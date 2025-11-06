പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബളിൽ നിന്ന് ആർമി ലെഫ്റ്റനൻ്റിലേക്ക്; അറിയാം പ്രിയാൻഷുവിൻ്റെ വിജയഗാഥ
എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായി ചെയ്യണം എന്ന ഒരു തോന്നലായിരുന്നു എല്ലാം മാറ്റി മറിച്ചത്.
By ANI
Published : November 6, 2025 at 7:48 PM IST
ചണ്ഡീഗഡ്: നിരന്തരമായ പരിശ്രമത്തിലൂടെയും കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയും മാത്രമേ വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കൂ. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ സക്സ് ആയ എത്രയോപേർ നമുക്കിടിയലുണ്ട്. ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് കര കയറിയ കുറേ ജീവിതങ്ങൾ.
പറയാൻ പോകുന്നതും അത്തരം ഒരു കഥയാണ്. സാധാരണക്കാരനായ ഒരു കോളജ് പയ്യൻ. എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായി ചെയ്യണം എന്ന ഒരു തോന്നലായിരുന്നു എല്ലാം മാറ്റി മറച്ചത്. പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിൽ നിന്നും ആർമി ലെഫ്റ്റനൻ്റായി മാറിയ ഒരാളുണ്ട് ചണ്ഡീഗഡിൽ. ആളെ പരിചയപ്പെടാം.
കഥ തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന്
ഹരിയാന പൊലീസിലെ കോൺസ്റ്റബിളാണ് പ്രിയാൻഷു. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ ഒമ്പതിന് യുപിഎസ്സി സിഡിഎസ് പരീക്ഷാ ഫലം പുറത്ത് വിട്ടപ്പോൾ പ്രിയാൻഷു മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഒന്ന് ഞെട്ടി. കാരണം എന്താണെന്നല്ലേ, സോണിപത്ത് സ്വദേശിയായ പ്രിയാൻഷുവിനായിരുന്നു പരീക്ഷയിൽ 13-ാം റാങ്ക്. ഏറെ നാളത്തേ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെയും പരിശ്രമത്തിൻ്റെയും ഫലമായിരുന്നു അത്.
'വിവരം അറിയുമ്പോൾ ഡ്യൂട്ടിയിലായിരുന്നു. സുഹൃത്തുക്കൾ വഴിയാണ് റിസൾട്ട് വന്നത് അറിയുന്നത്. എന്നാൽ റാങ്ക് ലഭിച്ച കാര്യം അവർ പറഞ്ഞില്ലെന്നും സ്വയം നോക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു' എന്നും പ്രിയാൻഷു പറഞ്ഞു. പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റാങ്ക് ലഭിച്ചുവെന്ന് അറിഞ്ഞു. അതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതുവരെയുള്ള കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെയും കഠിന്വാധനത്തിൻ്റെയും രാപ്പകലുകൾ ഓർത്തപ്പോൾ സന്തോഷം ഇരട്ടിയായി. സന്തോഷവാർത്ത ആദ്യം പറയുന്നത് സഹോദരനോടാണ്. പിന്നീട് അമ്മയോടും അച്ഛനോടും പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്തുണ നൽകിയത് ഹരിയാന പൊലീസിലെ തൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരാണെന്നും പ്രിയാൻഷു പറഞ്ഞു. തുടക്കം മുതൽ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സോണിപത്തിലെ ഗൊഹാനയിലുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് പ്രിയാൻഷു പ്രാഥമിക വിദ്യഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയത്. പിന്നീട് ഉപരി പഠനത്തിനായി ചണ്ഡീഗഡിലെ പഞ്ചാബ് സർവകലാശാലയിൽ ചേർന്നു. പ്രിയാൻഷു കോളജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ യുപിഎസ്സി പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള തായ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെ 2024-ൽ പ്രിയാൻഷു സംസ്ഥാന പൊലീസ് സേനയിൽ കോൺസ്റ്റബിളായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
എന്നാൽ ഇതൊരു ഒരു തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു. ശ്രമങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹം അവസാനിപ്പിച്ചില്ല. പൊലീസ് യൂണിഫോം ആദ്യമായി ധരിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ ആത്മവിശ്വാസമായിരുന്നു പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള പ്രേരണയായതെന്നും പ്രിയാൻഷു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പൊലീസ് പരീശിലത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ പരീക്ഷകൾക്കും മറ്റും തയ്യാറെടുക്കുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമായിരുന്നില്ല. പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പഠിക്കുമെന്നും ഒഴിവ് സമയങ്ങളിലും മറ്റും പരീക്ഷക്ക് വേണ്ട തയായറെടുപ്പുകൾ നടത്താറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കോളജ് കാലം മുതലെ എൻസിസിയിൽ സജീവമായിരുന്ന പ്രിയാൻഷുവിന് ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ആശങ്കയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ പരീക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ നിരന്തര പരിശ്രമം തന്നെ വേണ്ടി വന്നു. എന്തിന് പറയണം ഭക്ഷണവും മറ്റും ഒഴിവാക്കി ആ നേരത്തും പഠനത്തിനായി മാറ്റി വച്ച ദിവസങ്ങളമുണ്ടായിരുന്നു.
കട്ടയ്ക്ക് നിന്നത് സഹപ്രവർത്തകർ
ഏഴാമത്തെ ശ്രമത്തിലാണ് പ്രിയാൻഷു യുപിഎസ്സി സിഡിഎസ് പരീക്ഷയിൽ 13-ാം റാങ്ക് നേടിയത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്തുണ നൽകിയത് കൂടെയുള്ള സീനിയേഴ്സും മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകരുമാണ്. പരീക്ഷക്കും അഭിമുഖങ്ങൾക്കും മറ്റും പോകാനുള്ള ലീവും കാര്യങ്ങളും അനുവദിച്ചത് തന്നതും അവരാണെന്ന് പ്രിയാൻഷു പറഞ്ഞു.
ക്ലാസുകൾക്കും പരീശിലനത്തിന് ശേഷം കറങ്ങാനോ ഷോപ്പിങ്ങിനോ പോകുമ്പോൾ പ്രിയാൻഷു വരാറില്ല. ഒരു സെക്കൻ്റ് പോലും പാഴാക്കാതെ പഠിക്കാൻ നോക്കുമെന്ന് സഹപാഠിയായ ഭൂപേന്ദ്ര തൻവാർ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ അവൻ സൈന്യത്തിൽ ലെഫ്റ്റനൻ്റാകാൻ പോകുന്നതിൽ വളരെ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Also Read: അയൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ, നോമിനേഷൻ മുതൽ വോട്ടെണ്ണൽ വരെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഏറെ; അറിയാം ഡിയു, ജെഎൻയു സർവകാലാശലയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഥകൾ