'ശത്രുവിനെ ഇല്ലാത്തക്കാൻ' നാവികസേനയ്‌ക്കൊപ്പം ഇനി മുതൽ ഐഎൻഎസ് അരിദമൻ

അരിദമൻ അഥവാ ശത്രുവിനെ ഇല്ലാത്തക്കുക എന്ന അർഥമുള്ള അന്തർവാഹിനിയ്‌ക്ക് ദീർഘകാലം ദീർഘദൂരം സമുദ്രത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാനാകും.

SSBN Arighat was handed over to the Navy by Defense Minister Rajnath Singh in August this year.
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 3, 2026 at 5:43 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ മൂന്നാമത്തെ ആണവ-ശക്തി ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ അന്തർവാഹിനിയായ ഐഎൻഎസ് അരിദമൻ കമ്മിഷൻ ചെയ്‌തു. ഇനിമുതൽ അരിദമാൻ നാവികസേനയുടെ ഭാഗമാകും. അരിദമൻ അഥവാ ശത്രുവിനെ ഇല്ലാത്തക്കുക എന്ന അർഥമുള്ള അന്തർവാഹിനിയ്‌ക്ക് ദീർഘകാലം ദീർഘദൂരം സമുദ്രത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാനാകും. ചിത്രങ്ങളോ വീഡിയോയോ ഇതുവരെ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല.

ഇന്ത്യയുടെ സമൂദ്ര മേഖലയിൽ ശക്തികൂട്ടാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നായി മാറുകയാണ് ആണവ-ശക്തി ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ അന്തർവാഹിനിയായ ഐഎൻഎസ് അരിദമൻ. എസ്എസ്ബിഎൻ പദ്ധതിക്ക് കീഴിലുള്ള ആദ്യത്തെ അന്തർവാഹിനിയായിരുന്നു ഐഎൻഎസ് അരിഹന്ത്. ശേഷം ഐഎൻഎസ് അരിഘാട്ട് കമ്മിഷൻ ചെയ്‌തിരുന്നു. ഈ നിരയിലേക്കാണ് ഐഎൻഎസ് അരിദമൻ കൂടി എത്തുന്നത്.

ആണവ-ശക്തി അന്തർവാഹിനികൾ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയും ഉൾപ്പെടുകയാണ്. യുഎസ്, റഷ്യ, യുകെ, ഫ്രാൻസ്, ചൈന എന്നിവയാണ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങള്‍. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ തദ്ദേശീയ ആണവ അന്തർവാഹിനിയാണ് ഐഎൻഎസ് അരിഹന്ത്. 2009 ജൂലൈയിലാണ് ഇന്ത്യ അരിഹന്തിനെ കമ്മിഷൻ ചെയ്‌തത്. ശേഷം 2024 ഓഗസ്റ്റിൽ നാവികസേനയുടെ രണ്ടാമത്തെ തദ്ദേശീയ എസ്എസ്ബിഎൻ, ഐഎൻഎസ് അരിഗട്ട് കമ്മീഷൻ ചെയ്‌തു.

മാസങ്ങൾ നീണ്ട സമുദ്ര പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഐഎൻഎസ് അരിദമാൻ കമ്മീഷൻ ചെയ്‌തത്. കേരളത്തിൽ വച്ചാണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് ഐഎൻഎസ് അരിദമാൻ നാവിക സേനയ്‌ക്ക് സമർപ്പിച്ചത്. ഔദ്യോഗികമായ അറിയിപ്പുകള്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ "വാക്കുകളല്ല, ശക്തിയാണ്, 'അരിദമൻ'," എന്നാണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രി സിങ് ഇന്ന് രാവിലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്.

7,000 ടൺ ഭാരമുള്ള ഇതിന് മുൻഗാമികളായ ഐഎൻഎസ് അരിഹന്ത്, ഐഎൻഎസ് അരിഘാത് (6,000 ടൺ) എന്നിവയേക്കാൾ വലിപ്പവുമുണ്ട് അരിദമന്. കുത്തനെ സമുദ്രത്തിനടിയിൽ നിന്ന് മിസൈലുകൾ വിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയുന്ന എട്ട് വെർട്ടിക്കൽ ലോഞ്ച് സിസ്റ്റം (VLS) ട്യൂബുകളാണ് ഇതിലുള്ളത്. 3,500 കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധിയുള്ള എട്ട് കെ-4 മിസൈലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ 750 കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധിയുള്ള 24 കെ-15 സാഗരിക മിസൈലുകളോ വഹിക്കാൻ അരിദമന് ശേഷിയുണ്ട്.

ഭാവിയിൽ 6,000 കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധിയുള്ള കെ-5 മിസൈലുകളും ഇതിൽ സജ്ജമാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച 83 മെഗാവാട്ട് കംപാക്ട് ലൈറ്റ് വാട്ടർ റിയാക്ടറാണ് (CLWR) അന്തർവാഹിനിക്ക് കരുത്ത് നൽകുന്നത്. കടലിനടിയിൽ ശബ്ദം കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന 'സ്റ്റെൽത്ത്' സാങ്കേതികവിദ്യയും തദ്ദേശീയമായ ഉഷസ് (USHUS), പഞ്ചേന്ദ്രിയ (Panchendriya) സോണാർ സംവിധാനങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

