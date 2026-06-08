മമതയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി; രാജ്യസഭാ എംപി സുഖേന്ദു ശേഖർ റോയ് രാജിവെച്ചു
മമതാ ബാനർജി മുന് സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണ പരാജയങ്ങളെയും അഴിമതികളെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ അപ്രതീക്ഷിത പടിയിറക്കം.
By ANI
Published : June 8, 2026 at 2:50 PM IST
ന്യൂഡൽഹി : പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ദയനീയ പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ ത്യണമൂൽ കോൺഗ്രസിനെ ഉലച്ച് മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ കൂട്ടരാജിയും ആഭ്യന്തര കലാപവും. പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ഭിന്നതകൾ പരസ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രമുഖ രാജ്യസഭാ എംപി സുഖേന്ദു ശേഖർ റോയ് പാർലമെൻ്റിലെ ഉപരിസഭാംഗത്വവും ത്യണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രാഥമിക അംഗത്വവും രാജിവെച്ചു. മമതാ ബാനർജി മുന് സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണ പരാജയങ്ങളെയും അഴിമതികളെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ അപ്രതീക്ഷിത പടിയിറക്കം.
സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്തിടെ സമാപിച്ച നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ത്യണമൂൽ കോൺഗ്രസിനേറ്റ കനത്ത പരാജയത്തിൻ്റെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം പാർട്ടി നേത്യത്വത്തിനാണെന്ന് സുഖേന്ദു ശേഖർ റോയ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ത്യണമൂൽ കോൽഗ്രസിൻ്റെ 15 വർഷത്തെ ഭരണം അഴിമതിയും സ്ത്രീപീഡനങ്ങളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതായിരുന്നുവെന്നും ജനങ്ങൾ ഇതിനെതിരെ ക്യത്യമായ വിധി എഴുതിയതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
15 വർഷത്തെ അരാജകത്വ ഭരണം; ബിജെപിയെ പ്രശംസിച്ച് സുഖേന്ദു ശേഖർ
തൻ്റെ രാജിപ്രഖ്യാപനത്തിൽ മമത ബാനർജിയുടെ സർക്കാരിനെതിരെ അതിരൂക്ഷമായ ആരോപണങ്ങളാണ് സുഖേന്ദു ശേഖർ റോയ് ഉന്നയിച്ചത്
" പശ്ചിമ ബംഗാളിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ത്യണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ 15 വർഷത്തെ അരാജകത്വ ഭരണത്തിന് അറുതിവരുത്താൻ ജനങ്ങൾ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് ഇത്രയും വലിയ ജനവിധി നൽകുന്നത്. ത്യണമൂലിന്റെ കാലത്ത് അനിയന്ത്രിതമായ അഴിമതി, സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ എന്നിവ വ്യാപകമായിരുന്നു. ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, വ്യവസായം , ക്രമസമാധാനം , തൊഴിൽ തുടങ്ങിയ എല്ലാ മേഖലകളിലും സർക്കാർ പൂർണ്ണ പരാജയമായിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായി പുതിയ ബിജെപി സർക്കാർ തങ്ങളുടെ പ്രകടനപത്രിക അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിൽ, ജനവിധിയെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തൃണമൂലിൽ നിന്നും രാജ്യസഭയിൽ നിന്നും രാജിവെയ്ക്കുന്നു." അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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20 ലോക്സഭാ എംപിമാർ കൂടി പാർട്ടി വിട്ടേക്കുമെന്ന് സൂചന
സുഖേന്ദു ശേഖർ റോയിയുടെ രാജി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനെ വലിയൊരു പിളർപ്പിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്. പാർട്ടിയിൽ നിന്നും നേരത്തെ പുറത്താക്കപ്പെട്ട മുൻ എംഎൽഎ ഋതബ്രത ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിൽ ആരംഭിച്ച വിമത നീക്കത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ പുതിയ പ്രതിസന്ധി. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിലെ 20 ലോക്സഭാ എംപിമാർ കൂടി ഉടൻ തന്നെ പാർട്ടി വിട്ടേക്കുമെന്നാണ് നിലവിലുള്ള ശക്തമായ സൂചനകൾ.
പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരിൽ ടിഎംസി പുറത്താക്കിയ ഋതബ്രത ബാനർജി, പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭയിൽ 58 എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണയോടെ ഇതിനകം തന്നെ പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശോഭൻദേവ് ചട്ടോപാധ്യായയ്ക്ക് പകരം സഭയിലെ പുതിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി ഋതബ്രത ബാനർജി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. തൃണമൂലിൻ്റെ യുവനേതാവ് അഭിഷേക് ബാനർജിയുടെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരമുള്ള നേതൃത്വ ശൈലിയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വൻ പരാജയത്തിന് കാരണമെന്ന് ഈ വിമത വിഭാഗം പരസ്യമായി ആരോപിക്കുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ മമത ബാനർജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് ബംഗാളിലെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിലെ ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങൾ വളരുകയാണ്.
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