്‍ അവൾക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും? കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ജീവനാംശം നൽകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ ഏഴ് വയസായി. കുട്ടിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരമായി കുറച്ച് പണമെങ്കിലും നൽകാം," ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന പറഞ്ഞു. ഈ വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ് അയയ്ക്കുകയും ഹർജിക്കാരിയും പ്രതിയും തമ്മിൽ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിലെത്താൻ കഴിയുമോയെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ കക്ഷികളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

