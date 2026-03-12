ETV Bharat / bharat

ആദ്യം പാടിയത് 13 ഗാനങ്ങൾ, യുട്യൂബ് വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് ആതുര സേവനത്തിന്; താരമായി ഏട്ട് വയസുക്കാരി

യൂട്യൂബ് പോലുള്ള ആധുനിക പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളുടെ സഹായത്താൽ ഗോത്ര സംസ്‌കാരത്തെ വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ കൊച്ചു ഗായിക...

തെലങ്കാന അനിമ കാത്‌ലെ വൈറൽ ഗായിക ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം വൈറല്‍ വീഡിയോ
Little singer Anima Kathle (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 12, 2026 at 5:01 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ഒരു കൊച്ചു ഗായികയുണ്ട് അങ്ങ് തെലങ്കാനയിൽ. എട്ട് വയസുക്കാരി കാത്‌ലെ അനിമ. വളരെ കുറച്ച് ഗാനങ്ങൾ മാത്രമെ ആലപിച്ചിട്ടുവെങ്കിലും ആരാധകർ ഏറെയാണ്. എന്തിന് പറയണം വ്യത്യസ്‌ത ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗീത ഉപകരണങ്ങളെ കുറിച്ചും മറ്റും ഈ കൊച്ച് മിടുക്കിക്ക് അറിയാം.

നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയാണ് കാത്‌ലെ അനിമ. ഗോത്ര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മാരുതിയുടെയും സുരേഖയുടെയും മകൾ. ആദിലാബാദ് ജില്ലയിലാണ് താമസം. ശ്രുതിമധുരമായ ശബ്‌ദത്തിലൂടെയാണ് മിക്കവരും കാത്‌ലെയെ തേടിയെത്തിയത്. അൽപം സമയം സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരായാലും ഒന്ന് ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട് പോകും. ഗോത്ര പാരമ്പര്യങ്ങൾ, ചരിത്രം, സാമൂഹിക അവബോധം എന്നിവ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജനശ്രദ്ധ നേടിയത്.

ആദ്യം പാടിയത് 13 ഗാനങ്ങൾ

സ്വന്തമായി യുട്യൂബ് ചാനലുമുണ്ട്. മാതാപിതാക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും പിന്തുണയും എപ്പോഴും കാണും. രണ്ട് വർഷം മുൻപാണ് ആദ്യമായി തൻ്റെ ചാനലിലൂടെ 13 ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ കാത്‌ലെ പോസ്‌റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നാലെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ജനഹൃദയങ്ങൾ അതങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് വേണം പറയാൻ. പലർക്കും അത്ഭുതമായിരുന്നു. 'രണ്ടാം ക്ലാസുക്കാരി ഇത്ര നന്നായി പാടേ... കലക്കി' എന്നാണ് മിക്കവരുടെയും കമ്മൻ്റസ്.

പാട്ട് മാത്രമല്ല. പുതിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും മറ്റും ഈ പെൺകുട്ടി സംസാരിക്കും. ഗോത്ര സമൂഹങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം, ജീവിതം എന്നിവയാണ് പാട്ടിലെ പ്രധാന ആശയം. വ്യത്യസ്‌ത ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കുന്ന വീഡിയോയും ഈ മിടുക്കിയുടെ ചാനലിൽ കാണാം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബ് പോലുള്ള ആധുനിക പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളുടെ സഹായത്താൽ ഗോത്ര സംസ്‌കാരത്തെ വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ കൊച്ചു ഗായിക.

ആദിവാസി വിവാഹങ്ങൾ, ഉത്സവങ്ങൾ, ഭക്തി, സാമൂഹിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ, രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഗാനങ്ങൾ അനിമ റെക്കോർഡ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ മിക്കതും അച്ഛൻ എഴുതിയാതാണ്. പച്ചപ്പു നിറഞ്ഞ വയലുകൾ, വനപ്രദേശങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് മിക്ക വീഡിയോകളും ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരമ്പരാഗത ഗോത്ര വസ്ത്രമാണ് ധരിക്കുക. പാട്ട് പോസ്‌റ്റ് ചെയ്‌താൽ മണിക്കൂറുകൾക്കകം ലൈക്കും കമൻ്റസും കൊണ്ട് നിറയും.

'എൻ്റെ അച്ഛൻ എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ ഞാൻ പാടുന്നു, നമ്മുടെ ഗോത്ര സംസ്‌കാരം പ്രചരിപ്പിക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് കാത്‌ലെ അനിമ പറയുന്നു'. 25 ലക്ഷത്തിലധികം പേരാണ് കാത്‌ലെയുടെ വീഡിയോ ഇതിനോടകം കണ്ടിരിക്കുന്നത്. 30,000 ലധികം സബ്‌സ്‌ക്രൈബർമാരുമുണ്ട്. ഓൺലൈൻ പ്രകടനങ്ങൾക്ക് പുറമേ, ജില്ലയിലുടനീളമുള്ള ആദിവാസി ഗ്രാമങ്ങളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഭക്തിഗാനങ്ങളും ഭജനുകളും ആലപിക്കാൻ പോകാറുണ്ട്. ഹാർമോണിയം സ്വന്തമായി വായിച്ചാണ് ഓരോ പാട്ടും പാടുന്നത്.

വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് ആതുര സേവനത്തിന്

ഇതുവരെ, കാത്‌ലെക്ക് ഏകദേശം 1.75 ലക്ഷം രൂപയാണ് യുട്യൂബിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം. എന്നാൽ ഇവിടെയും ഒരു മാതൃക സൃഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ എട്ട് വയസുക്കാരി. വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാശ് മാറ്റി വയ്‌ക്കും. ശേഷം വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം സാമൂഹിക സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ചെലവഴിക്കും. ഗുരുകുല പ്രവേശന പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ആദിവാസി വിദ്യാർഥികൾക്ക് സൗജന്യ പരിശീലനം നൽകുന്നതിന് ഏകദേശം 30,000 രൂപ നൽകി. തയ്യൽ മെഷീനുകൾ വിതരണം, മറ്റ് സംഭാവനകൾ എന്നിവ നൽകാനും കത്‌ലെയ്‌ക്ക് മടിയില്ല.

STORY OF LITTLE SINGER ANIMA KATHLE

