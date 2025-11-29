ETV Bharat / bharat

ജനന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റില്‍ ഹിന്ദു പേര്, സ്‌കൂള്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റില്‍ ക്രിസ്‌ത്യനും; പുലിവാല് പിടിച്ച് വിദ്യാര്‍ഥി, ഒടുവില്‍ സംഭവിച്ചത്

2011 ലാണ് വിദ്യാര്‍ഥി ഹൈക്കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി സമര്‍പ്പിച്ചത്. അന്ന് താന്‍ ഒരു ഹിന്ദു പിതാവിനും ക്രിസ്‌ത്യന്‍ യുവതിക്കും പിറന്നതാണെന്ന് കാണിച്ചായിരുന്നു കുട്ടി ഹര്‍ജി നല്‍കിയത്.

Choose ETV Bharat

മുംബൈ: ഇഷ്‌ടമില്ലാത്ത പേരുമായി ജീവിക്കുന്ന കുറേപേരുണ്ടാവും നമുക്കിടയില്‍. തോന്നുമ്പോള്‍ അങ്ങനെ തോന്നിയിടത്തൊക്കെ പേര് മാറ്റാനൊന്നും കഴിയുകയുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഷ്‌ടമില്ലെങ്കിലും അതേ പേരുമുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നവരുണ്ട്. എന്നാല്‍ പേര് ജനനസര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിലും സ്‌കൂള്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിലുമൊക്കെ മറ്റ് രേഖകളിലുമൊക്കെ പലവിധത്തിലാണ് പേരുള്ളതെങ്കിലോ! അത് തന്നെ തലവേദനയാണ്. പേര് ശരിയാക്കാനായി നൂറുവട്ടം ബന്ധപ്പെട്ട് അധികാരികളുടെ ഓഫിസുകളില്‍ കയറിയിറങ്ങണം. എല്ലാം മെനക്കിട്ട പണി തന്നെ. കഴിഞ്ഞ പതിനാല് വര്‍ഷമായി ഒരു വിദ്യാര്‍ഥി തന്‍റെ പേര് കൊണ്ട് പുലിവാല് പിടിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു. ഒടുവില്‍ സംഭവിച്ചതോ...

സംഭവം അങ്ങ് ബോംബയിലാണ് നടന്നത്. "ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആർക്കും പേര് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല" എന്ന് അടുത്തിടെയാണ് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിറക്കിയത്. എന്നാല്‍ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തില്‍ ഒരു വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് പേര് മാറ്റാനുള്ള അനുമതി നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ് കോടതി. അതും പതിനാല് വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം.

സംഭവം ഇങ്ങനെ

ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തില്‍പ്പെട്ട് തന്‍റെ അമ്മയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ അച്ഛൻ ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. കുഞ്ഞ് പിറന്നതോടെ ജനന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റില്‍ ഹിന്ദു നാമമായിരുന്നു നല്‍കിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇരുവരും വിവാഹമോചിതരായതോടെ സ്‌കൂള്‍ രജിസ്ട്രേഷനിലും വിദ്യാഭ്യാസ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളിമടക്കം കുട്ടിക്ക് ക്രിസ്‌ത്യൻ പേരാണ് നല്‍കിയിരുന്നത്. ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റ് വഴി കുട്ടി തന്‍റെ പേര് മാറ്റി, ഈ മാറ്റം ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ 18 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ, ഗസറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ പേര് മാറ്റത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുട്ടി അപേക്ഷിച്ചു, പക്ഷേ ഈ അപേക്ഷകൾ നിരസിക്കപ്പെട്ടു. ഇതോടെയാണ് കുട്ടി ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയെ പേര് മാറ്റാനായുള്ള ഹര്‍ജി നല്‍കിയത്.

2011 ലാണ് വിദ്യാര്‍ഥി ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി സമര്‍പ്പിച്ചത്. അന്ന് താന്‍ ഒരു ഹിന്ദു പിതാവിനും ക്രിസ്‌ത്യന്‍ യുവതിക്കും പിറന്നതാണെന്ന് കാണിച്ചായിരുന്നു കുട്ടി ഹര്‍ജി നല്‍കിയത്. ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഹിന്ദു നാമം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലും 10, 12 ക്ലാസുകളിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിലും ക്രിസ്ത്യൻ പേരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതോടെയാണ് വിദ്യാര്‍ഥി തന്‍റെ പേര് ഹിന്ദു നാമമാക്കി മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ജനന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിലേയും സ്‌കൂള്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളിലുമുള്ള പേരുകള്‍ തമ്മില്‍ പൊരുത്തക്കേടുള്ളതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ നേരിടുന്നതിനാല്‍ തന്‍റെ പേര് ഹിന്ദു നാമമാക്കി മാറ്റണമെന്നായിരുന്നു വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ ആവശ്യം.

ഹര്‍ജി പരിഗണിച്ചപ്പോള്‍

ജസ്റ്റിസുമാരായ അശ്വിൻ ഭോബെ, രവീന്ദ്ര ഗുഗെ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്. എന്നാല്‍ കുട്ടിയുടെ പേര് മാറ്റാനുള്ള ആഗ്രഹം അനുവദിക്കരുതെന്ന് സ്കൂള്‍ ബോര്‍ഡ് കോടതിയില്‍ വാദിച്ചു. നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികൾ ഇത്തരമൊരു പേര് മാറ്റത്തിനായി മുന്നോട്ട് വന്നേക്കാമെന്ന ആശങ്കയും ബോർഡ് പ്രകടിപ്പിച്ചു.

എന്നാല്‍ ഈ വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ സാഹചര്യം മറ്റൊന്നാണെന്ന് കോടതി എടുത്തു പറഞ്ഞു. വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഇപ്പോൾ സ്വന്തം പേര് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രായമായെന്നും കുട്ടിക്കാലം മുതലുള്ള സംഭവങ്ങൾക്ക് ഈ വിദ്യാര്‍ഥി ഉത്തരവാദിയല്ലെന്നും കോടതി വിശദീകരിച്ചു. ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ കുട്ടിയുടെ ഹിന്ദു പേരും കുടുംബപ്പേരും ഉണ്ടെന്നും സ്കൂൾ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മതം ഹിന്ദു എന്നാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

തൽഫലമായി, ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെന്നപോലെ സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. കൂടാതെ 10, 12 ക്ലാസുകളിലെ ബോർഡുകളോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹിന്ദു നാമം ഉപയോഗിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വീണ്ടും നൽകാനും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

