ഹിമാനികൾ ഉരുകുമ്പോൾ... വരാനിരിക്കുന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളികള്, പുതിയ പഠനം പറയുന്നത്
ഹിമാനികൾ ഉരുകുന്നതിനെപ്പറ്റി പുതിയ പഠനം. പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ പാരിസ്ഥിതിക- സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് പഠനത്തിൽ വിശദമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്നത്. പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകള് ഇങ്ങനെ.
Published : October 23, 2025 at 6:07 PM IST
കരയിൽ ഒഴുകിനടക്കുന്ന മഞ്ഞുപാടങ്ങളാണ് ഹിമാനി അഥവാ ഗ്ലേഷ്യർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഉയർന്ന പർവതാഗ്രങ്ങളിലും ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് ഇവ കാണപ്പെടുന്നത്. സാധാരണയായി 90 മുതൽ 3000 മീറ്റർ വരെയാണ് ഹിമാനികളുടെ കനം. ചലനശേഷി പ്രതിദിനം 1 സെ.മീ മുതൽ 1 മീറ്റർ വരെയും.
വർഷങ്ങളോളം മഞ്ഞുവീഴ്ച തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാവുകയും, ഉരുകിപ്പോകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മഞ്ഞ് അടിഞ്ഞുകൂടി ഉറച്ച് കട്ടിയാകുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഗ്ലേസിയറുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. നൂറ്റാണ്ടുകളോളം നീണ്ട ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ മഞ്ഞ് കഠിനമായ ഹിമപ്പാളിയായി മാറുന്നു. ഈ ഹിമാനികൾ ഉരുകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണ് ഇപ്പോള് ശ്രദ്ധനേടുന്നത്.
ഇവ ഉരുകുന്നതുമൂലം പോഷകങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുവെന്നും സമുദ്ര ഭക്ഷ്യ സംവിധാനങ്ങളെ ബാധിച്ചേക്കുമെന്നുമാണ് പുതിയ പഠനങ്ങളിലെ കണ്ടെത്തല്. കാലിഫോർണിയ- സാൻ ഡീഗോ സർവകലാശാലയിലെ സ്ക്രിപ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓഷ്യാനോഗ്രഫിയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് ഗുരുതര പാരിസ്ഥിതിക, സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളുള്ള ഈ വിഷയം പഠനവിധേയമാക്കിയത്.
"റ്റൈഡ് വാട്ടർ സൈക്കിൾ ഡ്രൈവ്സ് ആൽഫൈൻ ഗ്ലേഷ്യൽ സെഡിമെൻ്റ് പ്ലൂമെ ജിയോകെമിസ്ട്രി" എന്ന തലക്കെട്ടിലാണ് ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹിമാനികൾ ഉരുകിയൊലിക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിലെ ഉയർന്ന അളവിലുള്ള അയണും മാംഗനീസും നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇവ സമുദ്രത്തിലെ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയുടെ അടിസ്ഥാനമായ പ്ലാങ്ക്ടണ് പോലുള്ള സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന പോഷകങ്ങളാണ്.
അതുകൊണ്ടുതന്നെ അയണിൻ്റെയും മാംഗനീസിൻ്റെയും അളവ് കുറയുന്നത് വിപരീതഫലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. ഹിമാനികൾ വേഗത്തിൽ ഉരുകുന്നതിനാൽ അവ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന പോഷകാവശിഷ്ടങ്ങൾ സമുദ്രത്തിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ ജലാശയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സമയം നിലനിൽക്കും. ഇവയുടെ സുദീർഘമായ സാന്നിധ്യം പല രാസ പ്രക്രിയക്കും കാരണമാകും. ഇതുമൂലം ധാതുക്കളുടെ ഘടനയിൽ മാറ്റം വരികയും, പോഷകങ്ങൾ സമുദ്രജീവികൾക്ക് ലഭ്യമല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഉരുകിയിറങ്ങുന്ന ജലം ചെളിയോടുകൂടിയാണ് നദികളിലേക്കും കടലിലേക്കും എത്തുന്നത് എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം. ഈ ചെളി കലർന്ന വെള്ളത്തിൽ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന പോഷകങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും. ഇതാണ് സമുദ്ര ആവാസവ്യവസ്ഥക്കുള്ള പോഷക മൂല്യം കുറയാൻ കാരണമാകുന്നതെന്നാണ് പഠനത്തിലെ കണ്ടെത്തൽ.
ഇന്ത്യയെ ബാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
ഇന്ത്യയിലെ ഹിമാനികൾ ചുരുങ്ങിവരുന്നതായും അലാസ്കയിൽ നടത്തിയ ഹിമാനികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പഠനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലും ഹിമാനികൾ ഉരുകുന്നതുമൂലം നദികളുടെ ഒഴുക്ക് മാറുകയും പുതിയ ഹിമാനികൾ രൂപപ്പെടുകയും ഇതുവഴി ജലവിതരണത്തിന് ഭീഷണിയാകുകയും ചെയ്യുന്നു.
നദികളിലേക്കും ഒടുവിൽ കടലിലേക്കും എത്തുന്ന ഉരുകിയ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം കുറയുകയും ഇന്ത്യയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സമുദ്ര മേഖലകളിലെ പ്ലാങ്ക്ടൺ വളർച്ചയിലും മത്സ്യസമ്പത് വർധനവിലും ഹിമാനികളിലെ മാറ്റങ്ങള് പ്രതിഫലിക്കും.
നേരത്തേ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന പോഷകങ്ങളുടെ അളവ് കുറയുകയും ഇത് മത്സ്യബന്ധന സമൂഹങ്ങളിലും തീരദേശ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളിലും പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും.
കെനായ് ഉപദ്വീപിലെ രണ്ട് ഹിമാനികളെ താരതമ്യം ചെയ്തു നോക്കിയപ്പോൾ കൂടുതൽ സ്ഥിരത നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ളത് അയാലിക് ഹിമാനിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ഹിമാനി ഉരുകി 1950 മുതൽ ഏകദേശം 15 കിലോമീറ്റർ പിന്നിലേക്കായി എന്നും പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു.
ആഗോള കാലാവസ്ഥാ നിയന്ത്രണത്തിലും കോടിക്കണക്കിന് ജനതക്ക് ശുദ്ധജലം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ഹിമാനികൾ നിർണായക പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്. സ്ഥിരതയുള്ള ഹിമാനിയിൽ ഏകദേശം 18 ശതമാനം ഇരുമ്പാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഉരുകിയിറങ്ങുന്ന ജലത്തിൽ ഏകദേശം 13 ശതമാനം മാത്രമേ ഇരുമ്പിൻ്റെ അളവുള്ളൂ. മാംഗനീസിൻ്റെ അളവ് നോക്കുമ്പോൾ ഉരുകിയിറങ്ങുന്ന ജലത്തിൽ 14 മുതൽ 15 ശതമാനം വരെയും സ്ഥിരതയുള്ള ഹിമാനിയിൽ 26 ശതമാനവുമാണുള്ളത്.
