സ്‌കൂളിലെ നൃത്തെത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം; പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിക്ക് കത്തി കൊണ്ട് ആക്രമണം

സ്‌കൂളിലെ വാർഷികാഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ നൃത്തത്തെ ചൊല്ലിയാണ് തർക്കം. സംഭവത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കളായ നാല് പേരെ പൊലീസ് കസറ്റഡിയിലെടുത്തു.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 16, 2026 at 8:27 PM IST

ഗാന്ധിനഗർ: സ്‌കൂളിലെ പരിപാടിയിൽ നൃത്തം ചെയുന്നതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തിൽ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിക്ക് കത്തി കൊണ്ട് ആക്രമണം. ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തിനടുത്തുള്ള ഗാലക്‌സി ആർമി ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്‌കൂളിലാണ് സംഭവം.

സ്‌കൂളിലെ വാർഷികാഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ നൃത്തത്തെ തുടർന്നാണ് തർക്കമുണ്ടായത്. ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കറ്റതിനെ തുടർന്ന് വിദ്യാർഥിക്ക് പത്താം ക്ലാസ് ബോർഡ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിച്ചില്ല. സംഭവത്തിൽ വിദ്യാർഥിയുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ നാല്‌ പേരെ പൊലീസ് കസറ്റഡിയിലെടുത്തു.

സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പൊലീസ് പറയുന്നത്

സ്‌കൂളിലെ വാർഷിക ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ നൃത്തത്തെ ചൊല്ലിയാണ് വിദ്യാർഥികൾ തർക്കത്തിലാവുന്നത്. പരിപാടി അവസാനിച്ച് വിദ്യാർഥി തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ മറ്റ് നാല് പേരും അവനെ പരിഹസിക്കുകയും അവനോട് തർക്കികുയുമായിരുന്നു.

തുടർന്ന് ഇവരിൽ ഒരാൾ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് വിദ്യാർഥിയെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച കത്തി ഇവർ ആറ് മാസം മുൻപ് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. നാല് പേരിൽ രണ്ട് പേർ ഒരു വിദ്യാലയത്തിലാണെന്നും മറ്റ് രണ്ട് പേർ വേറെ വിദ്യാലയത്തിലാണ് പഠിക്കുന്നതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർഥിയെ ഉടൻ തന്നെ സൂറത്ത് സിവിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് വിദ്യാർഥിയുടെ പിതാവ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു.

പ്രതികൾ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തിനാൽ കുട്ടികളെ ജുവനൽ ബോർഡിന് മുന്നിൽ ഹജാരാക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. മറ്റ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇത് ഒരു പാഠമാണെന്നും ഭാവിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർ്തതികൾ ആരും ആവർത്തിക്കരുതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം മറ്റൊരു ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം കൂടി സൂറത്തിൽ നിന്നും പുറത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകൂട്ടിയെ നാല് പേർ ചേർന്ന് കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്‌തു. പ്രതികളിൽ ഒരാൾ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആളാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

സൂറത്തിലെ ഉമർപാറ പ്രദേശത്തെ ഒരു വിവാഹ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത്. പെൺകുട്ടിയെ പിന്തുടർന്ന് പോയ സംഘം വിജനമായ സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ തടഞ്ഞ് വച്ച് ബലാസംഘം ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

പ്രതികളായ നാല് പേർക്കെതിരെയും ബിഎൻഎസ് ആക്‌ട് പ്രകാരം കേസ് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ കൂടിതൽ അന്വേഷമം നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്യുമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

