ഹോസ്റ്റലിൽ ജീവനൊടുക്കി ആദിവാസി വിദ്യാർഥി; മാനേജ്മെൻ്റിൻ്റെ സമ്മർദ്ദം കാരണമെന്ന് കുടുംബം
ഹോസ്റ്റൽ മാനേജ്മെൻ്റിൻ്റെ സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്നാണ് വിദ്യാർഥി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്ന് കുടുംബം. ഛത്തീസ്ഗഢിലെ കോറിയക്കടുത്തുള്ള കട്ഗോഡ പോസ്റ്റ് മെട്രിക് ഹോസ്റ്റിലിലാണ് സംഭവം.
Published : March 15, 2026 at 6:07 PM IST
റായ്പൂർ: പോസ്റ്റ് മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലിൽ ആദിവാസി വിദ്യാർഥി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ഛത്തീസ്ഗഢിലെ കോറിയക്കടുത്തുള്ള കട്ഗോഡ ഹോസ്റ്റിലിലാണ് സംഭവം. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് വിദ്യാർഥി ആത്മഹത്യ ചെയ്തെന്ന വിവരം അധികൃതർ അറിയിക്കുന്നത്. ഹോസ്റ്റൽ മാനേജ്മെൻ്റിൻ്റെ സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്നാണ് വിദ്യാർഥി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്ന് കുടുംബം പറഞ്ഞു.
ഇന്നലെ രാത്രി വിദ്യാർഥി തൻ്റെ പിതാവിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു. തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് കൊണ്ടുപോകണമെന്നും ഇവിടെ താമസിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും വിദ്യാർഥി പിതാവിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഹോസ്റ്റലിൽ വന്ന് മകനെ കൂട്ടികൊണ്ടുപോകമെന്ന് പിതാവ് പറഞ്ഞെങ്കിലും വിദ്യാർഥി രാത്രി തന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
"പഠനത്തിൽ മാത്രമല്ല കായിക രംഗത്തും ഞങ്ങളുടെ മകൻ മിടുക്കനായിരുന്നു. വിദ്യാർഥികളുടെ ഏത് പ്രശ്നത്തിനും അവൻ ഇടപ്പെട്ടിരുന്നു. ഹോളി ആഘോഷങ്ങളുടെ സമയത്ത് അവൻ വീട്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് ഹോസ്റ്റൽ സുപ്രണ്ടും സ്റ്റാഫും ചേർന്ന തങ്ങൾക്ക് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെൻ്റിൽ ലഭിച്ച ഒര ലക്ഷം സമ്മാനത്തുക ബാങ്കിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞിരുന്നു", വിദ്യാർഥിയുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞു.
ഫുട്ബോൾ കളിച്ച് നേടിയ പണം മുഴുവൻ ടീമിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്നും ടീം മേറ്റ്സിന് സ്പോർട്സ് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു വിദ്യാർഥി ഹോസ്റ്റൽ സുപ്രണ്ടിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇതിൽ ഹോസ്റ്റൽ മാനേജ്മെൻ്റിന് വിദ്യാർഥിയോട് അതൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും കുടുംബം ആരോപിച്ചു.
ഹോസ്റ്റിലിലെ വിവിധ ഭരണപരമായ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ വിദ്യാർഥി ശബ്ദമുയത്തിയിരുന്നു. ഹോസ്റ്റൽ മാനേജ്മെൻ്റിൻ്റെ സമ്മർദ്ദത്തിനെ തുടർന്ന് ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകാൻ അദ്ദേഹം കലക്ടറേറ്റിലും പോയിരുന്നു. ഇത് അറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഹോസ്റ്റൽ മാനേജ്മെൻ്റ് വിദ്യാർഥിയെ പരീക്ഷയിൽ പരജയപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഭീണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് കുടുംബം പറഞ്ഞു.
വിദ്യാർഥിയുടെ ആത്മഹത്യയെ തുടർന്ന് സോൺഹാറ്റ് സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്റ്റട്രേറ്റ് അൻഷുൽ വർമ്മ സ്ഥലത്തെത്തി ഹോസ്റ്റൽ വിദ്യാർഥികളമായി സംസാരിച്ചു. ഹോളി അവധി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ വിദ്യാർഥി അധിക സംസരിത്തിനോ മറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി.
എൻ്റെ സഹോദരൻ പഠനത്തിലും കായികരംഗത്തും മിടുക്കനായിരന്നു. ഫുട്ബോളായിരുന്നു അവൻ്റെ ഇഷ്ട കായിക ഇനം. ഒരു ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെൻ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീം ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ സമ്മാനം നേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഹോസ്റ്റൽ മാനേജ്മെൻ്റ് അത് തട്ടിയെടുക്കൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് വിദ്യാർഥിയുടെ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു.
ഈ സംഭവം സെൻസിറ്റീവ് ആണെന്നും നിലിൽ അന്വേഷണം നടന്നുകണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. അന്വേഷണം നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു നിർണായക വിവരത്തൽ എത്താൻ സമയമായിട്ടില്ലെന്നും മറ്റ് വവരങ്ങൾ പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം വിദ്യാർഥിയുടെ മരണത്തിൽ എംപി പ്രതിനിധി അവിനാശ് പഥക് ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ആദിവാസി ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ ആദിവാസി വിദ്യാർഥി ആത്ഹത്യ ചെയ്ത കാര്യം വളരെ അധികം ആശങ്ക ഉണ്ടാകുന്നുവെന്ന് അവിനാശ് പറഞ്ഞു.
സത്യം പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ സമഗ്രവും നിഷ്പക്ഷവുമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംവത്തിൽ പൊലീസ് അസ്വഭാവിക മരണത്തിന് കേസടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോട്ടത്തിന് ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് കൈമാറി.
Also Read: മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചതിന് ദളിത് യുവാവിനെ ചെരുപ്പൂരി അടിച്ചു; തടയാനെത്തിയ മാതാപിതാക്കള്ക്കും മർദനം