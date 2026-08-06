വ്യാജ മൊഴിയുടെ പേരിൽ ജയിലിൽ കിടന്നത് 22 വർഷം; കൊലക്കേസ് പ്രതിയെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി സുപ്രീംകോടതി
കൂടാതെ അർജുൻ ജാനിയെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാന് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനും ലീഗല് സര്വീസസ് അതോറിറ്റിക്കും നിര്ദ്ദേശം നല്കുകയും ചെയ്തു.
Published : August 6, 2026 at 7:13 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: കൊലപാതകക്കേസില് തെളിവില്ലാതെ 22 വര്ഷം ജയിലില് കഴിയേണ്ടി വന്ന ഒഡിഷ സ്വദേശിയെ സുപ്രീംകോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കി. അർജുൻ ജാനിയെയാണ് കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയത്.
ജസ്റ്റിസുമാരായ ജെബി പർദിവാല, കെ വിനോദ് ചന്ദ്രൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. ദൃക്സാക്ഷി മൊഴികളുടെയും പിഴവുള്ള അന്വേഷണത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇതുവരെ ജയലിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നത്. കൃത്യമായ തെളിവുകളില്ലാഞ്ഞിട്ടും കൂടി ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലെ 22 വര്ഷങ്ങളാണ് ഇല്ലാതാക്കപ്പെട്ടതെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി. 2004ല് ഒഡിഷയിലെ കൊറാപ്പുട്ടില് മൂന്ന് പേരെ കൊല്ലപ്പെടുത്തിയ കോസിലാണ് അര്ജുന് ജാനിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
പിന്നാലെ വിചാരണ കോടതി ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. കേസിലെ പ്രതി 12 വർഷത്തെ തടവും ഇപ്പോൾ പത്ത് വർഷത്തെ തടവും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകെ 22 വർഷം അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അവരിൽ നിന്ന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ജയിലിലടയ്ക്കപ്പെട്ടവർക്ക് നീതി ഇപ്പോഴും ലഭിമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കമല, സോന്ബരി, രത്നൈ എന്നീ മൂന്ന് സ്ത്രീകളെ കൊല്ലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് അർജുൻ പ്രതി പട്ടികയിൽ വരുന്നത്.
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വെറും സംശയത്തിൻ്റെ പേരിൽ അയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. പ്രോസിക്യൂഷന് ഹാജരാക്കിയ ഏക ദൃക്സാക്ഷിയുടെ മൊഴി സംശയസ്പദവും വിശ്വസിക്കാന് കഴിയാത്തതുമാണെന്ന് സുപ്രീംകോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. അതേസമയം വിചാരണക്കോടതി വിധി ചോദ്യം ചെയ്ത് അര്ജുന് ജാനി സമര്പ്പിച്ച അപ്പീല് ഹര്ജി തള്ളുകയും ചെയ്തു. 3,157 ദിവസം വൈകിയെന്ന സാങ്കേതിക കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഒഡിഷ ഹൈക്കോടതി ഹർജി തള്ളിയത്. കേസിൻ്റെ വസ്തുതകള് പരിശോധിക്കാതെയാണ് ഹൈക്കോടതി ഹര്ജി നിരസിച്ചതെന്നും ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു.
അപ്പീല് നല്കാന് വൈകി എന്ന കാരണത്താല് ഹൈക്കോടതി കേസ് തള്ളിയതോടെ നീതി ലഭിക്കാതെ ഇയാള്ക്ക് 10 വര്ഷം കൂടി അധികമായി ജയിലില് കഴിയേണ്ടി വന്നു. വിചാരണക്കോടതി തെളിവുകള് ശരിയായി പരിശോധിക്കുന്നതില് പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് സുപ്രീംകോടതി പറഞ്ഞു. ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർക്കെതിരെ അപ്പീൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം ഒരു വ്യക്തിയുടെ മൗലികാവകാശമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കവർന്നെടുക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു. ലിബറൽ വീക്ഷണം മാത്രമല്ല, മുൻകൈയെടുത്തുള്ള വീക്ഷണവും ആവശ്യമാണെന്ന് കോടതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇത് കൂടാതെ അർജുൻ ജാനിയെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാന് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനും ലീഗല് സര്വീസസ് അതോറിറ്റിക്കും നിര്ദ്ദേശം നല്കുകയും ചെയ്തു.
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