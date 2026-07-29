'സംവരണം മാറ്റൂ', നീറ്റ് വിവാദത്തിന് പിന്നാലെ സോഷ്യല് മീഡിയയില് പുതിയ ചർച്ച
സിജെപി നയിച്ച പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് തിരശ്ശീല വീണെങ്കിലും, അതിനേക്കാൾ വലിയ മറ്റൊരു വിഷയ അധിഷ്ഠിത ക്യാമ്പയിൻ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാട്ടുതീ പോലെ പടരുകയാണ് , 'റിസർവേഷൻ ഹട്ടാവോ ആന്ദോളൻ'.
Published : July 29, 2026 at 11:06 AM IST
അങ്കിത കുമാരി
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ചയെത്തുടർന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സമഗ്രമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടും ആരംഭിച്ച സിജെപിയുടെ സമരം ഒടുവിൽ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. നിരാഹാര സമരങ്ങൾക്കും പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാർജുകൾക്കും സാക്ഷ്യം വഹിച്ച നീണ്ട പോരാട്ടങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് സിജെപി മുന്നോട്ടുവെച്ച ആവശ്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയത്.
നീറ്റ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായി തുടങ്ങിയ ഈ സമരം പിന്നീട് വിവിധ മത്സരപരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വൻ മുന്നേറ്റമായി മാറുകയായിരുന്നു. സിജെപി നയിച്ച പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് തിരശ്ശീല വീണെങ്കിലും, അതിനേക്കാൾ വലിയ മറ്റൊരു വിഷയ അധിഷ്ഠിത ക്യാമ്പയിൻ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാട്ടുതീ പോലെ പടരുകയാണ് , 'റിസർവേഷൻ ഹട്ടാവോ ആന്ദോളൻ'.
സംവരണ വിരുദ്ധ നിലപാടുള്ള ഈ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഇതിനകം 58 ലക്ഷം (5.8 മില്ല്യണ്) പിന്നിട്ടു കഴിഞ്ഞു! ഇതോടെ വിദ്യാർത്ഥികളും ഗവേഷകരും ജോലിക്കാരും തമ്മിലുള്ള വൻ ആശയപോരാട്ടങ്ങൾക്കും ചർച്ചകൾക്കുമാണ് ഡിജിറ്റൽ ലോകം വേദിയാകുന്നത്.
"അക്രമത്തിൻ്റെ വഴിയില്ല; ലക്ഷ്യം വ്യക്തം"
സിജെപി പോരാട്ടത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെയല്ല തങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് ഈ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഹാൻഡിലിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ലാത്തിച്ചാർജോ അക്രമങ്ങളോ സംഘർഷങ്ങളോ തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും, തികച്ചും സമാധാനപരമായി സംവരണത്തിനെതിരെ പോരാടുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അവർ പറയുന്നു.
ജാതി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിവേചനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ, ദൈനംദിന പൊതുജീവിതത്തിൽ ജാതി ചോദിക്കുന്നതും രേഖപ്പെടുത്തുന്നതും സർക്കാർ പൂർണമായും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് സംഘടന മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന പ്രധാന നിർദ്ദേശം. എന്നാൽ, മുൻ സമരങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഈ ക്യാമ്പയിന് പിന്തുണയോടൊപ്പം തന്നെ കടുത്ത വിമർശനങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്.
അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് വിദ്യാർഥികൾ
ക്യാമ്പയിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ബി.എസ്.സി വിദ്യാർഥിയായ ഹർഷ് കുമാർ തൻ്റെ അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു...
"ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം സംവരണം നൽകുന്ന രീതിയാണ് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത്. എൻ്റെ പി.ജി പ്രവേശന പരീക്ഷാ വേളയിൽ, എസ്.സി വിഭാഗത്തിലുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പഠിച്ചത്. എന്നാൽ എസ്.ടി വിഭാഗത്തിലുള്ള മറ്റൊരു സുഹൃത്ത് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് മികച്ച കോളേജിൽ പ്രവേശനം നേടി. എസ്.ടി സുഹൃത്തിൻ്റെ അത്രയും തന്നെ മാർക്ക് എനിക്കും ലഭിച്ചിരുന്നു, എന്നാൽ കാറ്റഗറി അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉയർന്ന കട്ട്-ഓഫ് കാരണം എനിക്ക് ആഗ്രഹിച്ച കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചില്ല."
അതേസമയം, കഴിവുള്ള ജനറൽ കാറ്റഗറി വിദ്യാർഥികൾക്ക് തുല്യ അവസരം ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ പുതിയ നയം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിദ്യാർഥിയായ ആഭാസ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
"സംവരണ വിഭാഗങ്ങളിൽ യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികളില്ലാതെ സീറ്റുകൾ ഒഴിവുകിടക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് വീണ്ടും കാലിയാക്കിയിടാതെ ജനറൽ കാറ്റഗറിയിലെ മിടുക്കരായ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നൽകണം. സംവരണം ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന് കുട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, സംവരണ ശേഷവും ഉയർന്ന തസ്തികകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും മുന്നാക്ക വിഭാഗക്കാരാണ് കൈയാളുന്നത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഇവിടെയാണ് സർക്കാറിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത്."
ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവർക്കും മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലെ വീഴ്ചകളും ജാതീയതയും ജീവിതം പ്രയാസകരമാക്കുന്നുവെന്ന് മറ്റൊരു വിദ്യാർത്ഥിയായ അങ്കിത് കുമാറും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
"പ്രശ്നം സംവരണമല്ല, വിദ്യാഭ്യാസ വ്യവസ്ഥയിലെ അസമത്വമാണ്"
ഇപ്പോഴത്തെ യുവജനങ്ങളുടെ രോഷത്തിന് കാരണം പേപ്പർ ചോർച്ച, പരീക്ഷകളുടെ അനിശ്ചിതത്വം, നിയമനങ്ങളിലെ കാലതാമസം എന്നിവയാണെന്ന് ഡൽഹി സർവകലാശാല അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോ. സന്ത് പ്രകാശ് സിങ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഈ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചാൽ യുവതലമുറയ്ക്ക് സംവരണം ഒരു പ്രശ്നമേ ആകില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ അസമത്വങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനാണ് സംവരണം കൊണ്ടുവന്നതെന്നും, ചരിത്രപരമായ പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷമേ ഡിജിറ്റൽ സമരങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥികൾ അഭിപ്രായം രൂപീകരിക്കാവൂ എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് സംവരണം പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുന്നത് തിരിച്ചടിയാകും. അതിനാൽ അടിയന്തരമായി നടപ്പിലാക്കേണ്ട ചില പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഡോ. സിങ് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നു.
നയരൂപീകരണ വിദഗ്ദ്ധരെ ഉൾപ്പെടുത്തി എല്ലാവർക്കും നീതി ഉറപ്പാക്കുന്ന സന്തുലിതമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക. പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുക, മികച്ച അധ്യാപകരെ നിയമിക്കുക, വിദ്യാഭ്യാസ ബജറ്റ് ഉയർത്തുക. കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഒഴിവുവരുന്ന തസ്തികകൾ കൃത്യസമയത്ത് നികത്തുകയും ചെയ്യുക. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സംവരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കാൻ കാസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസും സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് വിദ്യാഭ്യാസവും നിർബന്ധമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
എന്താണ് സംവരണത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനാ പശ്ചാത്തലം?
നൂറ്റാണ്ടുകളായി എസ്.സി (SC), എസ്.ടി (ST) വിഭാഗങ്ങൾ നേരിട്ട ജാതീയ വിവേചനങ്ങൾക്കും പാർശ്വവൽക്കരണത്തിനും പരിഹാരമായാണ് ഭരണഘടനയിൽ സംവരണം ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. 1950 ജനുവരി 26-ന് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന ഭരണഘടനയുടെ 15(4), 16(4) വകുപ്പുകൾ വഴിയാണ് സംവരണം ഉറപ്പാക്കുന്നത്.
- 1990: മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ ശുപാർശകളെ തുടർന്ന് മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് (OBC) 27% സംവരണം നൽകി.
- 1992 (ഇന്ദിരാ സാഹ്നി കേസ്): സുപ്രീം കോടതി ഒ.ബി.സി സംവരണം ശരിവയ്ക്കുകയും, ഒ.ബി.സി വിഭാഗത്തിലെ സാമ്പത്തികമായി മുന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവരെ ('ക്രീമിലെയർ') ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു.
- 2019: 103-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ മുന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് (EWS) 10% സംവരണം കൊണ്ടുവന്നു (2022-ൽ സുപ്രീം കോടതി ഇത് ശരിവെച്ചു).
നിലവിലെ കേന്ദ്ര സംവരണ നിരക്ക്
എസ്.സി (15%) + എസ്.ടി (7.5%) + ഒ.ബി.സി (27%) + ഇ.ഡബ്ല്യു.എസ് (10%) = ആകെ 59.5%
ബോധവൽക്കരണവും സന്തുലിത ചർച്ചകളും അനിവാര്യം
സംവരണ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഏറ്റവും അർഹരായ പലർക്കും ഇപ്പോഴും ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതികളെക്കുറിച്ചോ കൃത്യമായ അറിവില്ല. സംവരണ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അർഹരായ താഴെത്തട്ടിലുള്ളവരിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ അവബോധം വളർത്തേണ്ടതുണ്ട്.
അതേസമയം, ഉയർന്ന യോഗ്യതയുണ്ടായിട്ടും തൊഴിൽ ലഭിക്കാത്ത ജനറൽ കാറ്റഗറിയിലെ വിദ്യാർഥികളുടെ നിരാശയെ നിസാരമായി കാണരുത്. എന്നാൽ ഇത് സാമൂഹിക വിഭജനത്തിന് കാരണമാകാനും അനുവദിക്കരുത്. വൈകാരികമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്ക് പകരം, ഭരണഘടനാ വിദഗ്ധരും അധ്യാപകരും രാഷ്ട്രീയ നയരൂപീകരണ കർത്താക്കളും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന സന്തുലിതമായ ചർച്ചകളിലൂടെ മാത്രമേ ഇതിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാകൂ.