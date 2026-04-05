ETV Bharat / bharat

2026നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സൂപ്പര്‍താരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രിക; സ്റ്റാലിന്‍

ആറ് വയസു മുതല്‍ അറുപത് വയസ് വരെയുള്ളവരും സ്‌ത്രീകളും പുരുഷന്‍മാരും യുവാക്കളും വൃദ്ധരുമെല്ലാം ഡിഎംകെയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രിക ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നു

MK Stalin speaks at an election rally (Etv Bharat)
author img

By PTI

Published : April 5, 2026 at 2:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

വിരുദുനഗര്‍(തമിഴ്‌നാട്): ഡിഎംകെയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയെ സൂപ്പര്‍ താരമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിന്‍ രംഗത്ത്. ആര്‍ക്കും വേണമെങ്കിലും വാഗ്‌ദാനങ്ങള്‍ നല്‍കാം എന്നാല്‍ തന്‍റെ കക്ഷി നല്‍കുന്ന വാഗ്‌ദാനങ്ങളില്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് വിശ്വാസ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അടിവരയിട്ട് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഈ പ്രസ്‌താവനയിലൂടെ.

മതേതര പുരോഗമന മുന്നണിയുടെ പൊതുയോഗത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സ്റ്റാലിന്‍, ആറ് വയസു മുതല്‍ അറുപത് വയസ് വരെയുള്ളവരും സ്‌ത്രീകളും പുരുഷന്‍മാരും യുവാക്കളും വൃദ്ധരുമെല്ലാം ഡിഎംകെയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രിക ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആര്‍ക്കും ഇത് ഇഷ്‌ടപ്പെടാതിരിക്കാനാകില്ല. താനിത് 2026 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഭൂമികയിലെ സൂപ്പര്‍ താരമായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും ഇവിടെ കൂടിയ ജനാവലിയോട് സ്റ്റാലിന്‍ പറഞ്ഞു. ഇത് എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളോടുമുള്ള അഭ്യര്‍ത്ഥനയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഒരു വാഗ്‌ദാനം ആര് നല്‍കുന്നു എന്നതിലാണ് അതിന്‍റെ വിശ്വാസ്യത. ആര്‍ക്കും വേണമെങ്കിലും വാഗ്‌ദാനം നല്‍കാം. എന്നാല്‍ ഡിഎംകെ നല്‍കുന്ന വാഗ്‌ദാനങ്ങള്‍ ജനങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവര്‍ പറയുമ്പോള്‍ അതിന് യാതൊരു മൂല്യവുമില്ല. പ്രകടന പത്രികയിലെ പല സുപ്രധാന സംഗതികളും ഡിഎംകെ അധ്യക്ഷന്‍ കൂടിയായ സ്റ്റാലിന്‍ എടുത്ത് കാട്ടി.

ഇതില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനം സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് വീട്ടുപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങാനുള്ള എണ്ണായിരം രൂപയുടെ കൂപ്പണുകളാണ്.

വീട്ടിലെ ജോലിഭാരം കുറയ്ക്കാനാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വാഷിങ്മെഷീന്‍, ഫ്രിഡ്‌ജ്, മൈക്രോവേവ് ഓവന്‍ തുടങ്ങി എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇതുപയോഗിച്ച് സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് വാങ്ങാം. പ്രതിമാസ സഹായ ധനം ഇരട്ടിയാക്കി. ആയിരം രൂപയില്‍ നിന്ന് രണ്ടായിരം രൂപയായാണ് വര്‍ദ്ധന.

സ്റ്റാലിന്‍ പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കുകയും ചെയ്‌തു. വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തമിഴ്‌നാട് സംഘവും ഡല്‍ഹി സംഘവും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണെന്നും സ്റ്റാലിന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എഐഎഡിഎംകെ നേതാവ് എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മോശം പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്തുന്നുവെന്ന് സ്റ്റാലിന്‍ ആരോപിച്ചു. പളനിസ്വാമി നുണയനും വഞ്ചനയുടെ പ്രതിരൂപവുമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നിങ്ങള്‍ക്ക് വഞ്ചന എങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന് അറിയണമെങ്കില്‍ പളനിസ്വാമിയെ നോക്കിയാല്‍ മതി. മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി എങ്ങനെയാണ് തന്‍റെ പാര്‍ട്ടിയിലെ എല്ലാവരെയും ഒറ്റിക്കൊടുത്തതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി- ജെ ജയലളിത മുതല്‍ വി കെ ശശികലയെയും ഒ പനീര്‍സെല്‍വത്തെയും വരെ അയാള്‍ ചതിച്ചു.

ഡിഎംകെ സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരെ ചതിച്ചെന്ന പളനിസ്വാമിയുടെ ആരോപണത്തെയും സ്റ്റാലിന്‍ ഖണ്ഡിച്ചു. താന്‍ അവരെ ചതിച്ചെങ്കില്‍ അവര്‍ നന്ദി പറയാനായി മധുരവുമായി തന്നെ കാണാന്‍ എത്തുമായിരുന്നോ എന്നായിരുന്നു സ്റ്റാലിന്‍റെ ചോദ്യം. ഡിഎംകെ വിജയകരമായി നടത്തുന്ന ക്ഷേമപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏറെ അസ്വസ്ഥനായത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ആരോപണങ്ങള്‍ പളനിസ്വാമി ഉയര്‍ത്തുന്നത്.

തമിഴ്‌നാടിന്‍രെ വികസനം തടയാാണ് ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എന്‍ഡിഎയുടെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം. ദ്രാവിഡ മാതൃകയിലുള്ള ഭരണം തുടരുന്നതിന് വിരുദുനഗര്‍, ശിവകാശി, അറുപ്പുകോട്ടെ മണ്ഡലങ്ങളിലെ മതേതര വികസന മുന്നണി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു.

ദ്രാവിജ മാതൃക രണ്ടില നേട്ടങ്ങള്‍ മറികടക്കുന്ന ഭരണമാകും ഇനി കാഴ്‌ച വയ്ക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഉറപ്പ് നല്‍കി. ഈ മാസം 23നാണ് തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്.

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.