യുഎസ് എച്ച് -1 ബി തൊഴിൽ വിസ നയങ്ങൾ; നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഇന്ത്യ
പെർമൻ്റ് ലേബർ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിലുള്ള അപേക്ഷകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനികളിലെ യോഗ്യരായ ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥിര താമസ പ്രക്രിയയെ ബാധിക്കുമെന്ന് മന്ത്രാലയം
Published : October 9, 2026 at 4:27 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: യുഎസ് തൊഴിൽ വകുപ്പിൻ്റെ പെർമനൻ്റ് ലേബർ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ (PERM) പ്രോഗ്രാം സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് നയങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി ഇന്ത്യ. തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത ഗ്രീൻ കാർഡ് പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് നിരവധി സാങ്കേതിക കമ്പനികളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള യുഎസ് സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നത്.
നിലവിലുള്ള എച്ച് -1 ബി വിസകളെയോ വിസ ഉടമകളുടെയും അവരുടെ ആശ്രിതരുടെയും നിലയെയോ ബാധിക്കില്ലെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. യുഎസിലെ ചില കമ്പനികൾക്കുള്ള പെർമനൻ്റ് ലേബർ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ (PERM) പ്രോഗ്രാം സംബന്ധിച്ച യുഎസ് തൊഴിൽ വകുപ്പിൻ്റെ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ത്യ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വകുപ്പ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിട്ടുണ്ട്.
PERM H-1B വിസ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. PERM അപേക്ഷകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുന്നത് നിലവിലുള്ള H-1B വിസകളുടെ സാധുതയെയോ H-1B വിസ ഉടമകളുടെയും അവരുടെ ആശ്രിതരുടെയും നിലയെയോ ബാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാലും ബാധിത കമ്പനികളുടെ യോഗ്യരായ ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥിര താമസ/ഗ്രീൻ കാർഡ് പ്രക്രിയയിൽ ചില സ്വാധീനം ഉണ്ടായേക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
കഴിവുള്ളവരുടെ മൊബിലിറ്റി രണ്ട് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകൾക്കും മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്നതും വ്യക്തമായിരിക്കണം. ഇത് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, യുഎസിൽ ഓഹരി ഉടമകളുടെ സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനൊപ്പം, അത്യാധുനിക കഴിവുകൾ, നവീകരണം, ഗവേഷണം, ഉൽപ്പാദനക്ഷമത, മത്സരശേഷി, തൊഴിൽ സൃഷ്ടി എന്നിവയിൽ യുഎസ് കമ്പനികളെ ഒരുപോലെ സഹായിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കും വളരെയധികം പരസ്പര നേട്ടമുള്ള ഒരു മേഖലയാണ്. ഈ പ്രക്രിയയിലെ എല്ലാ പങ്കാളികൾക്കും ഈ വസ്തുത മനസിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
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ഈ സന്ദർഭത്തിൽ യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ ചില അഭിപ്രായങ്ങളും മന്ത്രാലയം വിലയിരുത്തി. അത്തരം വിവരണങ്ങൾ അനാവശ്യമാണെന്നും കൂടാതെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫഷണലുകൾ അതിൻ്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്കും നവീകരണ ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്കും ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസവും വൈദഗ്ധ്യവും നൽകുന്നവരാണെന്ന വസ്തുത അവഗണിക്കുന്നുവെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ചരിത്രം തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് കുടിയേറ്റക്കാരുടെ തലമുറകളാണ്, അവരുടെ അധ്വാനം, സംരംഭം, നവീകരണം എന്നിവ അതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും സമൃദ്ധിക്കും സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വേദനാജനകമായ ചരിത്രപരവും കൊളോണിയൽ പൈതൃകവുമായ അർത്ഥങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പദാവലികൾ അവലംബിക്കുന്നത് അങ്ങേയറ്റം നിന്ദ്യമാണെന്ന് മന്ത്രാലയം കൂട്ടിചേർത്തു.
എന്താണ് PERM വിസ ?
PERM ഒരു തൊഴിൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രക്രിയയാണ്. യോഗ്യനായ ഒരു യുഎസ് തൊഴിലുടമയ്ക്ക് തൊഴിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്ഥിര താമസത്തിനായി ഒരു വിദേശ തൊഴിലാളിയെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഇത് സാധാരണയായി ഗ്രീൻ കാർഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപേക്ഷ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ്, ജോലിക്ക് മതിയായ യോഗ്യതയുള്ളതും ലഭ്യമായതുമായ അമേരിക്കൻ തൊഴിലാളികൾ ഇല്ലെന്നും വിദേശ തൊഴിലാളിയെ നിയമിക്കുന്നത് സമാനമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന യുഎസ് തൊഴിലാളികളുടെ വേതനത്തെയും ജോലി സാഹചര്യങ്ങളെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കില്ലെന്നും യുഎസ് തൊഴിൽ വകുപ്പ് സ്ഥിതികരിക്കണം.
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