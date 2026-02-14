ലിവ്- ഇൻ പങ്കാളിക്ക് പുരുഷനെതിരെ സ്ത്രീധന പീഡനക്കേസ് നല്കാനാകുമോ? ആധികാരികത പരിശോധിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി
നിയമപരമായി ഭാര്യയല്ലാത്ത സ്ത്രീക്ക് സ്ത്രീധന പീഡനം ഫയല് ചെയ്യാനാകുമോ എന്ന് പരിശേധിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി. സെക്ഷൻ 498 എ യിലെ നിയമവശങ്ങളാണ് കോടതി പരിശോധിക്കാന് ഉത്തരവിട്ടത്.
Published : February 14, 2026 at 5:44 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ലിവ്-ഇൻ ബന്ധത്തിലെ പങ്കാളിക്ക് പുരുഷനെതിരെ സ്ത്രീധന പീഡനം ഫയൽ ചെയ്യാനാകുമോ എന്നതിലെ ആധികാരികത തേടി സുപ്രീം കോടതി. ലിവ്-ഇൻ ബന്ധത്തിലോ സ്ത്രീയുമായി വിവാഹത്തിന് സമാനമായ ബന്ധത്തിലോ ഉള്ള പുരുഷനെതിരെ കേസ് ഫയല് ചെയ്യാനാകുമോ എന്നതാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. ഐപിസി സെക്ഷൻ 498 എ അല്ലെങ്കിൽ 2023 ലെ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ വ്യവസ്ഥകള് എന്നിവ പരിശോധിക്കും.
സഞ്ജയ് കരോൾ, എൻ. കോടീശ്വർ സിങ് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ആധികാരികത പരിശോധിക്കാന് ഉത്തരവിട്ടത്. സെക്ഷൻ 498 എ ലിവ്-ഇൻ ബന്ധങ്ങൾക്കും ബാധകമാണോ? എന്ന ഹര്ജിയിലാണ് നടപടി. 2025 നവംബർ 18 ന് കർണാടക ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിയെ ചോദ്യം ചെയ്തായിരുന്നു ഹര്ജി. സെക്ഷൻ 498 എ ലിവ്-ഇൻ ബന്ധങ്ങൾക്കും ബാധകമാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചതോടെയാണ്, ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് ഉന്നയിച്ച് ഹര്ജി ഫയല് ചെയ്തത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശിവമോഗയിൽ നിന്നുള്ള കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ലോകേഷ് ബിഎച്ച് ആണ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ആനന്ദ് സഞ്ജയ് എം നൂലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഹര്ജി സമര്പ്പിച്ചത്. ഹര്ജിയില് ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 14) വാദം കേട്ടതിന് പിന്നാലെ ഈ വിഷയത്തില് കോടതിയെ സഹായിക്കാൻ അഭിഭാഷക നീന ആർ നരിമാനെ അമിക്കസ് ക്യൂറിയായി ബെഞ്ച് നിയമിച്ചു. രേഖാമൂലമുള്ള വാദങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ ബെഞ്ച് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 2026 മാർച്ച് 9 ന് കേസില് കൂടുതൽ വാദം കേൾക്കാൻ ബെഞ്ച് തീരുമാനിച്ചു.
ഈ വിഷയത്തിൽ നിയമ-നീതിന്യായ മന്ത്രാലയത്തെ ഒരു കക്ഷിയായി ഉൾപ്പെടുത്താൻ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടു. കേന്ദ്രത്തിന് വേണ്ടി അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഐശ്വര്യ ഭാട്ടിയുടെ സഹായം തേടുകയും ചെയ്തു. അതേസമയം കർണാടക സർക്കാരിനും ബെഞ്ച് നോട്ടീസ് അയച്ചു.
എന്താണ് ലോകേഷ് സമര്പ്പിച്ച ഹര്ജി
നിയമപരമായി ഭാര്യയല്ലാത്ത തൻ്റെ ലിവ് ഇന് ബന്ധത്തിലെ പങ്കാളിയായ സ്ത്രീ ലോകേഷിനെതിരെ സ്ത്രീധന പീഡനം ആരോപിച്ച് എഫ്ഐആര് ഫയല് ചെയ്തു. സെക്ഷൻ 498 എ ലിവ്-ഇൻ ബന്ധങ്ങൾക്കും ബാധകമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് കര്ണാടക ഹൈക്കോടതി ലോകേഷിനെതിരെ വിധിയും പ്രസ്താവിച്ചു.
എന്നാല് നിയമപരമായി ഭാര്യയല്ലാത്ത സ്ത്രീക്ക് (പരാതിക്കാരിക്ക്) സ്ത്രീധന പീഡനം ആരോപിക്കാന് കഴിയില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് ഇയാള് നല്കിയ രണ്ട് ഹർജികൾ ഹൈക്കോടതി തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നു. തുടര്ന്നാണ് ലോകേഷ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നത്.
498 എ ഐപിസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹർജിക്കാരനെതിരെ നിലനിൽക്കുന്ന രണ്ട് കേസുകൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കോടതികളില് തുടരാനാവില്ലെന്നും അതിനാൽ ശിവമോഗ കോടതിയിൽ നിലവിലുള്ള കേസ് ബെംഗളൂരുവിലെ അഡീഷണൽ ചീഫ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റി എന്നും ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചിരുന്നു.
ഹർജിക്കാരൻ 2000-ൽ വിവാഹിതനായെന്നും ആ ബന്ധത്തിൽ ഒരു മകൾ ജനിച്ചതായും കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ പരാതിക്കാരി താൻ 2010-ൽ വിവാഹിതയായെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയാണെന്നും, തന്നെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഉപദ്രവിക്കാനായി പൊലീസ്, ബെംഗളൂരു പബ്ലിക് ഫോറം, കർണാടക സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിരവധി പരാതികൾ നൽകിയെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഈ പരാതികളെല്ലാം പിന്നീട് അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
2016-ൽ ഇവർ ശിവമോഗയിൽ നൽകിയ പരാതിയിൽ ഐപിസി സെക്ഷൻ 498A പ്രകാരം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. ഇതിനുപിന്നാലെ ബെംഗളൂരുവിൽ ഐപിസി സെക്ഷൻ 307 (കൊലപാതക ശ്രമം), 498A, സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 3, 4 എന്നിവ പ്രകാരം മറ്റൊരു എഫ്ഐആർ കൂടി ഇവർ ഫയൽ ചെയ്തു.
Also Read:'ഗര്ഭിണിയാണോയെന്ന് ആദ്യം പരിശോധിക്കണം, കാലതാമസം വരുത്തരുത്'; ബലാത്സംഗ കേസ് സംബന്ധിച്ച് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി