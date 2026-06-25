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ബിജെഡിയിൽ രാഷ്ട്രീയ അഴിച്ചുപണി; മുന്‍ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ സുജാത കാർത്തികേയൻ പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നു

2024-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന് ശേഷമുള്ള പാർട്ടിയുടെ പുനഃസംഘടനയുടെ ഭാഗമായാണ് മികച്ച ഭരണപരിചയമുള്ള സുജാതയുടെ ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശം.

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മുൻ ഐഎഎസ് ഓഫീസർ സുജാത റൗട്ട് കാർത്തികേയൻ ബിജെഡിയിൽ ചേർന്നു (ANI)
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By ANI

Published : June 25, 2026 at 1:50 PM IST

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ഭുവനേശ്വർ: ഒഡീഷ രാഷ്‌ട്രീയത്തിൽ വൻ അട്ടിമറികൾക്ക് സാധ്യത പ്രവചിച്ചുകൊണ്ട് മുൻ ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയും വി കെ പാണ്ഡ്യൻ്റെ ഭാര്യയുമായ സുജാത റൗട്ട് കാർത്തികേയൻ ബിജു ജനതാദളിൽ ( ബിജെഡി) ചേർന്നു. വ്യാഴാഴ്‌ച ഭുവനേശ്വറിലെ പാർട്ടി ആസ്ഥാനമായ ശംഖ് ഭവനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ബിജെഡി അധ്യക്ഷനുമായ നവീൻ പട്‌നായികിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിനാണ് അവർ അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ കുറേക്കാലമായി ഒഡീഷ രാഷ്‌ട്രീയത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കാണ് ഇതോടെ വിരാമമായത്.

ഭരണപരിചയവും യോഗ്യതയും പാർട്ടിക്ക് കരുത്താകും

2025 മാർച്ചിൽ സിവിൽ സർവീസിൽ നിന്നും സുജാത സ്വയംവിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതുമുതൽ അവർ രാഷ്‌ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമെന്ന സൂചനകൾ ശക്തമായിരുന്നു. സുജാതയുടെ മികച്ച ഭരണപരിചയവും ആസൂത്രണമികവും പാർട്ടിക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് ബിജെഡി വിലയിരുത്തുന്നത്. നവീൻ പട്നായികിന്‍റെ വിശ്വസ്‌തനായ വി കെ പാണ്ഡ്യൻ നേരത്തെ 2023 ഒക്‌ടോബറിൽ ഐ എ എസ് രാജിവെച്ച് ബിജെഡിയിൽ ചേർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ 2024 ലെ നിയമസഭാ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ പാർട്ടിയുടെ പരാജയത്തെത്തുടർന്ന് പാണ്ഡ്യൻ സജീവ രാഷ്‌ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് താൽക്കാലികമായി മാറിനിൽക്കുകയായിരുന്നു.

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പരാജയത്തിൽ നിന്നുള്ള ആത്മപരിശോധന

24 വർഷത്തെ ബി.ജെ.ഡി ഭരണത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ച 2024-ലെ രാഷ്ട്രീയ തിരിച്ചടിക്ക് ശേഷം പാർട്ടിയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ആത്മപരിശോധനകൾ നടക്കുകയാണെന്ന് ബി.ജെ.ഡി നേതാവ് മന്മഥ് റൗത്രേ വ്യക്തമാക്കി. അമിത ആത്മവിശ്വാസമാണോ അതോ വീഴ്‌ചകളാണോ തോൽവിക്ക് കാരണമായതെന്ന് വിശകലനം ചെയ്ത ശേഷമാണ് സുജാതയെപ്പോലുള്ള പരിചയസമ്പന്നരായ വ്യക്തികളെ പാർട്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്ഥാനമാനങ്ങളിലല്ല, മറിച്ച് ഒഡീഷയുടെ വികസനത്തിലാണ് സുജാതയുടെ ശ്രദ്ധയെന്നും നേതൃത്വം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

24 വർഷത്തെ തുടർച്ചയായ ഭരണത്തിന് ശേഷം നേരിടേണ്ടി വന്ന അപ്രതീക്ഷിത പരാജയത്തിൽ നിന്നും ബിജു ജനതാദൾ ( ബിജെഡി) പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ തെളിവാണ് സുജാത കാർത്തികേയൻ്റെ പാർട്ടി പ്രവേശം. കേവലം രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങൾക്കപ്പുറം, പരിചയസമ്പന്നരായ മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മുൻനിരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പാർട്ടിക്ക് പുതിയൊരു പ്രതിച്ഛായ നൽകാനാണ് നവീൻ പട്‌നായിക് ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. സുജാതയുടെ ഭരണപരമായ അറിവും ആസൂത്രണമികവും ഒഡീഷ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ബിജെഡിയുടെ രണ്ടാം വരവിന് എത്രത്തോളം കരുത്തുപകരുമെന്ന് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടറിയാം.

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TAGGED:

BIJU JANATA DAL
NAVEEN PATNAIK
ODISHA POLITICS
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