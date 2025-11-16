ETV Bharat / bharat

കരിങ്കൽ ക്വാറി തകർന്ന് അപകടം; ഒരാൾ മരിച്ചു, പതിനഞ്ച് പേർ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നതായി സംശയം

ഒബ്ര മേഖലയിലെ കൃഷ്‌ണ മൈൻസ് ക്വാറിയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ദേശീയ, സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേനകളുടെ സംയുക്ത രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് പ്രദേശത്ത് പുരോഗമിക്കുന്നത്. അപകടത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു.

Police personnel and other officials at the spot after a portion of a stone quarry collapsed (PTI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 16, 2025 at 10:27 AM IST

1 Min Read
ലഖ്‌നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ സോൻഭദ്ര ജില്ലയിലെ ബില്ലി മർകുണ്ഡിയിൽ കരിങ്കൽ ക്വാറി തകർന്ന് അപകടം. ഒബ്ര മേഖലയിലെ കൃഷ്‌ണ മൈൻസ് ക്വാറിയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഒരു മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ക്വാറിയിൽ പതിനഞ്ച് പേരോളം കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നതായി സംശയെമന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു.

രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ക്വാറിയുടെ ഒരു ഭാഗം അടർന്നു വീണതാണ് അപകടകാരണം. ദേശീയ, സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേനകളുടെ സംയുക്ത രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് പ്രദേശത്ത് പുരോഗമിക്കുന്നത്.

അപകട വിവരം അറിഞ്ഞയുടൻ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് ബിഎൻ സിങ്, പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് എന്നിവരുൾപ്പെടെ നിരവധി ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി. ഏകദേശം ഒരു ഡസനോളം തൊഴിലാളികൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായാണ് ലഭിക്കുന്ന പ്രഥമിക വിവരമെന്നും അപകട സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച സംസ്ഥാന പട്ടികജാതി, ഗോത്ര ക്ഷേമ വകുപ്പ് സഹമന്ത്രി സഞ്ജീവ് കുമാർ ഗോണ്ട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ കൃത്യമായ വ്യക്തത ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

രക്ഷാ പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു (ETV Bharat)

ജില്ലാ കലക്‌ടർ, പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ ദുരന്ത സ്ഥലത്തുണ്ടെന്നും കുടുങ്ങിപ്പോയവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താന്‍ സാധ്യമായ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിവരികയാണെന്നും മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു. അപകടത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും രക്ഷാപ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം എടുക്കാമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ക്വാറിയിലെ മതിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി തകരുകയും തൊഴിലാളികൾ കുടുങ്ങിപ്പോകുകയായിരുന്നെന്നും ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് ബിഎൻ സിങ് പറഞ്ഞു. ക്വാറിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തൊഴിലാളികളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും കൂടുതൽ അനിഷ്‌ട സംഭവങ്ങൾ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടില്ലെന്നും ബിഎൻ സിങ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ ക്വാറിയിൽ തൊഴിലാളികൾ കുടുങ്ങിയ സംഭവം പ്രദേശത്ത് വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധം സൃഷ്‌ടിച്ചു.

രക്ഷാ പ്രവർത്തന സംഘം (ANI)

2025 ജൂണിലാണ് രാജസ്ഥാനിലും സമാന സംഭവം നടന്നത്. രാജസ്ഥാനിലെ ബാഗോർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ ബസ്‌ദ ഗ്രാമത്തിന് സമീപം ദാദിയയിൽ ഖനന ജോലിക്കിടെ കല്ല് ഇടിഞ്ഞുവീണ് രണ്ട് തൊഴിലാളികൾ കുടുങ്ങിയിരുന്നു.

