അഗ്നി എംഐആർവി പരീക്ഷണം വിജയം; ഒന്നിലധികം ലക്ഷ്യങ്ങൾ തകർക്കാൻ ശേഷിയുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി ഇന്ത്യ

India Conducts Successful Trial Of Advanced Agni Missile With MIRV System (Defence Ministry)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 9, 2026 at 6:18 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ഭൂഖണ്ഡാന്തര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ (ഐസിബിഎം) അഗ്നി എംഐആർവിയുടെ പരീക്ഷണ വിക്ഷേപണം വിജയകരമാതായി ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ (ഡിആർഡിഒ) വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഒഡീഷ തീരത്തുള്ള ഡോ. എപിജെ അബ്ദുൾ കലാം ദ്വീപിൽ നിന്ന് ഇന്നലെയാണ് മിസൈൽ പരീക്ഷണം നടത്തിയത്.

ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര മേഖലയിൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന വ്യത്യസ്‌ത ഇടങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വച്ച് ഒന്നിലധികം പേലോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് മിസൈൽ നിർമ്മിച്ചത്. പരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് പ്രസ്താവന നടത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

അഗ്നി-6 ൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഡിആർഡിഒയുടെ വളരെക്കാലത്തെ പരിശ്രമമുണ്ട്. മിസൈൽ വിക്ഷേപണം സർക്കാരിൻ്റെ അംഗീകാരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും ഏജൻസി ആവശ്യമായ എല്ലാ അടിസ്ഥാന ജോലികളും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും കഴിഞ്ഞ മാസം ഡിആർഡിഒ ചെയർപേഴ്‌സൺ സമീർ വി കാമത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഇത് സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനമാണെന്നും സർക്കാർ ഞങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകുമ്പോഴെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സജ്ജമാണെന്ന് എഎൻഐ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉച്ചകോടി 2.0 ൽ സംസാരിക്കവെ കാമത്ത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. അഗ്നി-6 ന് 6,000 മുതൽ 10,000 കിലോമീറ്റർ വരെ ദൂരപരിധി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ആഗോളതലത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ദീർഘദൂര മിസൈൽ ആയുധശേഖരം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും രാജ്യത്തിൻ്റെ ആണവ പ്രതിരോധ നില വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ് മിസൈൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മിസൈലിൽ MIRV (മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്‌ലി ടാർഗെറ്റബിൾ റീഎൻട്രി വെഹിക്കിൾ) സാങ്കേതികവിദ്യ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതായത് വ്യത്യസ്ത ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിരവധി ആണവ വാർഹെഡുകൾ വഹിക്കാനും എത്തിക്കാനും ഇതിന് കഴിയും.

ഇന്ത്യയുടെ ഗ്ലൈഡ് വെപ്പൺ സിസ്റ്റം ആദ്യ ഫ്ലൈറ്റ്-ട്രയൽ നടത്തി

തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഗ്ലൈഡ് വെപ്പൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഫ്ലൈറ്റ്-ട്രയൽ ഒഡീഷയുടെ തീരത്ത് വിജയകരമായി നടന്നു. ഗൈഡഡ് ചെയ്യാത്ത വാർഹെഡുകളെ പ്രിസിഷൻ ഗൈഡഡ് ആയുധങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിനായി ടാക്റ്റിക്കൽ അഡ്വാൻസ്‌ഡ് റേഞ്ച് ഓഗ്മെന്റേഷൻ (TARA) സിസ്റ്റം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം (MoD) പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

ഹൈദരാബാദിലെ റിസർച്ച് സെൻ്റർ ഇമാറാത്ത് (RCI) ഡിആർഡിഒയുമായി ചേർന്ന് TARA സിസ്റ്റം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കരയിലെ അപകട സാധ്യത നിറഞ്ഞ വസ്‌തുക്കളും ആയുധങ്ങളും നിർവീര്യമാക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. വിജയകരമായ പരീക്ഷണത്തിന് ഡിആർഡിഒയെയും ആർസിഐയെയും പ്രതിരോധ മന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചു.

കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ള അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഗ്ലൈഡ് ആയുധമാണിതെന്ന് മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. ഡെവലപ്മെൻ്റ് കം പ്രൊഡക്ഷൻ പാർട്‌ണർമാരും (ഡിസിപിപി) മറ്റ് ഇന്ത്യൻ വ്യവസായികളും ഇത് വികസിപ്പിക്കുമെന്ന് തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

