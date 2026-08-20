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തല്ലരുതെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു, ഭയന്നുവിറച്ച് കുഴഞ്ഞുവീണത് ടീച്ചറുടെ മടിയില്‍; ആറുവയസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം, സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

ബുക്ക് കൈയിൽ പിടിച്ച് അധ്യാപികയുടെ മുന്നിൽ ക്യൂവിൽ നിന്ന കുട്ടി, തന്നെ തല്ലരുതെന്ന് കരഞ്ഞു അപേക്ഷിക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം.

Student School Death
Pranay Teja, CCTV visual (X.com)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 20, 2026 at 8:40 PM IST

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അമരാവതി: ഹോം വർക്ക് ചെയ്യാത്തതിന് ടീച്ചർ മർദിച്ചേക്കുമെന്ന ഭയത്തെ തുടർന്ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണത്ത് ആറുവയസ്സുകാരൻ ക്ലാസ് മുറിയിൽ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചതായി പരാതി. വിശാഖപട്ടണം വൺ ടൗൺ ഏരിയയിലെ ലിറ്റിൽ ഗാർഡൻ എന്ന സ്വകാര്യ സ്കൂളിലെ യു.കെ.ജി വിദ്യാർഥിയായ പ്രണയ് തേജയാണ് കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചത്.

ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാത്തതിനെ തുടർന്ന് അധ്യാപിക കുട്ടിയെ മർദിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയും ഭയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതാണ് കുട്ടി കുഴഞ്ഞുവീഴാൻ ഇടയാക്കിയതെന്ന് കുടുംബം ആരോപിച്ചു. സംഭവത്തിന്‍റെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ബുക്ക് കൈയിൽ പിടിച്ച് അധ്യാപികയുടെ മുന്നിൽ ക്യൂവിൽ നിന്ന കുട്ടി, തന്നെ തല്ലരുതെന്ന് കരഞ്ഞു അപേക്ഷിക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം.

എന്നാൽ അധ്യാപിക കുട്ടിയുടെ കവിളത്തടിക്കുകയും വടി ഉപയോഗിച്ച് അടിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നതും കാണാം. ഇതിനുപിന്നാലെ നിമിഷങ്ങൾക്കകം കുട്ടി അധ്യാപികയുടെ മടിയിലേക്ക് കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു. ഉടൻതന്നെ അധ്യാപികയും മറ്റ് ജീവനക്കാരും ചേര്‍ന്ന് പ്രഥമശുശ്രൂഷ നൽകാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. തുടർന്ന് കുട്ടിയെ അടുത്തുള്ള കിംഗ് ജോർജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും അതിനു മുൻപുതന്നെ മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നതായി ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

കടുത്ത ഭയവും പരിഭ്രാന്തിയും മൂലമുണ്ടായ ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് വന്നതിനു ശേഷം മാത്രമേ യഥാർഥ മരണകാരണം വ്യക്തമാകൂ എന്ന് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് അറിയിച്ചു. കുട്ടിയുടെ മരണവാർത്തയറിഞ്ഞ് രക്ഷിതാക്കളും ബന്ധുക്കളും സ്കൂളിന് മുന്നിലും ആശുപത്രിയിലും തടിച്ചുകൂടി പ്രതിഷേധിച്ചു.

കുട്ടിക്ക് യാതൊരുവിധ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുടുംബത്തോടൊപ്പം തീർഥയാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയെത്തിയതിനാലാണ് ഹോംവർക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നതെന്നും പിതാവ് പറഞ്ഞു. രാവിലെ സന്തോഷത്തോടെ സ്കൂളിലേക്ക് പോയ കുട്ടിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർ തങ്ങളെ അറിയിച്ചില്ലെന്നും അടിയന്തരമായി ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ പോലും തയ്യാറായില്ലെന്നും മാതാപിതാക്കൾ ആരോപിച്ചു. അധ്യാപികയ്ക്കും സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്‍റിനുമെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സംഭവത്തിൽ വിശാഖപട്ടണം വൺ ടൗൺ പൊലീസും റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസറും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും പ്രത്യേക അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

STUDENT
SCHOOL
DEATH
STUDENT DIED IN SCHOOL

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