പരീക്ഷ ഹാളില് നിന്നും വിദ്യാര്ഥിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി; ആളൊഴിഞ്ഞയിടത്ത് വച്ച് ക്രൂരമര്ദനം, ഒടുക്കം റോഡരികില് ഉപേക്ഷിച്ചു
പരീക്ഷയ്ക്കെത്തിയ വിദ്യാർഥിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ക്രൂര മര്ദനത്തിന് ശേഷം റോഡരികില് ഉപേക്ഷിച്ചു. സംഭവത്തില് അന്വേഷണം ഊര്ജിതമാക്കി പൊലീസ്.
Published : February 24, 2026 at 11:21 AM IST
ജയ്പൂർ: പരീക്ഷ എഴുതാൻ സ്കൂളിൽ എത്തിയ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയെ തട്ടികൊണ്ടുപോയി മർദിച്ചു. രാജസ്ഥാനിലെ ബാർമറിലാണ് സംഭവം. തിങ്കളാഴ്ച (ഫെബ്രുവരി 23) രാവിലെ ജെയ്സർ ഗ്രാമത്തിലെ ഗവൺമെൻ്റ് സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ബോർഡ് പരീക്ഷക്കെത്തിയ വിദ്യാർഥിയെ ആണ് നാലംഗ സംഘം തട്ടികൊണ്ടുപോയി മർദിച്ചത്.
സംഭവം സമയം ഒരു വനിത അധ്യാപിക ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളായിരുന്നു സ്കൂളിലുണ്ടായിരുന്നത്. വിദ്യാർഥിയെ തട്ടികൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് പരീക്ഷാ പേപ്പറുകൾ ശേഖരിക്കാൻ സ്റ്റാഫ് അംഗത്തോടൊപ്പം സ്കൂളിന് പുറത്ത് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് പരീക്ഷാ കേന്ദ്ര സൂപ്രണ്ട് ബൻവർലാൽ മൈല പറഞ്ഞു.
'ഒരു വാഹനത്തിൽ എത്തിയ നാലുപേർ സ്കൂളിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച് കുട്ടിയുടെ കൈ, കാലുകളിൽ പിടിച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട സ്കൂളിലുണ്ടായിരുന്ന ചില ജീവനക്കാർ അവരെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല' ബൻവർലാൽ മൈല പറഞ്ഞു.
'ക്ലാസിന് പുറത്തെത്തിച്ച കുട്ടിയെ വാഹനത്തില് കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി. സ്കൂളില് നിന്നും ഏകദേശം 8,9 കിലോമീറ്റർ അകലെ ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് കുട്ടിയെ എത്തിച്ചത്. തുടര്ന്ന് അവിടെ വച്ച് വിദ്യാർഥിയെ ക്രൂരമായി മർദിച്ചു. ആക്രമണത്തിന് ശേഷം പ്രതികൾ വിദ്യാർഥിയെ റോഡരികില് ഉപേക്ഷിച്ചു' അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സംഭവത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ സ്കൂള് അധികൃതർ പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. വിവരം അറിഞ്ഞ ബിജ്റാദ് പൊലീസ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തുകയും അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. 'പ്രതികൾക്കായി തെരച്ചിൽ നടത്തിവരികയാണ്. അന്വേഷണത്തിൻ്റെയും സാക്ഷി മൊഴികളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർഥി ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്' പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
സംഭവത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് യൂണിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് നിർമൽ ചൗധരി പ്രതികരിച്ചു. 'ഭരണ സംവിധാനം വേണ്ടവിധം പ്രവർത്തിക്കാത്തതിനാൽ കുറ്റവാളികൾക്ക് ഇവിടെ പൂര്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്' സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബോർഡ് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ സുരക്ഷയെയും അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ കർശന നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
ഐപിസി, ബിഎൻഎസ് നിയമപ്രകാരം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഐപിസി 363 / ബിഎൻഎസ് സെക്ഷൻ 137 പ്രകാരം ഒരാളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാൽ 7 വർഷം വരെ തടവും പിഴയും ശിക്ഷയായി ലഭിക്കാം.
