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കീറിയ ഷൂസിൽ തുന്നിച്ചേർത്ത ഫുട്ബോൾ സ്വപ്നങ്ങൾ; വിസ്മൃതിയിലായ ഒരു ദേശീയ താരത്തിന്‍റെയും മക്കളുടെയും പോരാട്ടഗാഥ

വാര്‍ധക്യത്തിലും ഫുട്‌ബോള്‍ കളിക്കാരന്‍, ബിഹാറിലെ മുന്‍ റെഫറി 60ലും ആവേശത്തില്‍, പരിശീലകരെ അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന കോച്ചിനെക്കുറിച്ചറിയാം.

NALANDA FOOTBALLER KUNAL BANERJEE TRIPOLIA GOYAL CLUB FIFA WORLD CUP BIHAR SPORTS ALLOCATION
കീറിയ ഷൂസിൽ തുന്നിച്ചേർത്ത ഫുട്ബോൾ സ്വപ്നങ്ങൾ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 7, 2026 at 5:57 PM IST

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പട്‌ന: ഫിഫ ലോകകപ്പിൻ്റെ ആവേശത്തിരയിലാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരാധകര്‍. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഫുട്‌ബോള്‍ നടക്കുന്നതെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ ഫുട്ബോൾ ഭ്രമവും ഒട്ടും കുറവല്ല. ഇഷ്‌ട ടീമിൻ്റെ ജഴ്‌സിയുമണിഞ്ഞ് പ്രാര്‍ഥനയോടെയും ഉത്സാഹത്തോടെയും ഫുട്ബോള്‍ കളി കാണുന്ന ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് ഫുട്ബോള്‍ അത്ര പ്രിയപ്പെട്ടാതാണ്.

ഈ ആവേശത്തിനിടയിലും നളന്ദ സ്വദേശിയായ അറുപത്തിയഞ്ചുകാരനായ കുനാൽ ബാനർജിയിലേക്കാണ് ബിഹാർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. 65 വയസുള്ള ദേശീയ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനും ബിഹാറിൻ്റെ മുൻ റഫറിയുമായ കുനാൽ ബാനർജി അഥവാ രാമധിൻ പ്രസാദാണ് ഇപ്പോള്‍ നാട്ടിലെ താരം.

NALANDA FOOTBALLER KUNAL BANERJEE TRIPOLIA GOYAL CLUB FIFA WORLD CUP BIHAR SPORTS ALLOCATION
Tripolia Goyal Club players (ETV Bharat)

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നളന്ദ ജില്ലാ ടീമില്‍ നാല് തവണ ക്യാപ്റ്റനായ കുനാൽ ബാനർജി 1978 മുതൽ 1983 വരെ ദേശീയ, സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള ഒരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനായിരുന്നു. വാര്‍ധക്യത്തിലും ഫുട്ബോളിനോടുള്ള അഭിനിവേശം അദ്ദേഹം നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ തൻ്റെ സംസ്ഥാനത്തിനായി ജീവിതം മാറ്റിവച്ച കുനാല്‍ ബാനര്‍ജിയോട് സര്‍ക്കാര്‍ കാണിച്ചത് നിസംഗതയാണ്. കായികരംഗത്തോടുമുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ വിമുഖത തുറന്ന് കാട്ടുന്നത് കുര്‍ണൂലിനെപോലെയുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെയാണ്.

NALANDA FOOTBALLER KUNAL BANERJEE TRIPOLIA GOYAL CLUB FIFA WORLD CUP BIHAR SPORTS ALLOCATION
Kunal Banerjee (ETV Bharat)

പരമ്പരാഗതമായി കൈയുലുണ്ടായരുന്ന എല്ലാം വിറ്റാണ് കുര്‍ണൂല്‍ തൻ്റെ പെണ്‍മക്കള്‍ക്ക് ഫുട് ബോള്‍ പരീക്ഷണം നല്‍കിയത്. ഭാര്യയുടെ മംഗല്യസൂത്രം പോലും വിറ്റ് അദ്ദേഹം ഇതിനായി പണം കണ്ടെത്തി. നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവില്‍ പെൺകുട്ടികൾ ദേശീയ തല മത്സരങ്ങളിൽ മെഡലുകൾ നേടി. ഫുട്ബോളിനോടുള്ള ബാനർജിയുടെ സ്നേഹം അത്രയധികമായിരുന്നു.

NALANDA FOOTBALLER KUNAL BANERJEE TRIPOLIA GOYAL CLUB FIFA WORLD CUP BIHAR SPORTS ALLOCATION
Kunal Banerjee (ETV Bharat)

ഫുട്ബോൾ സ്വപ്‌നത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയ മകൻ

ബാനർജിയുടെ ഫുട്ബോളിനോടുള്ള അഭിനിവേശം വളരെ ആഴമുള്ളതായിരുന്നു, തൻ്റെ മക്കളെയും ഫുട്ബോള്‍ കളിക്കാരാക്കുകയെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഏക മകനായ ട്രിപ്പോളിയ ഗോയലിനെ ഒരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനാക്കി മാറ്റുക എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം. തൻ്റെ മകനും ഈ കായിക വിനോദം ഇഷ്‌ടപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് കുനാൽ മകൻ്റെ ഓര്‍മകളെ അനുസ്‌മരിച്ച് പറഞ്ഞു. ഒരു ദിവസം കളിക്കുന്നതിനിടെ, തണുപ്പ് കാരണം കുട്ടി രോഗബാധിതനായി. പനി മൂര്‍ച്ഛിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് മരണപ്പെട്ടു. മകൻ്റെ മരണശേഷം, ബാനർജി തൻ്റെ മകൻ്റെ പേരിൽ 'ട്രിപ്പോളിയ ഗോയൽ' ക്ലബ് തുറക്കുകയും കളിക്കാരെ സൗജന്യമായി പരിശീലിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്‌തു. പെൺമക്കൾ പോലും ഈ ഗോയൽ നാമം കുടുംബപ്പേരായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

കീറിയ ഷൂസിൽ തുന്നിച്ചേർത്ത ഫുട്ബോൾ സ്വപ്നങ്ങൾ (ETV Bharat)

ദാരിദ്ര്യത്തിനെതിരായ പോരാട്ടം

1990 ൽ കുനാൽ ബാനർജി ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് സ്ഥാപിച്ചു. തൻ്റെ പരിശീലനത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം മൂന്ന് പുരുഷന്‍മാരെയും പന്ത്രണ്ട് വനിതാ ദേശീയ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരെ സൃഷ്‌ടിച്ചു. 1995 ൽ കുനാൽ ബാനർജി ഒരു സംസ്ഥാനതല റഫറിയായി. 1981-ൽ കർണാടകയ്‌ക്കെതിരെയും 1983-ൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിനെതിരെയും അദ്ദേഹം രണ്ടുതവണ ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെൻ്റുകളിൽ ബിഹാർ ടീമിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു.

ഈ നേട്ടങ്ങൾക്കിടയിലും, ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിസംഗതയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ബാനർജി നിരാശനാകും. പരിശീലന വർഷങ്ങളിൽ താൻ കഠിനമായ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തൻ്റെ പെൺമക്കളായ കല്യാണി ഗോയലും വൈശാലി ഗോയലും ഇതേ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്ന് പോയവരാണ്. പന്ത്രണ്ട് തവണ അലര്‍ തയ്‌ച്ച ഷൂ ഇട്ട് ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങിയിരുന്നുവെന്നും ദേശീയ തലത്തിൽ പോലും കളിക്കുകയും ചെയ്‌തതെങ്ങനെയെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിക്കുന്നു.

NALANDA FOOTBALLER KUNAL BANERJEE TRIPOLIA GOYAL CLUB FIFA WORLD CUP BIHAR SPORTS ALLOCATION
Tripolia Goyal Club players (ETV Bharat)

"ഞങ്ങൾ വളരെ ദാരിദ്ര്യം നേരിട്ടതിനാൽ എൻ്റെ സ്വന്തം പെൺമക്കളും മറ്റ് കളിക്കാരും ദേശീയ തലത്തിൽ മത്സരിച്ചത് ഒരേ ജോഡി കീറിയ ഷൂസാണ്, ഒരു ചെരുപ്പുകുത്തിയെക്കൊണ്ട് 10–12 തവണ അവ തുന്നിച്ചേർത്തു. 2016 ലും 2017 ലും ദേശീയ ഗെയിംസിൽ അവർ മെഡലുകൾ നേടി. എൻ്റെ ക്ലബ്ബായ ട്രിപ്പോളിയ ഗോയലിൽ നിന്നുള്ള പന്ത്രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും 5–6 ആൺകുട്ടികളും ദേശീയ തലത്തിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്." – കുനാൽ ബാനർജി പറയുന്നു.

എട്ടാം വയസ് മുതല്‍ ഫുട്ബോള്‍ കളിക്കാനിറങ്ങി

കുനാൽ ബാനർജി തൻ്റെ എട്ടാം വയസിലാണ് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാനിറങ്ങിയത്. കുട്ടിക്കാലത്ത് കായിക വിനോദത്തോടുള്ള അഭിനിവേശത്താൽ പ്രേരിതനായ അദ്ദേഹം, പരിശീലനത്തിനായി സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് പോലും മോഷണം നടത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട്, അദ്ദേഹം നാല് തവണ നളന്ദ ജില്ലാ ടീമിനെ നയിച്ചു, നെഹ്‌റു യുവ കേന്ദ്രയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ദേശീയ തലത്തിൽ കളിച്ചു.

NALANDA FOOTBALLER KUNAL BANERJEE TRIPOLIA GOYAL CLUB FIFA WORLD CUP BIHAR SPORTS ALLOCATION
Tripolia Goyal Club players (ETV Bharat)

ഇന്ന്, അദ്ദേഹം സ്‌കൂൾ കുട്ടികളെ ഫുട്‌ബോളിൽ പരിശീലകനാണ്. "ഫിഫ മത്സരങ്ങൾ കാണുന്നത് എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൻ്റെ ആവേശം തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നു, കുട്ടികളെ വീണ്ടും മൈതാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്നാൽ സർക്കാരിൻ്റെ മനോഭാവം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കടുത്ത നിരാശ തോന്നുന്നു" കുനാൽ ബാനർജി പറയുന്നു.

സാമൂഹിക പരിഹാസങ്ങൾക്കിടയിലും പരിശീലനം

കുനാൽ ബാനർജിയുടെ യാത്ര ഫുട്‌ബോള്‍ കളിക്കാരനില്‍ മാത്രമായി ഒതുങ്ങിയിരുന്നില്ല. പ്രാദേശിക കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ ഫുട്ബോൾ പരിശീലനം നൽകാൻ തുടങ്ങി. സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള പരിഹാസങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടും 14 വർഷത്തിനിടെ അദ്ദേഹം 40–45 പെൺകുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിച്ചു. സർക്കാരിൽ നിന്നോ സമൂഹത്തിൽ നിന്നോ സഹായം തേടുന്നതിനുപകരം, ഫണ്ടുകൾ കുറവായപ്പോൾ, 2002–03 ൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ വസ്‌തു വിറ്റു. അത് പര്യാപ്‌തമല്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞപ്പോൾ 2008–09 ൽ അദ്ദേഹം ഭാര്യയുടെ ആഭരണങ്ങൾ വിറ്റു.

NALANDA FOOTBALLER KUNAL BANERJEE TRIPOLIA GOYAL CLUB FIFA WORLD CUP BIHAR SPORTS ALLOCATION
Tripolia Goyal Club (ETV Bharat)

ഫുട്ബോളിന് വേണ്ടി മാറ്റിവച്ച ജീവിതം

തൻ്റെ മുഴുവൻ ജീവിതവും ഒരു കരിയറും കായികരംഗത്തിനു വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചെന്ന് മുൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരൻ പറയുന്നു. സർക്കാരിൻ്റെ "മെഡൽ നേടൂ, ഒരു ജോലി നേടൂ" പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ദേശീയ തലത്തിലുള്ള കളിക്കാരിയായ തൻ്റെ മകൾക്കോ ​​അദ്ദേഹം പരിശീലിപ്പിച്ച മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിക്കോ ഇന്നുവരെ ജോലി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

എട്ട് വർഷം മുമ്പ് പെൺകുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം നിർത്തി. ഇന്ന് തൻ്റെ കളിക്കാരിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും സർക്കാർ ജോലി നൽകിയാൽ, താൻ പഴയ രീതികളിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്നും നളന്ദയിലെ 50–60 പെൺകുട്ടികളെ ദേശീയ തലത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

ഫിഫ ലോകകപ്പിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ആവേശം

കുനാൽ ബാനർജിയുടെ ക്ലബ്ബായ 'ട്രിപോളിയ ഗോയല്‍ ഫിഫ ആവശത്തിരയിലാണ്. 28 വർഷമായി സംസ്ഥാനതല കളിക്കാരനായ അഖിലേഷ് കുമാറായാലും സണ്ണി കുമാർ, അജിത് കുമാർ തുടങ്ങിയ യുവ കളിക്കാരും ഫിഫ ആവേശത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നു. ലയണൽ മെസ്സി തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കളിക്കാരനാണെന്നും ഇത്തവണയും അർജൻ്റീന ലോകകപ്പ് നേടുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അജിത് കുമാറും അഖിലേഷും പറയുന്നു. അതേസമയം, യുവ ഫ്രഞ്ച് ടീമിനെ ഒരു ശക്തമായ ടീമായായി അവർ കണക്കാക്കുന്നു.

കളിക്കാരുടെ നിരാശ

ദേശീയ ക്യാമ്പുകളിൽ പണത്തിൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതെന്ന് സംസ്ഥാനതല കളിക്കാരനായ സണ്ണി കുമാർ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ വംശജരായ കളിക്കാർ ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ കായികരംഗത്തിനും കളിക്കാർക്കും വേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ ഗുരുതരമായ അഭാവം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും സണ്ണി വ്യക്തമാക്കി.

NALANDA FOOTBALLER KUNAL BANERJEE TRIPOLIA GOYAL CLUB FIFA WORLD CUP BIHAR SPORTS ALLOCATION
Tripolia Goyal Club girls players (ETV Bharat)

"ഞാൻ 2014 ൽ കളിക്കാൻ തുടങ്ങി, സുബ്രതോ മുഖർജി കപ്പ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സംസ്ഥാന ടൂർണമെൻ്റുകളിൽ പങ്കെടുത്തു. ദേശീയ ക്യാമ്പുകളിൽ (സഹാർസയിലും റോഹ്താസിലും), പണത്തിൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പലപ്പോഴും നടക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ നിരീക്ഷിച്ചു, അതേസമയം കഴിവുള്ള കളിക്കാർ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു" സണ്ണി പറയുന്നു.

സർക്കാർ പിന്തുണയ്‌ക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

കുനാൽ ബാനർജി ഇപ്പോഴും പ്രതീക്ഷയോടെ സർക്കാരിൻ്റെ പിന്തുണ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. തനിക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട അംഗീകാരവും പിന്തുണയും കളിക്കാർക്ക് ലഭിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം. ഈ ആവേശഭരിതനായ കളിക്കാരന് ശരിയായ സഹായവും പിന്തുണയും ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശീലന ശ്രമങ്ങൾ രാജ്യത്തിനായി കൂടുതൽ ചാമ്പ്യന്മാരെ സൃഷ്‌ടിക്കുമായിരുന്നേനെ.

താഴെത്തട്ടിലുള്ള കളിക്കാർക്ക് സർക്കാർ പിന്തുണയും സുതാര്യതയും തൊഴിലവസരങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതുവരെ, ഇന്ത്യയിലെ ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഭാവി ടെലിവിഷൻ സ്‌ക്രീനുകളിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങിനിൽക്കും.

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TAGGED:

NALANDA FOOTBALLER KUNAL BANERJEE
TRIPOLIA GOYAL CLUB
FIFA WORLD CUP
BIHAR SPORTS ALLOCATION
KUNAL BANERJEE FOOTBALL STORY

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