പരീക്ഷ എഴുതാനെത്തിയ വിദ്യാർഥിനി സ്കൂളിലെ ശുചിമുറിയിൽ പ്രസവിച്ചു; നവജാത ശിശു മരിച്ചു
പരീക്ഷ ആരംഭിച്ച് ഏകദേശം 30 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിദ്യാർഥിനിയ്ക്ക് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുകയും ക്ലാസിലുണ്ടായിരുന്ന അധ്യാപികയോട് ശുചിമുറിയില് പോകാന് അനുവാദം ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
Published : February 28, 2026 at 2:22 PM IST|
Updated : February 28, 2026 at 2:49 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പ്ലസ് വണ് പരീക്ഷ എഴുതാനെത്തിയ വിദ്യാർഥിനി ശുചിമുറിയിൽ പ്രസവിച്ചു. തെലങ്കാനയിലെ ഭദ്രാദ്രി കൊത്തഗുഡെം ജില്ലയിലെ പാൽവഞ്ചയിലാണ് 16കാരി കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയത്. 16 വയസുള്ള പ്ലസ്വണ് വിദ്യാര്ത്ഥിനിയാണ് വിദ്യാലയത്തിലെ ശുചിമുറിയില് പ്രസവിച്ചത്.
രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെ ആരംഭിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എത്തിയതാണ് കുട്ടി. പരീക്ഷ ആരംഭിച്ച് ഏകദേശം 30 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിദ്യാർഥിനിയ്ക്ക് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുകയും ക്ലാസിലുണ്ടായിരുന്ന അധ്യാപികയോട് ശുചിമുറിയില് പോകാന് അനുവാദം ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു.
പെൺകുട്ടി വളരെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും പരീക്ഷാ ഹാളിൽ തിരിച്ചെത്തിയില്ല. ഇതോടെ അധ്യാപികയ്ക്ക് സംശയം തോന്നി, പരിശോധിക്കാൻ ശുചിമുറിയിലേക്ക് പോയി. കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം, പെൺകുട്ടി ശുചിമുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി. അവശയായ കുട്ടിയോട് കാര്യം അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് വിവരം പുറത്തറിയുന്നത്.
താൻ ഗർഭിണിയായിരുന്നെന്നും ശുചിമുറിക്കുള്ളില് വച്ച് കഠിനമായ പ്രസവവേദന അനുഭവപ്പെട്ടതായും വിദ്യാർഥിനി വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. താൻ അവിടെ വച്ച് ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചതായും പ്രസവസമയത്ത് കുഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയതായും ജീവനക്കാരോട് പറഞ്ഞു. പിന്നീട്, ജീവനക്കാർ ടോയ്ലറ്റ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ, ബാത്ത്റൂം ബേസിനിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തി.
ആരും സംശയിക്കാതിരിക്കാൻ കുഞ്ഞിനെ ബേസിനിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് കുട്ടി പറഞ്ഞു. സംഭവം ഉടൻ തന്നെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിലെ അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. അധ്യാപകർ തന്നെ പൊലീസിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. കുട്ടിയുടെ നില തൃപ്തികരമാണ്. കുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹം തുടർനടപടികൾക്കായി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി.
സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക പരാതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. മാതാപിതാക്കളോ മറ്റുള്ളവരോ പരാതി നൽകിയില്ലെങ്കിൽ, പെൺകുട്ടി പഠിക്കുന്ന കോളേജ് മാനേജ്മെൻ്റിൻ്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
അപ്പെൻഡിസൈറ്റിസിന് ചികിത്സ തേടിയ 9-ാം ക്ലാസുകാരി പ്രസവിച്ചു
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒൻപതാം ക്ലാസുകാരി പെൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയ ഒരു വാര്ത്ത പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ രുദ്രപ്രയാഗ് ജില്ലയിലാണ് ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയായ 16 വയസുകാരി പെൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയത്. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടി ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പോക്സോ നിയമപ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്
കുട്ടിക്ക് അപ്പെൻഡിസൈറ്റിസ് ഉണ്ടെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്ന് രുദ്രപ്രയാഗിലെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പരിശോധനയ്ക്കായി കൊണ്ടുപോയതാണ്. അവിടെ വച്ച് ഡോക്ടർമാർ കുട്ടിയെ പരിശോധിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് അവൾ ഗർഭിണിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ആശുപത്രി മാനേജ്മെൻ്റ് ഉടൻ തന്നെ സംഭവം ശിശുക്ഷേമ സമിതിയെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
