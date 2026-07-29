ജനന- മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ വൈകിയാൽ നടപടി; ഭേദഗതി ബിൽ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു
ജൂലൈ 20 ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അവതരിപ്പിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയ ബിൽ, 1969 ലെ ജനന-മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 13(3) കൂടുതൽ ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് അവതരിപ്പിച്ച പുതിയ ബിൽ.
By PTI
Published : July 29, 2026 at 2:31 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ജനന-മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ വൈകിയാൽ നടപടികൾ കർശനമാക്കാൻ ഭേദഗതി ബിൽ ബുധനാഴ്ച ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി നിത്യാനന്ദ് റായ് ആണ് ഇന്ന് നടന്ന ലോക്സഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ജനന-മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ (ഭേദഗതി) ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കെതിരെയുള്ള ബില്ലിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച നടക്കവെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെയും സാന്നിധ്യം ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധത്തിനിടയിലാണ് നിത്യാനന്ദ് റായ് ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്.
നടപടിക്രമമനുസരിച്ച്, 2026 ലെ ജനന-മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ (ഭേദഗതി) ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനെ എതിർക്കാൻ സ്പീക്കർ ഓം ബിർള ചില പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളെ വിളിച്ചു ചേർത്തെങ്കിലും മന്ത്രി നിർദ്ദിഷ്ട നിയമനിർമ്മാണം ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തുടർന്നു. ജൂലൈ 20 ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അവതരിപ്പിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയ ബിൽ, 1969 ലെ ജനന-മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ നിയമത്തിലെ (2023 ൽ ഭേദഗതി ചെയ്തത്) സെക്ഷൻ 13(3) കൂടുതൽ ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, ഇത് വൈകിയ രജിസ്ട്രേഷൻ വ്യവസ്ഥകൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കുന്നതിനാണ്. ജനന-മരണ സംഭവങ്ങൾ യഥാസമയം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഇതു മൂലം വേഗത്തിലും കൃത്യമായും നടക്കും," എന്നതാണ് ബില്ലിലെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ.
നിയമത്തിലെ നിലവിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം, ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ വൈകിയ രജിസ്ട്രേഷനുകൾക്ക് അവ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ്, സബ്-ഡിവിഷണൽ മജിസ്ട്രേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് എന്നിവരുടെ ഉത്തരവ് ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ, പുതിയ ഭേദഗതി പ്രകാരം ഈ കാലതാമസത്തെ രണ്ടായിതിരിക്കും.
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രണ്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ജനന, മരണ രജിസ്ട്രേഷനുകൾ ഗണ്യമായി കർശന പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ അംഗീകാരം നൽകൂ. അധികാരം എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ നിന്ന് ജുഡീഷ്യറിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. ജനന-മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ നിയമം 1969, ജനന-മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കുമായി നടപ്പിലാക്കിയതാണ്.
ജനന മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ നിയമപ്രകാരം നിർബന്ധമാണെന്ന് അതിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൂടാതെ നിയമപ്രകാരം നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിയമപരമായ ഐഡൻ്റിറ്റി നൽകുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജനനമോ മരണമോ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള തെളിവായി ജനന അല്ലെങ്കിൽ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്വീകാര്യമാണ്. 2023-ൽ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്തിരുന്നു. ഭേദഗതി ചെയ്ത നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ആ വർഷം ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. നിലവിലെ ബില്ലിൽ ജനന-മരണ വിവരങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും വ്യാജ രജിസ്ട്രേഷനുകൾ തടയാനുമാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
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