പെട്രോളിയം ഉത്പന്നങ്ങള്‍ സംഭരിച്ച് വയ്ക്കരുത്, കണ്ടെയ്‌നറുകളില്‍ ഇന്ധനം നല്‍കരുതെന്നും പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം

SUJATA SHARMA PRESS MEET INTER MINISTERIAL BRIEFING
Inter-Ministerial Briefing On West Asia Crisis (PIB screen grab)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 14, 2026 at 4:41 PM IST

Updated : March 14, 2026 at 5:18 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: പെട്രോളിയം ഉത്പന്നങ്ങള്‍ സംഭരിച്ച് വയ്ക്കരുതെന്ന് കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രി. രാജ്യത്ത് പെട്രോളിനും ഡീസലിനും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലെന്നും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കി. കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം ജോയിന്‍റ് സെക്രട്ടറി സുജാത ശര്‍മ്മ ഡല്‍ഹിയില്‍ നടത്തിയ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയിച്ചത്.

കണ്ടെയ്‌നറുകളില്‍ ഇന്ധനം ശേഖരിക്കരുതെന്നും കേന്ദ്രം പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പാചകവാതക വിതരണം പരിശോധിച്ച് വരികയാണെന്നും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കി. കരിഞ്ചന്തയ്ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. പാചകവാതക ഉത്പാദനം കൂട്ടിയെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. അനാവശ്യ പരിഭ്രാന്തി വേണ്ടെന്നും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കി. പതിനാറ്, പതിനേഴ് തീയതികളില്‍ രണ്ട് കപ്പലുകളെത്തുമെന്നും അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ആഭ്യന്തര ആവശ്യത്തിനുള്ള പെട്രോളും ഡീസലും നാം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അവ ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണഅട സാഹചര്യമില്ല. വാണിജ്യ പാചക വാതക ഉപഭോക്താക്കള്‍ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുകയാണെങ്കില്‍ അവര്‍ പിഎന്‍ജിയിലേക്ക് മാറണമെന്നു സുജാത ശര്‍മ്മ പറഞ്ഞു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഗെയില്‍ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ആവശ്യമായ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷങ്ങളില്‍ അഞ്ച് ഇന്ത്യാക്കാര്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്‌ടമായതായും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി ഇവരുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലെത്തിക്കുമെന്നും വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയ വക്താവ് അറിയിച്ചു.

പേര്‍ഷ്യന്‍ ഗള്‍ഫ് മേഖലയിലുള്ള എല്ലാ കപ്പലുകളിലെയും നാവികര്‍ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് ഷിപ്പിങ് മന്ത്രാലയ സ്‌പെഷ്യല്‍സെക്രട്ടറി രാജേഷ് കുമാര്‍ സിന്‍ഹ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ അവര്‍ക്ക് അനിഷ്‌ട സംഭവങ്ങളൊന്നും നേരിട്ടിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയുടെ 24 കപ്പലുകള്‍ ഹോമൂസ് കടലിടുക്കില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇതില്‍ രണ്ട് കപ്പലുകള്‍ ശിവാലികും നന്ദാ ദേവിയും ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് സുരക്ഷിതമായി കടന്നതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഇതില്‍ പാചകവാതകമാണ്. ഇവ ഇപ്പോള്‍ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ഭയചകിതരായി പാചകവാതകം ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥിതി വിശേഷമില്ല. നേരിട്ട് ഏജന്‍സികളില്‍ പോകാതെ ഡിജിറ്റല്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍ ബുക്കിങിനായി ഉപയോഗിക്കണമെന്നും മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. പാചക വാതക ലഭ്യതയിലുണ്ടായ കുറവ് പരിഹരിക്കാനായി ഉത്പാദനം 31 ശതമാനം വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചതായും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

ഈ രണ്ട് കപ്പലുകളിലായി 92,700 മെട്രിക് ടണ്‍ പാചകവാതകമുണ്ട്. മുന്ദ്ര, കാണ്ട്‌ല തുറമുഖങ്ങളിലേക്കാകും ഈ കപ്പലുകളെത്തുക. ഇനി 22 കപ്പലുകളാണ് ഹോര്‍മുസില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. ഇവരില്‍ 611 നാവികരുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

