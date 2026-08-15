കർഷക കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വിക്രം സാരാഭായ് സെൻ്ററിലേക്ക്; പരാജയങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞനായി ചിറ്റെ വെങ്കട്ട രമേശ് കുമാർ
അറിയാം ഐഎസ്ആർഒ ശാസ്ത്രജ്ഞനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചിറ്റെ വെങ്കട്ട രമേശ് കുമാറിൻ്റെ കഥ.
Published : August 15, 2026 at 2:20 PM IST
"എത്രതവണ കരയിൽ വന്നു അടിച്ചുടക്കപ്പെട്ടാലും, പുതിയൊരു ശക്തിയോടെ തിരമാല വീണ്ടും കടലിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി കരയെ ലക്ഷ്യമാക്കി തിരിച്ചുവരുന്നു. ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രചോദനം". വേറെയാരുടെയുമല്ല ഐഎസ്ആർഒ ശാസ്ത്രജ്ഞനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചിറ്റെ വെങ്കട്ട രമേശ് കുമാറിൻ്റെ വാക്കുകളാണിവ.
ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കടപ്പ സ്വദേശി. അച്ഛൻ ചിറ്റെ നാരായണൻ. അമ്മ ലക്ഷ്മിദേവി. കൂടാതെ രണ്ട് സഹോരങ്ങളും. കുടംബത്തിൻ്റെ ഉപജീവനമാർഗം കൃഷിയാണ്. ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ പഠിത്തം പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ വില അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ മക്കളെ പൂർണ മനസോടെയാണ് പഠിക്കാനും മറ്റും വിട്ടത്.
ചിറ്റെ വെങ്കട്ട രമേശ് കുമാർ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് പൂർത്തിയാക്കി. പിന്നാലെ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു കമ്പനിയിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് അസിസ്റ്റൻ്റായി ജോലിയും ലഭിച്ചു. "പത്താം ക്ലാസിൽ മികച്ച മാർക്കോടെയാണ് പാസായത്. എന്നാൽ ആ സമയത്ത് എന്ത് ആകണമെന്ന് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏത് കോഴ്സ് എടുക്കണമെന്നോ, പഠിക്കണമന്നോ അറിയില്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് ബിടെക് എടുത്തത്" എന്ന് രമേശ് കുമാർ പറഞ്ഞു.
പുല്ല റെഡ്ഡി എഞ്ചിനീയറിങ് കോളജിൽ ബിടെക് പ്രോഗ്രാമിൽ ചേർന്നു. ജീവിതം മാറ്റി മറിച്ച ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു അത്. ഡിഗ്രി മൂന്നാം വർഷത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോഴേക്കും ഭാവിയിൽ എന്താകണം എന്ന ബോധ്യമുണ്ടായി, 'ഐഎസ്ആർഒ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ'. എന്തിന് പറയണം പഠിച്ച് ജോലി ലഭിച്ചപ്പോഴും കുമാറിൻ്റെ മനസിൽ മായാതെ ആ സ്വപ്നം കിടന്നിരുന്നു. പിന്നീട് അതിനുള്ള പരിശ്രമമായി. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ഒന്നാം ക്ലാസോടെ ബിരുദം നേടി.
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പിന്നാലെ 2019 ൽ ഗേറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതി യോഗ്യത നേടി. ജോലിയൊന്നും ലഭിക്കാതിരുന്ന സമയത്താണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എഞ്ചിനീയറിങ് അസിസ്റ്റൻ്റായി ജോലി കിട്ടിയത്. "പുതിയ ജോലി ലഭിച്ചതിൽ കുടുംബവും സുഹൃത്തുക്കളും സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ എനിക്ക് ആഗ്രഹിച്ചത് നേടണമെന്ന് വാശിയായിരുന്നു" എന്ന് കുമാർ പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും കിട്ടിയ സർക്കാർ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യറായിരുന്നില്ല. ജോലിക്കിടയിലും പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.
തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ കലാസപാഡു മണ്ഡലത്തിലെ പിഡുഗുപള്ളെയിലും പിന്നീട് കാശിനയന മണ്ഡലത്തിലെ രാംപാടുവിലും ജോലി ചെയ്തു. ഓരോ ദിവസം കൂടുന്തോറും ഗേറ്റ്, സിവിൽ സർവീസസ് പരീക്ഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടി വന്നു. അങ്ങനെ ഏറെ നാളത്തെ പരിശ്രമത്തിന് ശേഷം 2024 ൽ ഐഎസ്ആർഒ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ നിയമനത്തിനുള്ള മത്സര പരീക്ഷ എഴുതി. എന്നാൽ അത് പരാജയപ്പെട്ടു.
എന്നാൽ കുമാർ തോറ്റു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. 2026 ജനുവരിയിൽ വീണ്ടും പരീക്ഷ എഴുതി. മെയിൻസ് വരെ എത്തിയെങ്കിലും മാർക്ക് കുറവായതിനാൽ അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല. ആദ്യ രണ്ട് പരിശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെങ്കിലും നിരാശ തോന്നിയില്ലെന്നും മുന്നത്തെക്കാൾ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വീണ്ടും പഠിക്കാൻ ആരംഭിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആറ് മാസം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോലും ഇറങ്ങിയില്ല. സുഹൃത്തുക്കളുമായോ ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിലേക്കോ പോകാതെ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കുള്ള തയാറെടുപ്പായിരുന്നു.
അടുത്ത പരീക്ഷയിൽ അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ കുമാറിന് 11-ാം റാങ്ക് ലഭിച്ചു. അതും ഒരു കോച്ചിങ് പോലുമില്ലാതെ. തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെൻ്ററിൽ (വി.എസ്.എസ്.സി) ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. "ലഭിച്ചതിൽ തൃപ്തിപ്പെടുന്നതിനുപകരം, നമ്മുടെ ആഗ്രഹിച്ച ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായത്ര കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ നാം തയ്യാറാകണം. ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായി രാജ്യത്തെ സേവിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചത് എൻ്റെ ഭാഗ്യമാണെന്ന്" അഭിമാനത്തോടെ പറയുകയാണ് ചിറ്റെ വെങ്കട്ട രമേശ് കുമാർ.
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