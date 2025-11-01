ETV Bharat / bharat

മലയ്ക്ക് പോകാന്‍ മാലയിട്ടു; വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിച്ച് സ്‌കൂള്‍, വിശദീകരണം തേടി ഡിഇഒ

ശബരിമല തീര്‍ഥാടനത്തിന് പോകാനൊരുങ്ങിയ വിദ്യാര്‍ഥിയെ സ്‌കൂളില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചില്ല. കറുപ്പ് വസ്‌ത്രവും മാലയും അണിഞ്ഞെത്തിയ കുട്ടിയെ തിരിച്ചയച്ചു. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ സ്‌കൂളില്‍ വന്‍ സംഘര്‍ഷം.

GOLLAPUDI GIG SCHOOL IN TELENGANA SABARIMALA SCHOOL ISSUE TELENGANA LATEST NEWS STUDENT WEARING AYYAPPA CLOTHES
Conflict In School. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 1, 2025 at 1:52 PM IST

വിജയവാഡ: ശബരിമല തീര്‍ഥാടനത്തിന് പോകാന്‍ മാലയിട്ട് സ്‌കൂളിലെത്തിയ വിദ്യാര്‍ഥിയെ ക്ലാസില്‍ കയറാന്‍ അനുവദിച്ചില്ല. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഗൊല്ലാപുടിയിലെ ജി‌ഐ‌ജി ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്‌കൂൾ അധികൃതരാണ് വിദ്യാർഥിയെ ക്ലാസിൽ കയറാൻ അനുവദിക്കാതിരുന്നത്. അഞ്ചാം ക്ലാസില്‍ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥിയാണ് കറുപ്പ് വസ്‌ത്രമണിഞ്ഞ് സ്‌കൂളിലെത്തിയത്.

കുട്ടിയുടെ വേഷം കണ്ടയുടൻ സ്‌കൂൾ അധികൃതർ കുട്ടിയെ സ്‌കൂൾ പരിസരത്തേയ്‌ക്ക് കയറ്റാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുകയും ചെയ്‌തു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ വിദ്യാര്‍ഥിയെയും കൂട്ടി സ്‌കൂളിലെത്തിയ അയ്യപ്പ ഭക്തരും, എബിവിപി, ആർ‌എസ്‌എസ് പ്രവർത്തകരും സംഭവത്തില്‍ കടുത്ത രോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

സ്‌കൂളിൻ്റെ തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത അയ്യപ്പ ഭക്തര്‍ മതപരമായ വസ്ത്രധാരണത്തിൻ്റെ പേരിൽ വിദ്യാർഥിയെ വിലക്കിയതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു. സംഭവം അറിഞ്ഞയുടൻ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി. അയ്യപ്പഭക്തർ വിഷയം ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസർ (ഡിഇഒ) യു വി സുബ്ബ റാവുവിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. സംഭവത്തിൽ ഡിഇഒ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും വിദ്യാർഥിയെ ക്ലാസിൽ കയറ്റാൻ അനുവദിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്‌തു.

ശബരിമലയ്‌ക്ക് പോവാൻ മാലയിട്ട വിദ്യാർഥിക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിച്ച് സ്‌കൂൾ അധികൃതർ (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സംഭവത്തെത്തുടർന്ന്, രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡിഇഒ സുബ്ബ റാവു സ്‌കൂൾ അധികൃതർക്ക് നോട്ടിസ് നൽകി. സ്വകാര്യ, എയ്‌ഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്കൂളുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ ശബരി മലയ്ക്ക് പോകാന്‍ മാലയിട്ടാലും ക്ലാസുകളിൽ കയറ്റാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ഡിഇഒയുടെ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കി. സ്‌കൂൾ മാനേജ്മെൻ്റുമായുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം പ്രശ്‌നം പരിഹരിച്ചു. ഇത്തരം വിദ്യാർഥികളോട് വിവേചനം കാണിക്കുന്ന സ്‌കൂളുകള്‍ക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ലംഘനങ്ങൾ തുടർന്നാൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അംഗീകാരം റദ്ദാക്കാമെന്നും ഡി ഇ ഒ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

സമാനമായ മറ്റൊരു സംഭവം ഏതാനും നാള്‍ മുമ്പ് തെലങ്കാനയിലും നടന്നിരുന്നു. തെലങ്കാനയിലെ വിദ്യാധരപുരം എന്ന സ്ഥലത്താണ് സംഭവം നടന്നത്. വിദ്യാധരപുരത്ത് ബെസവാഡ രാജാ റാവു ഹൈസ്‌കൂളിൽ, ശബരിമലയ്ക്ക് പോകാന്‍ മാല ധരിച്ച് എത്തിയ വിദ്യാർഥിക്ക് തുടക്കത്തിൽ സ്‌കൂളിൽ പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചിരുന്നു.

'ഹിജാബ്' വിലക്ക്

കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് കൊച്ചിയിലെ പള്ളുരുത്തിയിലുള്ള സ്വകാര്യ സ്‌കൂൾ ഹിജാബ് ധരിച്ചെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിദ്യാർഥിയെ പുറത്താക്കിയത്. എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിനിയുടെ മാതാപിതാക്കളും സ്‌കൂള്‍ അധികൃതരുമായി നടന്ന തര്‍ക്കം പീന്നീട് കേരളത്തില്‍ വിവാദമാവുകയും വ്യാപകമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയുമുണ്ടായി.

പെൺകുട്ടിക്ക് സ്‌കൂളിൽ തുടർന്ന് പഠിക്കാൻ താത്‌പര്യമില്ലെന്നും ഇവിടെ നിന്നും ടിസി വാങ്ങി മറ്റൊരു സ്‌കൂളിൽ ചേർക്കുമെന്നും പിതാവ് പിന്നീട് പറഞ്ഞു. ഹിജാബ് വിഷയത്തില്‍ കേരള സർക്കാരും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും കുട്ടിയുടെ പക്ഷത്തായിരുന്നു നില കൊണ്ടത്.

GOLLAPUDI GIG SCHOOL IN ANDHRA
SABARIMALA SCHOOL ISSUE
ANDHRA LATEST NEWS
STUDENT WEARING AYYAPPA CLOTHES
STUDENT WEAR AYYAPPA CLOTHES ISSUE

