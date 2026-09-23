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ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ എല്‍നിനോ: രണ്ട് ലക്ഷം ഹെക്‌ടറിലെ നെല്‍കൃഷി ഇല്ലാതായി

ദുര്‍ബലമായ മഴയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ നെല്‍ കൃഷിയെ ചതിച്ചത്. മിക്കയിടങ്ങളിലും നെല്‍കൃഷി അന്‍പത് ശതമാനത്തിലേറെ ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

SUPER EL NINO EFFECT IN AP AP PADDY FARMERS ON EDGE AP PADDY ACREAGE FALLS EL NINO IMPACT IN PADDY
AP's Paddy Sowing Area Reduced (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 23, 2026 at 3:55 PM IST

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അമരാവതി: കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കാര്‍ഷികമേഖലയെ സാരമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്‍നിനോ പ്രതിഭാസം നെല്‍കൃഷിയില്‍ ഗണ്യമായ ഇടിവുണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

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കേന്ദ്രകാര്‍ഷിക മന്ത്രാലയവും സംസ്ഥാന സ്ഥിതിവിവര വകുപ്പും നല്‍കുന്ന കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തേക്കാള്‍ നെല്‍കൃഷിയില്‍ വലിയ കുറവ് ഇത്തവണത്തെ ഖാരിഫ് സീസണില്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഖാരിഫ് വിളക്കാലത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് 13.91 ലക്ഷം ഹെക്‌ടര്‍ സ്ഥലത്താണ് നെല്ല് വിതച്ചത്. 2025-26 കാലവര്‍ഷക്കാലത്ത് ഇഥ് 12.01 ലക്ഷം ഹെക്‌ടറായി ചുരുങ്ങി. അതായത് 1.90 ലക്ഷം ഹെക്‌ടറില്‍ നെല്‍കൃഷി ഇല്ലാതായെന്നര്‍ത്ഥം.

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ജൂണ്‍ ഒന്നിനും സെപ്റ്റംബറിനുമിടയില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ലഭ്യതയില്‍ 54.2ശതമാനം കുറവുണ്ടായി. മിക്ക ജലസംഭരണികളിലും ജലനിരപ്പ് കുറഞ്ഞു. മഴകുറഞ്ഞതോടെ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ വിള സംരക്ഷിക്കാനായി പമ്പുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് തോടുകളിലും അരുവികളിലും കുളങ്ങളിലും കിണറുകളിലും നിന്നും മറ്റും ജലസേചനം നടത്തേണ്ടി വന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏക്കറിന് അയ്യായിരം രൂപയെങ്കിലും അധിക ചെലവും ഇവര്‍ക്ക് വേണ്ടി വന്നു.

സംസ്ഥാനത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന വിവിധ നെല്ലിനങ്ങള്‍

  • വടക്കന്‍ തീരമേഖലകളായ ശ്രീകാകുളം, വിസിനഗരം, വിശാഖ പട്ടണം ജില്ലകളില്‍ എംടിയു1001(വിന്നര്‍), എംടിയു 1010.എംടിയു7029(ഗോള്‍ഡ്), പുസ-677, ആകാശവാരി എന്നിവയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്.
  • കിഴക്കന്‍ ഗോദാവരിയിലെ ഗോദാവരി ഡെല്‍റ്റ മേഖലയിലും പശ്ചിമ ഗോദാവരി, കാക്കിനാഡ,കൊണസീമ ജില്ലകളില്‍ എംടിയു1061(ഇന്ദ്ര), എംടിയു1064(അമാര),എംടിയു1153(ചന്ദ്ര), എംടിയു 1156 (തരംഗിണി), എംടിയു1121(ശ്രീധ്രുതി) എന്നിവയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. റാബി കാലത്ത് എംടിയു 1121ന് ആവശ്യക്കാരേറെയാണ്.
  • കൃഷ്‌ണയിലെ കൃഷ്‌ണ ഡെല്‍റ്റ മേഖല, ഗുണ്ടൂര്‍, ബാപ്‌തല, എന്‍ടിആര്‍ ജില്ലകളില്‍ ബിപിടി 5204 (സാമ്പ മസൂരി)ബിപിടി 3372 (പുതിയ തരം), എംടിയു 1061,ആര്‍എന്‍ആര്‍ 150489തെലങ്കാന സോന) എച്ച്എംടി സോന എന്നിവയും കൃഷി ചെയ്യുന്നു. പുതുതായി കൃഷി ചെയ്‌ത് തുടങ്ങിയ ബിപിടി 3372 കയറ്റുമതിക്ക് ഏറെ അനുയോജ്യമാണ്
  • എന്‍എല്‍ആര്‍ വിത്തിനങ്ങളായ എന്‍എല്‍ആര്‍ 34449(നെല്ലൂര്‍ മുസൂറി)എന്‍എല്‍ആര്‍ 3041y, ബിപിടി 520 എന്നിവയാണ് തെക്കന്‍ കടലോര ജില്ലകളായ നെല്ലൂര്‍, പ്രകാശം ജില്ലകളില്‍ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്.
  • രായലസീമ മേഖലകളായ വൈഎസ്ആര്‍ കടപ്പ, അനന്തപൂര്‍, കുര്‍ണൂല്‍, ചിറ്റൂര്‍ ജില്ലകളില്‍ എന്‍ഡിഎല്‍ആര്‍7, എന്‍ഡിഎല്‍ആര്‍ 8, കൃഷ്‌ണഹംസ, ശിവാനി,എംടിയു1010, ജഗത്യാല്‍ തുടങ്ങിയവയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്.
  • സോനമസൂരി, സാമ്പമസൂര്‍(ബിപിടി5204),എംടിയു 7029(ഗോള്‍ഡന്‍)അരികളാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഉപഭോക്താക്കള്‍ കൂടുതലായി വാങ്ങുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇക്കൊല്ലം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഇല്ലാത്തതിാല്‍ വിവിധ അരികളുടെ ഉത്പാദനത്തില്‍ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

വര്‍ദ്ധിക്കുന്ന ചെലവും കുറയുന്ന വിളവും

വര്‍ദ്ധിക്കുന്ന കാര്‍ഷിക ചെലവുകളും കുറയുന്ന വിളവും കര്‍ഷകരെ വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് തള്ളി വിടുകയാണ്. പ്രത്യേക വരള്‍ച്ചാ സഹായ പദ്ധതി അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കര്‍ഷക കൂട്ടായ്‌മകള്‍ രംഗത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. വിള കുറഞ്ഞതിനാല്‍ തന്നെ വിപണിയിലെത്തുന്ന ഉത്പന്നങ്ങളിലും കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തത്ഫലമായി കര്‍ഷകരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും ഉപജീവനമാര്‍ഗവും പ്രതിന്ധിയിലായിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അരിമില്ലുകളെയും ഇത് ബാധിച്ചു.

മറ്റൊരു തരത്തില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ ഉത്പാദനം കുറഞ്ഞതോടെ കയറ്റുമതി വില കുതിച്ചുയര്‍ന്നു. അരിവില കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തേതിനെക്കാള്‍ ഇപ്പോള്‍ തന്നെ കൂടുതലാണ്. ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഇടയിലും പ്രതിഷേധവും ആശങ്കയും വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട്. പൊതുവിതരണ സംവിധാനത്തെ ഈ ക്ഷാമം ബാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന്‍ സര്‍ക്കാരിന് ബദല്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍ തേടിയേ മതിയാകൂ.

ജില്ലാതല ആഘാതങ്ങള്‍

  • ഗോദാവരി, കൃഷ്‌ണ, ഗുണ്ടൂര്‍, ബാപ്‌തല ജില്ലകളില്‍ നെല്ലുവിതയ്ക്കല്‍ പൂര്‍ണമായും തടസപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ജൂണ്‍ , ജൂലൈ മാസങ്ങളില്‍ പശ്ചിമ ഗോദാവരിയില്‍ 53 ശതമാനത്തിലേറെ മഴക്കുറവുണ്ടായി. ജലസംഭരണികളിലെ ജലനിരപ്പ് താഴ്‌ന്നു.ഇതോടെ അധികൃതര്‍ കനാലുകളിലേക്ക് വെള്ളം തുറന്നുവിട്ടു.ഈ മാസം കിട്ടിയ ചെറിയ മഴ താത്ക്കാലിക ആശ്വാസമായിട്ടുണ്ട്.
  • മഴയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന ശ്രീകാകുളം, വിസിനഗരം, പാര്‍വതിപുരം, മാന്യം, വിശാഖപട്ടണം തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിലെ കര്‍ഷകരുടെ സ്ഥിതി അതിദയനീയമാണ്. മഴയില്ലാത്തതിനാല്‍ ഇവര്‍ക്ക് കൃത്യസമയത്ത് വിളവിറക്കാനാകുന്നില്ല. വിതച്ചവയെ സംരക്ഷിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല. മഴ പെയ്‌തില്ലെങ്കില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ വിഷമകരമാകും.
  • നെല്ലൂര്‍, പ്രകാശം ജില്ലകളില്‍ എല്‍നിനോയുടെ സ്വാധീനം പ്രകടമാണ്.നെല്ലൂര്‍, മസൂരി കൃഷിയെ സോമശില, കാന്ദലേരു അണക്കെട്ടുകളില്‍ വെള്ളമില്ലാത്തത് വലിയ തോതില്‍ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളമില്ലാത്തത് മൂലം കര്‍ഷകര്‍ കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് മാത്രമായി കൃഷി ഒതുക്കി.
  • കുര്‍ണൂല്‍, നന്ദ്യാല്‍, അനന്ത്പൂര്‍, വൈഎസ്ആര്‍ കടപ്പ, ചിറ്റൂര്‍, അന്നമയ്യ ജില്ലകളില്‍ വരള്‍ച്ച രൂക്ഷാണ്. മഴയില്‍ 53ശതമാനം കുറവുണ്ടായതോടെ ഇവിടങ്ങളില്‍ നെല്‍കൃഷി വന്‍തോതില്‍ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിതച്ച വിത്തുകള്‍ കുരുക്കും മുമ്പേ പാടങ്ങള്‍ വിണ്ടുകീറിത്തുടങ്ങി. സര്‍ക്കാരിന്‍റെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം ചിലര്‍ കടലയും കപ്പലണ്ടിയും മറ്റും വിതച്ചു.

അടിയന്തര നടപടികള്‍ കൈക്കൊണ്ട് അധികൃതര്‍

കാര്‍ഷിക-ജലവിഭവ വകുപ്പുകള്‍ സംസ്ഥാനത്ത് എല്‍നിനോയുടെ ആഘാതം കുറയ്ക്കാന്‍ വേണ്ട നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഉള്ള വെള്ളം കൃഷിയിടങ്ങളില്‍ എത്തിക്കാനാണ് ഇവരുടെ ശ്രമം.വരണ്ടുണങ്ങുന്ന വിളകള്‍ക്ക് വേണ്ടി വെള്ളം സൂക്ഷിക്കാനും സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദശിക്കുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി ഫസല്‍ ബീമാ യോജനയില്‍ ഖാരിഫ് കൃഷിയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണമെന്ന് അധികൃതര്‍ നിര്‍ദേശിക്കുന്നു.

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SUPER EL NINO EFFECT IN AP
AP PADDY FARMERS ON EDGE
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EL NINO IMPACT IN PADDY
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