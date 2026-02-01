തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത് 82,000 പേർ; മുന്നിൽ ബിഹാർ, 2025 ലെ കണക്കുകൾ ഇതാ
കഴിഞ്ഞ വർഷം ബിഹാറിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം നായ്ക്കളുടെ കടിയേറ്റ സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ബുദ്ധമത വിനോദസഞ്ചാര പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം 6,026 ആൻ്റി റാബിസ് വാക്സിനുകൾ മാത്രമേ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ.
Published : February 1, 2026 at 4:42 PM IST
പട്ന: ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവുമധികം വിനോദ സഞ്ചാരികൾ എത്തുന്ന ബിഹാറിലെ ബുദ്ധ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബോധ് ഗയയിൽ നിന്ന് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കണക്കുകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് സഞ്ചാരികൾ എത്തുന്ന ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് തെരുനായ്ക്കളുടെ ആക്രമണം ഓരോ ദിവസവും രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
കണക്കുകൾ നോക്കിയാൽ ബോധ് ഗയയിൽ മാത്രം കഴിഞ്ഞ വർഷം 82,000 ത്തിലധികം ആളുകൾക്കാണ് തെരുവുനായ്ക്കളുടെ കടിയേൽക്കുകയും പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ബിഹാറിലെ മൊത്തം കണക്കുകൾ നോക്കിയാൽ ഇത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തോട് അടുത്തിരിക്കുന്നു.
നിലവിൽ ബിഹാറിൽ തെരുവുനായ്ക്കൾ പെരുകുകയും ഇവ അക്രമകാരികൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുമാണ് ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2025 ൽ നായ്ക്കളുടെ കടിയേറ്റ സംഭവങ്ങൾ ഏകദേശം 22 ശതമാനം വർധിച്ചു. ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം ആളുകളാണ് തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ബോധ് ഗയ ജില്ലയിൽ 191 പശുക്കളെയും എരുമകളെയും തെരുവ് നായ്ക്കൾ ആക്രമിച്ചു എന്ന് ബോധ് ഗയ ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൻ്റെ കണക്കുകൾ പറയുന്നു. വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്ക് കടിയേറ്റതിനെത്തുടർന്ന് മൃഗങ്ങളുമായി ആൻ്റി റാബിസ് ചികിത്സ തേടിയവരുടെ എണ്ണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ കണക്ക്. എന്നാൽ ഈ കണക്ക് യഥാർഥത്തിൽ ആയിരം കടക്കാമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
"അടുത്തിടെ തെരുവുനായ ആക്രമണ കേസുകൾ എത്രയായി വർധിച്ചുവെന്നറിയില്ല. പക്ഷേ ബോധ് ഗയ പ്രദേശങ്ങളിൽ തെരുവുനായ്ക്കളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്", എന്ന് ബോധ് ഗയ ഹോട്ടൽ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് ജയ് സിംഗ് പറയുന്നു. തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ആക്രണം ചെറുക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
"ബോധ് ഗയ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം കൂടിയാണ്. ക്ഷേത്രം കാണാൻ എത്തുന്നവകർക്കായി ആവശ്യമായ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഇവിടെ ഒരുക്കണം. പ്രദേശത്ത് തെരുവുനായ്ക്കളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചുവരുന്ന കാര്യം ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ശരിയായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലിന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്", എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഒപ്പം മറ്റ് ചില പ്രശ്നങ്ങളും അദ്ദേഹം മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്.
നായ വന്ധ്യംകരണത്തിന് നടപടികൾ ഇല്ല: ബോധ് ഗയ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലിനോ ഗയ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനോ ഒന്നും തന്നെ തെരുവുനായ്ക്കളെ വന്ധ്യംകരിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ തലത്തിലുള്ള നടപടികളോ വ്യവസ്ഥകളോ ഒന്നും തന്നെയില്ല. സർക്കാർ മൃഗാശുപത്രിയിൽ വളർത്തുനായ്ക്കളുടെ വന്ധ്യംകരണം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ കിറ്റുകളും മരുന്നുകളും അവിടെ ലഭ്യമല്ല.
വന്ധ്യംകരണച്ചെലവ്: നായ ഉടമകൾ വന്ധ്യംകരണത്തിനുള്ള മരുന്നുകളും കിറ്റുകളും സ്വകാര്യ കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. ഇതിന് ഏകദേശം 1,500 മുതൽ 1,800 രൂപവരെ ചെലവാകും.
2017-ൽ നടന്ന അവസാന ക്യാമ്പ്: ബോധ് ഗയയിൽ തെരുവ് നായ്ക്കളെ വന്ധ്യംകരിക്കുന്നതിനായി അവസാനമായി ഒരു ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് 2017-ൽ ആയിരുന്നു. ഇത് സിക്കിം സർക്കാരിൻ്റെ ആൻ്റി-റാബിസ് അനിമൽ ഹെൽത്ത് ഡിവിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രദേശങ്ങളിലെ മുഴുവൻ തെരുവുനായ്ക്കളെയും വന്ധ്യംകരിക്കുന്നതിന് ഇതിലൂടെ സാധിച്ചില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
6 മാസത്തിനുള്ളിൽ 6,026 ഡോസുകൾ
അതേസമയം ബോധ് ഗയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിൽ തെരുവുനായ്ക്കളുടെ കടിയേറ്റ് ചികിത്സയ്ക്കായി ദിവസവും 15-20 പേർ എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ മനോജ് കുമാർ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തിനിടെ 6,026 ഡോസ് ആൻ്റി റാബിസ് വാക്സിൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ബോധ് ഗയ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തുന്ന വിദേശ സഞ്ചാരികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. 2025 ഏപ്രിൽ മുതൽ ജില്ലയിലേക്ക് ആകെ 8,000 ആൻ്റി റാബിസ് വാക്സിനുകൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എത്ര ഡോസുകൾ നൽകണം എന്നത് തെരുവുനായയുടെ ആക്രമണത്തിൻ്റെ തീവ്രതയനുസരിച്ചാണ്. ഗുരുതരമായി പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് ഡോസുകൾ വരെ നൽകും. സാധാരണയായി മൂന്ന് ഡോസുകൾ മാത്രമേ നൽകാറുള്ളൂ എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഭരണപരമായ പോരായ്മകൾ
ജില്ലാ ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് 2025 ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെ ജില്ലയിലെ 24 ബ്ലോക്കുകളിലായി 82,484 ആൻ്റി റാബിസ് ഡോസുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബോധ് ഗയയിലെ നായ്ക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം, വെള്ളം, വാക്സിനേഷൻ എന്നിവ നൽകുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ബോധ് ഗയ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ ചെയർപേഴ്സൺ ലളിതാ ദേവി ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി.
തന്നെയുമല്ല പരിശീലന ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് നായ പിടിത്തക്കാരെ നിയമിക്കുമെന്നും ഇതിനായി ഒരു വാഹനം വാങ്ങുന്നുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇതുവരെ ഇതൊന്നും പ്രാവർത്തികമായിട്ടില്ല എന്ന് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റും ബോധ് ഗയ ക്ഷേത്ര മാനേജ്മെൻ്റ് കമ്മിറ്റി (ബിടിഎംസി) ചെയർമാനുമായ ശശാങ്ക് ശുഭങ്കർ പറഞ്ഞു. ഒരു തദ്ദേശ സ്ഥാപനം വഴി നേരത്തെ ഒരു സംവിധാനം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചു. പക്ഷേ അതിപ്പോൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ല എന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
Also Read: കേരളത്തിൽ അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം വർധിക്കാൻ സാധ്യത; വേനൽക്കാലം സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പഠനം