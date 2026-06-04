എബോള ലക്ഷണമെന്ന് സംശയം; ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയ സുഡാൻ പൗരൻ നിരീക്ഷണത്തിൽ
ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ എബോള വൈറസ് രോഗം വീണ്ടും പടർന്നുപിടിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ സുഡാൻ സ്വദേശിയെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.
By PTI
Published : June 4, 2026 at 4:25 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: എബോള വൈറസ് രോഗ ലക്ഷങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സുഡാൻ പൗരനെ ഐസൊലേഷൻ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി. കൂടുതൽ പരിശോധനയ്ക്കായി തെലങ്കാനയിലെ ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുകയാണ്. ഹൈദരാബാദ് രാജീവ് ഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ യുവാവിനെ എബോള ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്നാണ് അടിയന്തര നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയത്.
ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ എബോള വൈറസ് രോഗം വീണ്ടും പടർന്നുപിടിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ സുഡാൻ സ്വദേശിയെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. അടുത്തിടെ അദ്ദേഹം ദക്ഷിണ സുഡാനിലേക്കും ഉഗാണ്ടയിലേക്കും യാത്ര ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തി. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ എബോള റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യതതിനാൽ എയർപോർട്ട് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു സ്ക്രീനിങ് സെൻ്റർ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു.
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അതേസമയം എബോള വൈറസാണോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ബാധിത രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ വ്യക്തമായ പരിശോധന ആവശ്യമാണ്. ഫലം വന്നതിനെ ശേഷമേ അത് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സാധിക്കുക. വൈറസ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് സംശയം തോന്നിയതിനാലാണ് നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. തെലങ്കാന സർക്കാർ നടത്തുന്ന ഗാന്ധി ആശുപത്രിയിൽ എബോള ഐസൊലേഷൻ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വൈറസ് രോഗ വ്യാപനത്തെക്കുറിച്ച് ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷനും (DGCA) ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയവും (MoHFW) പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കിയത്. ഉഗാണ്ട, ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോ (DRC) തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉള്ളവരോ അത് വഴി യാത്ര ചെയ്തവരോ നിർബന്ധമായും സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണമെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് യാത്രക്കാർക്ക് എസ്ഡിഎഫ് ഫോം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
എന്താണ് എബോള
ശരീരത്തിനുള്ളിൽ മാരകമായ രക്തസ്രാവത്തിന് കാരണമാകുന്ന വൈറസ് പനിയാണ് എബോള.വവ്വാലുകളിൽ നിന്നോ രോഗബാധയുള്ള മറ്റ് വന്യമൃഗങ്ങളിൽ നിന്നോ ആണ് പ്രധാനമായും മനുഷ്യരിലേക്ക് വൈറസ് പകരുന്നത്. രോഗബാധിതനായ വ്യക്തിയുടെയോ മൃഗത്തിന്റെയോ രക്തം, വിയർപ്പ്, ഉമിനീർ, മറ്റ് ശരീരസ്രവങ്ങൾ എന്നിവയുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കമുണ്ടായാലും വൈറസ് വ്യാപനം നടക്കും. അതേസമയം വായുവിലൂടെ ഇവ പകരില്ല.
ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക
പനി, തലവേദന, ക്ഷീണം, ഛർദ്ദി, വയറിളക്കം, തൊണ്ടവേദന, രക്തസ്രാവം തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുകയും എത്രയും വേഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും വേണം. ഇതിനുപുറമെ, എബോള രോഗമുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന/ സ്ഥിരീകരിച്ച വ്യക്തിയുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ ഏതൊരു യാത്രക്കാരനും ഇമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസിന് മുമ്പ് വിമാനത്താവള ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തെ നിർബന്ധമായും അറിയിക്കണം.
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