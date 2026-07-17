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'മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥ്' ആനിമേഷൻ ചിത്രത്തിന് അനുമതി; റിലീസ് ജഗന്നാഥ രഥയാത്രയ്ക്ക് ശേഷം മതിയെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

ചിത്രത്തിൻ്റെ റിലീസ് തടഞ്ഞ ഒഡീഷ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ നിർമ്മാതാക്കൾ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഈ അനുകൂല വിധി

CBFC CERTIFICATION COURT LORD JAGANNATH RATH YATRA FILM CONTROVERSY SUPREME COURT
സുപ്രീം കോടതി (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 17, 2026 at 3:40 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: വിവാദത്തിലായ 'മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥ്' എന്ന ആനിമേഷൻ ചിത്രത്തിൻ്റെ രാജ്യവ്യാപക റിലീസിന് സുപ്രീം കോടതി പച്ചക്കൊടി കാട്ടി. ഒഡീഷയിലെ പ്രശസ്‌തമായ പുരി ജഗന്നാഥ രഥയാത്രാ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജൂലൈ 28ല നോ അതിനു ശേഷമോ ചിത്രം തിയറ്ററുകളിൽ എത്തിക്കാമെന്നാണ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റിസുമാരായ ബി വി നാഗരത്‌ന , ആർ മഹാദേവൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാതാക്കൾ നൽകിയ ഹർജിയിൽ വിധി പ്രസ്‌താവിച്ചത്

ചിത്രത്തിൻ്റെ റിലീസ് തടഞ്ഞ ഒഡീഷ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെതിരെയാണ് നിർമ്മാതാക്കളായ ഇലെ ആനിമേഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേയും സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷണവും

ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ്റെ ചിത്രീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന ആക്ഷേപങ്ങളിൽ വിശദമായ ജുഡീഷ്യൽ പരിശോധന ആവശ്യമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഒഡീഷ ഹൈക്കോടതി ചിത്രത്തിൻ്റെ റിലീസ് തടഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ, ഈ ആനിമേഷൻ ചിത്രം ഇതിനകം തന്നെ യൂട്യൂബിൽ ലഭ്യമായ ഒരു വെബ് സീരീസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണെന്നും, സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഫിലിം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ (CBFC) ചിത്രത്തിന് കൃത്യമായ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

ഒഡീഷയിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും രഥയാത്രാ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചതായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരായ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഇത് കണക്കിലെടുത്താണ് ഉത്സവ ചടങ്ങുകൾ അവസാനിച്ച ശേഷം ജൂലൈ 28 മുതൽ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കോടതി അനുമതി നൽകിയത്.

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വിവാദത്തിന് കാരണമായ പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി

അംഗുലിൽ നിന്നുള്ള മഹേഷ് കുമാർ സാഹു, പുരി സ്വദേശി ഡോ. പ്രമോദ് കുമാർ ആചാര്യ, നിമാപദയിൽ നിന്നുള്ള ഉമാശങ്കർ ആചാര്യ എന്നിവർ സമർപ്പിച്ച പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിയിലാണ് ഒഡീഷ ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ സ്റ്റേ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

ഹർജിക്കാരുടെ വാദം:

ചിത്രത്തിന് സിബിഎഫ്‌സി (CBFC) നൽകിയ സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കണമെന്നും ഒഡീഷയിൽ ഇതിൻ്റെ പരസ്യ പ്രദർശനം തടയണമെന്നുമായിരുന്നു ഹർജിയിലെ ആവശ്യം. ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി ഭക്തരുടെ മതവികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും ഹർജിക്കാർ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, സെൻസർ ബോർഡിൻ്റെ അനുമതിയുള്ളതിനാലും സാമ്പത്തിക നഷ്‌ടം ഒഴിവാക്കേണ്ടതിനാലും രഥയാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യാനാണ് പരമോന്നത കോടതി ഇപ്പോൾ അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

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TAGGED:

CBFC CERTIFICATION COURT
LORD JAGANNATH RATH
YATRA FILM CONTROVERSY
SUPREME COURT
MAHAPRABHU JAGANNATH MOVIE RELEASE

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