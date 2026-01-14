ഗർഭിണികൾക്ക് രക്ഷകരായത് അപരിചിത കരങ്ങൾ; റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ ആൺക്കുഞ്ഞിന് ജന്മം
ഗർഭിണി സഞ്ചരിച്ച കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു, ഒരു മണിക്കൂർ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആംബുലൻസ് വന്നില്ല. കേസെടുത്ത് പൊലീസ്
ഹൈദരാബാദ്: അപകടത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ട് ഗർഭിണികൾക്ക് തുണയായത് വഴിയാത്രക്കാർ. ഇവരുടെ മനുഷ്യത്വപരമായ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് ജീവൻ തിരിച്ചുകിട്ടിയത് രണ്ട് യുവതികൾക്ക്. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സംഭവങ്ങളിലായി യുവതികൾക്ക് രക്ഷകരായി എത്തിയത് വഴിയാത്രക്കാരായിരുന്നു.
ആദ്യത്തെ സംഭവം നടന്നത് തെലങ്കാനയിലെ ഷംഷാബാദ് വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപവും രണ്ടാമത്തെ സംഭവം നടന്നത് യുപിയിലെ വാരണാസിക്ക് സമീപവുമാണ്. അഞ്ച് മാസം ഗർഭിണിയായ തേജസ്വിനി എന്ന യുവതി സഞ്ചരിച്ച കാർ അപകടത്തിൽപ്പെടുകയും ഗുരുതരമായി പരിക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്തു. തെലങ്കാനയിലെ ഷംഷാബാദ് വിമാനത്താവളത്തിലെ എടിസി റോട്ടറിക്ക് സമീപം ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് അപകടം നടന്നത്. വിശാഖപട്ടണം ജില്ലയിൽ താമസിക്കുന്ന തേജസ്വിനി സംക്രാന്തിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്.
തേജസ്വിനിയും വീട്ടുകാരും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മരത്തിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. കാറിലുണ്ടായിരുന്ന ഡ്രൈവർ സായികേശവ്, ഗർഭിണിയായ തേജസ്വിനി, ഗണപതമ്മ എന്നിവർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട നാട്ടുകാരും വഴിയാത്രക്കാരും അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെ സഹായിക്കാൻ ചെന്നു. തുടർന്ന് പൊലീസിനെയും അധികാരികളെയും വിവരം അറിയിച്ച് ഉടൻ ആംബുലൻസ് അയയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു.
സംഭവം നടന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആംബുലൻസ് സ്ഥലത്തെത്തിയില്ല. തേജസ്വിനിയുടെ നില കൂടുതൽ വഷളായിക്കൊണ്ടിരിന്നു. ഇതിനിടെ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ചേർന്ന് യുവതിയെയും വീട്ടുകാരെയും ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. സംഭവത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പരിക്കേറ്റവരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു.
റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ ആൺക്കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി
രണ്ടാമത്തെ സംഭവത്തിൽ പൂർണ ഗർഭിണിയായിരുന്ന പ്രിയ ഒഡീഷയിലെ ബെർഹാംപൂരിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭർത്താവിനൊപ്പം വാരണാസിയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച പ്രിയയും കുടുംബവും അമൃത് ഭാരത് എക്സ്പ്രസിൽ യാത്ര തിരിച്ചു. ട്രെയിൻ പാർവതിപുരത്തിനടുത്തെത്തിയപ്പോൾ, പ്രിയക്ക് പ്രസവവേദന അനുഭവപ്പെട്ടു.
അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് പ്രിയയെ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് തീരുമാനിച്ച വീട്ടുകാർ പ്രിയയുമായി അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി. എന്നാൽ അസഹ്യമായ വേദന കാരണം പ്രിയയ്ക്ക് അടുത്ത പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേയ്ക്ക് കയറാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവശയായ പ്രിയയുമായി റെയിൽവേ ട്രാക്കുകൾ മുറിച്ചുകടക്കാൻ അവളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ശ്രമിച്ചു.
പ്രിയയുടെ അവസ്ഥ കണ്ട് നിരവധി പേർ സഹായത്തിനായി ഓടിയെത്തി. പ്രിയയുടെ ഭർത്താവായ സത്യനാരായണൻ ഉടൻ തന്നെ മെഡിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് നാഗമണിയെ വിളിച്ച് വിവരം അറിയിക്കുകയും സ്ഥലത്തേയ്ക്കെത്താനും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
എന്നാൽ നാഗമണി എത്തിയപ്പെഴേക്കും പ്രിയക്ക് പ്രസവവേദന രൂക്ഷമായി ട്രാക്കിൽ വച്ച് തന്നെ ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു. തുടർന്ന് അമ്മയെയും നവജാതശിശുവിനെയും മെഡിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് പരിശോധിച്ച് മറ്റ് കുഴപ്പെങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തി. വിവരം അറിഞ്ഞെത്തിയ ആർപിഎഫ് (റെയിൽവെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സ്), റെയിൽവെ പൊലീസും പുതപ്പുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രിയക്കും കുഞ്ഞിനും സൗകര്യം ഒരുക്കി.
രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിൽ ആർപിഎഫ് എഎസ്ഐ പാണിഗ്രാഹിയും ജിആർപി ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ രത്നകുമാറും പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു. അവർ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ച് പ്രിയയെയും കുഞ്ഞിനെയും കൂടുതൽ വൈദ്യചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
