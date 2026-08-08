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'നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റിയോ? ജെൻസികളുടെ പൾസ് അറിയാൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിഞ്ഞില്ല'; രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കാമ്പയിൻ പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് ശശി തരൂർ!

പുതിയ തലമുറയുടെ (ജെൻസി) മനസ്സ് വായിക്കുന്നതിൽ പാർട്ടിക്ക് പരാജയം സംഭവിച്ചോ എന്ന് സ്വയം പരിശോധിക്കണമെന്നും തരൂർ

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Rahul Gandhi, Shashi Tharoor (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 8, 2026 at 3:58 PM IST

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മുംബൈ: വിദ്യാർഥികളെയും യുവാക്കളെയും പാർട്ടിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിച്ച 'ഛാത്രോം കി ഗൂഞ്ച്' കാമ്പയിൻ വിചാരിച്ചത്ര വിജയമായില്ലെന്ന് തുറന്നുസമ്മതിച്ച് കോൺഗ്രസ് എം.പി ശശി തരൂർ. സമീപകാലത്ത് രാജ്യം കണ്ട 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി' (സിജെപി) നയിച്ച യുവജന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിഞ്ഞില്ല.

പുതിയ തലമുറയുടെ (ജെൻസി) മനസ്സ് വായിക്കുന്നതിൽ പാർട്ടിക്ക് പരാജയം സംഭവിച്ചോ എന്ന് സ്വയം പരിശോധിക്കണമെന്നും തരൂർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുംബൈയിൽ നടന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ മൂവ്‌മെൻ്റ്‌ ടു യുണൈറ്റ് നേഷൻസിൻ്റെ (IIMUN) 15-ാം വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

'പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പക്ഷേ ആരും കേട്ടില്ല'

സി.ജെ.പി ജന്തർ മന്ദിറിൽ ഉയർത്തിയ പല പ്രശ്നങ്ങളും കോൺഗ്രസും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും വളരെ മുൻപേ തന്നെ ഉന്നയിച്ചിരുന്നതാണെന്ന് തരൂർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

"വളരെ രസകരമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്; സി.ജെ.പിയും ജന്തർ മന്ദിറിലെ പ്രതിഷേധക്കാരും ഉയർത്തിയ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വച്ചതാണ്. പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ചയെക്കുറിച്ചും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും 'ഛാത്രോം കി ഗൂഞ്ച്' വഴി രാഹുൽ ഗാന്ധി വിദ്യാർഥികളോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അന്ന് അതിന് ഇത്ര വലിയൊരു ജനപിന്തുണയോ പ്രതികരണമോ ലഭിച്ചില്ല."
- ശശി തരൂർ

പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിനപ്പുറം, എന്തുകൊണ്ടാണ് യുവാക്കളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ പാർട്ടിക്ക് കഴിയാതെ പോയതെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കണം. ജനങ്ങളുടെ പൾസ് അറിയുക എന്ന പഴയ ശൈലി നമുക്ക് നഷ്ടമായോ? ജെൻസികളുടെ പൾസ് അറിയുന്നതിൽ നമുക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയോ എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം ചോദിക്കണമെന്നും തരൂർ പറഞ്ഞു.

'എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെൻ്റുകൾ മാറണം, യുവാക്കൾക്ക് വഴിമാറണം'

ഇത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ലെന്നും പരമ്പരാഗത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെല്ലാം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളിയാണെന്നും തരൂർ നിരീക്ഷിച്ചു. പരമ്പരാഗത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലെ കടുത്ത അധികാരശ്രേണികളും, കുടുംബവാഴ്ചയും, ഗ്രൂപ്പ് കളികളും കാരണം ജന്തർ മന്ദിറിൽ പ്രതിഷേധിച്ചതുപോലെയുള്ള പുതിയ തലമുറയിലെ യുവാക്കൾക്ക് പാർട്ടിയിലേക്ക് വരാൻ വഴിയില്ലാതായി. പുതിയതായി വരുന്ന യുവാക്കളെ വെറും അണികളായും, റാലികളിൽ ആളെക്കൂട്ടാനും, മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാനും മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരാ. അവർക്ക് നയരൂപീകരണത്തിലും പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിലും കൃത്യമായ പങ്കാളിത്തം നൽകണമെന്നും തരൂര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

"യുവാക്കളെ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ അപ്രസക്തരായിപ്പോയി എന്ന് നാളെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തരുത്. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കി ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമയമാണിത്." തരൂർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

ജന്തർ മന്ദിറിലെ പൊലീസ് നടപടി സ്ഥിതി വഷളാക്കി

കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 20-ന് പാർലമെൻ്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താൻ ശ്രമിച്ച യുവജനങ്ങൾക്ക് നേരെ പൊലീസ് നടത്തിയ ക്രൂരമായ അടിച്ചമർത്തലാണ് സി.ജെ.പി പ്രസ്ഥാനത്തിന് രാജ്യവ്യാപകമായ പിന്തുണ നേടിക്കൊടുത്തതെന്ന് തരൂർ പറഞ്ഞു. പൊലീസ് നടപടി അങ്ങേയറ്റം വിവേകശൂന്യമായിരുന്നു. അത് ജനങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള രോഷം ആളിക്കത്തിച്ചു.

താൻ ജന്തർ മന്ദിർ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ മുതിർന്നില്ലെന്നും, പകരം അവിടുത്തെ യുവാക്കളുടെ അനുഭവങ്ങളും അവരുടെ കഥകളും കേൾക്കാനാണ് സമയം ചെലവഴിച്ചതെന്നും തരൂർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിലില്ലായ്മ, പേപ്പർ ചോർച്ച എന്നിവ ഉയർത്തി പ്രയാഗ്‌രാജിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മൂന്നാം ഘട്ട 'ഛാത്രോം കി ഗൂഞ്ച്' പരിപാടി നടക്കാനിരിക്കെയാണ് സ്വന്തം പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ പോരായ്മകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തരൂരിൻ്റെ ഈ നിർണായക തുറന്നുപറച്ചിൽ.

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TAGGED:

RAHUL GANDHI YOUTH CAMPAIGN
CJP PROTEST
GEN Z PROTEST
CONGRESS
SHAHSI THAROOR REALITY CHECK

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