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ഭൂമി തട്ടിപ്പ് കേസ്: തൃണമൂൽ എംപി അഭിഷേക് ബാനർജിയുടെ പിഎ സുമിത് റോയ് സിഐഡി ഓഫീസിൽ ഹാജരായി

സാൽബോണിയിലെ ഭൂമി തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിഐഡി നോട്ടീസ് നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് സുമിത് ഹാജരായത്.

SUMIT ROY PA OF ABHISHEK BANERJEE SUMIT ROY SUPREME COURT LAND GRABBING CASE
Sumit Roy (File Photo) (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 8, 2026 at 2:02 PM IST

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അയാൻ നിയോഗി

കൊൽക്കത്ത: തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അഖിലേന്ത്യാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഭിഷേക് ബാനർജിയുടെ പേഴ്‌സണൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് സുമിത് റോയ് ഒടുവിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ ഹാജരായി. വെസ്റ്റ് മിഡ്‌നാപൂരിലെ സാൽബോണി ഭൂമി തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊൽക്കത്തയിലെ ഭവാനിലുള്ള സിഐഡി ഓഫീസിലാണ് ശനിയാഴ്‌ച രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെ ഇയാൾ എത്തിയത്. ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ടിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സിഐഡി സംഘം ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.

വെള്ളിയാഴ്‌ച രാത്രിയാണ് സിഐഡി സുമിത് റോയിക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി സമൻസ് അയച്ചത്. ടോളിഗഞ്ചിലെ മഹാബീർതലയിലുള്ള ഇയാളുടെ വസതിയിലെത്തിയാണ് അന്വേഷണസംഘം നോട്ടീസ് കൈമാറിയത്. ശനിയാഴ്‌ച രാവിലെ ഹാജരാകണമെന്ന നിർദേശം പാലിച്ച് നിശ്ചിത സമയത്തിന് മിനിറ്റുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ സുമിത് ഭവാനി ഭവാനിൽ എത്തുകയായിരുന്നു.

സിഐഡി ഓഫീസിൽ ഹാജരായെങ്കിലും സുമിത് റോയിക്കെതിരെ പുതിയ രണ്ട് കേസുകൾ കൂടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തതായി ഇയാളുടെ അഭിഭാഷകൻ സൗഗത ഭട്ടാചാര്യ വെളിപ്പെടുത്തി. ഇതോടെ ഇയാൾക്കെതിരെയുള്ള ആകെ കേസുകളുടെ എണ്ണം നാലായി ഉയർന്നു.

​പുതിയ കേസുകളിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സുമിത് വീണ്ടും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും അടിയന്തര വാദം കേൾക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു. എന്നാൽ, ജഡ്‌ജി ഈ അപേക്ഷ നിരസിച്ചു. കേസ് സാധാരണ മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ മാത്രമേ പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. മുൻപ് ചുമത്തപ്പെട്ട രണ്ട് കേസുകളിൽ സുമിതിന് മുൻകൂർ ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു.

​ആരോപണങ്ങളും കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലവും

മുൻ തൃണമൂൽ എംഎൽഎ സുജോയ് ഹാസ്രയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത് ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് കേസിലേക്ക് സുമിത് റോയിയുടെ പേര് ഉയർന്നു കേട്ടത്. 2026-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃണമൂൽ ടിക്കറ്റ് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത് പലരിൽ നിന്നായി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ തട്ടിയെടുത്തു, സാൽബോണി പ്രദേശത്തെ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതിയിലും അനധികൃത ഇടപാടുകളിലും പങ്കാളിത്തം എന്നിങ്ങനെ പ്രധാനമായും രണ്ട് ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ് സുമിത് റോയിക്കെതിരെ ഉള്ളത്.

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പൊലീസിനെ വെട്ടിച്ച് ഒളിവുജീവിതം

​കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തതിനെ തുടർന്ന് തുടക്കത്തിൽ അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാൻ സുമിത് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. സുമിതിനെ കണ്ടെത്താൻ കൊൽക്കത്തയിലെ അഭിഷേക് ബാനർജിയുടെ വസതിയിലടക്കം പൊലീസ് തെരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല.

അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് മിഡ്‌നാപൂർ കോടതി സുമിതിനെതിരെ അറസ്റ്റ് വാറൻ്റും പൊലീസ് ലുക്കൗട്ട് നോട്ടീസും പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് നിയമപരിരക്ഷ തേടി ഇയാൾ കോടതിയെ സമീപിച്ചതും ഒടുവിൽ സിഐഡിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകാൻ നിർബന്ധിതനായതും.

​നീണ്ട ദിവസങ്ങളിലെ ഒളിവുജീവിതത്തിന് ശേഷം സുമിത് റോയ് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായത് സാൽബോണി കേസിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവാകുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ചോദ്യം ചെയ്യലിലൂടെ കൂടുതൽ പ്രമുഖരുടെ പേരുകൾ പുറത്തുവരുമോ എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം.

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SUMIT ROY PA OF ABHISHEK BANERJEE
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