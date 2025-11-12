ETV Bharat / bharat

തെരുവുനായയുടെ കടിയേറ്റിട്ടും ചികിത്സ തേടിയില്ല; പേവിഷബാധയേറ്റ് 31കാരന് ദാരുണാന്ത്യം

മരണശേഷമാണ് ചിതംബരപുരം സ്വദേശി അയ്യപ്പന് പേവിഷബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഏതാനും ആഴ്‌ചകള്‍ക്ക് മുൻപ് യുവാവിന് തെരുവ് നായയുടെ കടിയേറ്റിരുന്നതായും ചികിത്സ തേടിയിരുന്നില്ലെന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്.

Nellai Rabies death Young Man dies Rabies Tamil Nadu Tirunelveli Stray dog Attack onstruction worker death at Nellai
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 12, 2025 at 8:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ചെന്നൈ: തിരുനെൽവേലിയിലെ നെല്ലായിയിൽ പേവിഷബാധയേറ്റ് യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം. നിർമാണ തൊഴിലാളിയായ ചിതംബരപുരം സ്വദേശി അയ്യപ്പൻ (31) ആണ് പേവിഷബാധയേറ്റ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്.

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ നെല്ലായി ജില്ലയിലെ വള്ളിയൂരിനടുത്തുള്ള പഴവൂരിലാണ് സംഭവം. ജോലി സ്ഥലത്തുവച്ച് ചിതംബരപുരം സ്വദേശി അയ്യപ്പന് നായയുടെ കടിയേൽക്കുകയായിരുന്നു. കടിയേറ്റത് കാര്യമായെടുക്കാതെ യുവാവ് ചികിത്സ തേടിയിരുന്നില്ല. ഇതിന് പിന്നാലെ ഏതാനും ആഴ്‌ചകള്‍ക്ക് ശേഷം പെട്ടെന്ന് രോഗം മൂർഛിച്ച് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാവുകയായിരുന്നു.

Nellai Rabies death Young Man dies Rabies Tamil Nadu Tirunelveli Stray dog Attack onstruction worker death at Nellai
Construction worker Ayyapan (31) (ETV Bharat)

ഉടൻ തന്നെ ബന്ധുക്കള്‍ കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ ആശാരിപള്ളത്തുള്ള സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും യുവാവിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. മരണശേഷമാണ് പേവിഷബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഏതാനും ആഴ്‌ചകള്‍ക്ക് മുൻപ് യുവാവിന് തെരുവ് നായയുടെ കടിയേറ്റിരുന്നതായും ഇയാള്‍ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നില്ലെന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സംഭവത്തിൽ നാട്ടുകാരും കുടുംബാംഗങ്ങളുമടക്കം ഞെട്ടലിലാണ്. തെരുവ് നായകളുടെ കടിയേറ്റ് നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ഇതിനകം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും തമിഴ്‌നാട്ടിലുടനീളം നായ ശല്യം രൂക്ഷമായി വരികയാണെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.

റോഡുകളിൽ അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന തെരുവ് നായകള്‍ പൊതുജനങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നത് തുടർക്കഥയാവുകയാണെന്നും നാട്ടുകാർ പരാതി ഉയർത്തുന്നു. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നെല്ലായി മെട്രോപൊളിറ്റൻ പ്രദേശത്ത് ഒരു സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥിയെ തെരുവ് നായകള്‍ പിന്തുടർന്ന് ആക്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

വിദ്യാർഥി ബാഗ് ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടിപ്പോകുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. നായ ശല്യവും പേവിഷബാധയേറ്റുള്ള മരണവും തുടർക്കഥയാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അധികൃതർ ഉടനടി നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം.

തെരുവ്‌ നായ ശല്യത്തിൽ സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിർണായക ഉത്തരവ്

തെരുവ്‌ നായ ശല്യത്തിൽ ഈ അടുത്താണ് സുപ്രീംകോടതി നിർണായ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ആശുപത്രികൾ തുടങ്ങിയ പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ അടക്കം കുട്ടികള്‍ക്കും ജനങ്ങള്‍ക്കും നായകളുടെ കടിയേൽക്കുന്ന കേസുകള്‍ 'ഭയാനകമായ വർധിക്കുന്നു' എന്നും തെരുവ് നായകളെ നിയുക്ത ഷെൽട്ടറുകളിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

രാജ്യത്തുടനീളം തെരുവ് നായകളുടെ കടിയേൽക്കുന്ന സംഭവങ്ങളിൽ അപകടകരമായ വർധനവ് ഉണ്ടായി. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ആശുപത്രികൾ, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ, ബസ് സ്റ്റാൻഡുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ തെരുവ് നായകളുടെ പ്രവേശനം കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി സംസ്ഥാനങ്ങളോട് നിർദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഉത്തരവ് നിലനിൽക്കെ തന്നെ നായകളുടെ ആക്രമണം വർധിക്കുന്നത് തുടരുകയാണ്. Also Read: തെരുവ് നായകളെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്നും നീക്കണം; സുപ്രധാന ഉത്തരവുമായി സുപ്രീംകോടതി

TAGGED:

NELLAI RABIES DEATH
RABIES
STRAY DOG ATTACK
ONSTRUCTION WORKER DEATH AT NELLAI
MAN DIES RABIES AT NELLAI

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.