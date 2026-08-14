സുഖ്ബീർ സിങ് ബാദലിന് നേരെ വധശ്രമം; ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം ആശുപത്രി വിട്ടു
കൈക്കേറ്റ പരിക്കിനെ തുടർന്ന് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കും ചികിത്സയ്ക്കും വിധേയനായ സുഖ്ബീർ സിംഗ് ബാദൽ ആശുപത്രി വിട്ട് പഞ്ചാബിലേക്ക് മടങ്ങി.
By PTI
Published : August 14, 2026 at 4:29 PM IST
ചണ്ഡീഗഢ്: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാന്ദേഡില് വച്ച് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ പഞ്ചാബ് മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും അകാലിദള് അധ്യക്ഷനുമായ സുഖ്ബീർ സിങ് ബാദൽ ആശുപത്രി വിട്ടു. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 ഓടെയാണ് സുഖ്ബീർ സിംഗ് ബാദൽ ഡിസ്ചാർജ് ആയത്. നാന്ദെഡിലെ യശോസായി ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തി എയർ ആംബുലൻസിൽ പഞ്ചാബിലേക്ക് തിരിച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
ഇന്നലെയുണ്ടായ വധശ്രമത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപെട്ടെങ്കിലും സാരമായ പരിക്കുകളുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയായിരുന്നു. കൈയ്ക്കുണ്ടായ പരിക്ക് പരിശോധിച്ച് ഡോക്ടർമാർ വിജയകരമായി ശസ്ത്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് ആദ്ദേഹം സ്വദേശത്തേയ്ക്ക് മടങ്ങിയത്. മൂർച്ചയുള്ള ആയുധം തുളച്ചുകയറിയതിൻ്റെ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം 90 മിനിറ്റ് നീണ്ടുനിന്ന ശസ്ത്രക്രിയ ആയിരുന്നുവെന്നും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും അദ്ദേഹത്തെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർമാർ വ്യക്തമാക്കി.
നാന്ദേഡിലെ ഗുരുദ്വാര മാതാ സാഹിബ് ദേവൻ ജി മുഗട്ടിലെ ജസ്പാൽ നിഹാങ് എന്നയാളാണ് സുഖ്ബീർ സിംഗ് ബാദലിന് നേരെ വധശ്രമം നടത്തിയത്. ആക്രമണത്തിൻ്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ലെന്നും അന്വേഷണം ഊർജിതമായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കൊമേഴ്സ്, നിയമ ബിരുദങ്ങൾ നേടിയ ജസ്പാൽ നിഹാങ് സിംഗ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി ഗുരുദ്വാരയിൽ ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു. 60-62 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള പ്രതി നാന്ദേഡിൽ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത പ്രകാരം കൊലപാതകശ്രമം, അപകടകരമായ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിക്കൽ, പൊതുപ്രവർത്തകനെ അവരുടെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയൽ, ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽപ്പിക്കൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
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ആക്രമണത്തിൽ ബാദലിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും പരിക്കേറ്റു.കുടുംബസമേതം നാന്ദേഡിലെ തഖ്ത ശ്രീ ഹസൂർ സാഹിബ് ഗുരുദ്വാര സന്ദർശിക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു ബാദൽ. ഭാര്യയും അകാലിദൾ എംപിയുമായ ഹർസിമ്രത് കൗർ ബാദലും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിന് ശേഷമുള്ള വീഡിയോയിൽ വലതുകൈയിൽ കാവി തുണി ചുറ്റിയ നിലയിൽ ബാദൽ നടക്കുന്നത് കാണാം. ആക്രമി വയറ്റിൽ കുത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തടയുകയായിരുന്നു
രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ രണ്ടാം തവണയാണ് സുഖ്ബീർ സിംഗ് ബാദലിനുനേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നത്. 2024 ഡിസംബർ 4-ന് അമൃത്സറിലെ സുവർണക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്ത് വച്ചും ബാദലിന് നേരെ വെടിവയ്പ് ശ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് അദ്ദേഹം സേവാദാർ ചുമതല നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു. 2007 മുതൽ 2017 വരെ പഞ്ചാബിൽ അകാലിദൾ ഭരണകാലത്ത് നടന്ന 'തെറ്റുകൾ'ക്ക് അകൽ തഖ്ത 'തൻഖ' എന്ന മതപരമായ ശിക്ഷ വിധിച്ചതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു അത്. അന്ന് ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് ബാദൽ രക്ഷപ്പെടുകയും പ്രതിയെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
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