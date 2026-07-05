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പ്രധാനമന്ത്രി ചാ ശ്രമിക് പ്രോത്സാഹൻ യോജന; തേയിലത്തോട്ട തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമത്തിന് 313 കോടി രൂപ

വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ പദ്ധതി ലക്ഷ്യങ്ങള്‍, പ്രധാനമന്ത്രി ചാ ശ്രമിക് പ്രോത്സാഹൻ യോജനയ്ക്ക് അംഗീകാരം നല്‍കി പശ്ചിമബംഗാള്‍ സർക്കാര്‍.

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West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari and Tea plantation workers (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 5, 2026 at 3:32 PM IST

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കൊൽക്കത്ത: ഉത്തരബംഗാളിലെ തേയിലത്തോട്ട മേഖലയുടെ കാത്തിരിപ്പിന് അറുതിവരുത്തിക്കൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ 'പ്രധാനമന്ത്രി ചാ ശ്രമിക് പ്രോത്സാഹൻ യോജന' (PMCSPY) പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നു. പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി 313.30 കോടി രൂപയുടെ പ്രാരംഭ വിഹിതം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം എന്നീ മൂന്ന് പ്രധാന മേഖലകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകിയാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനരൂപം തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഉത്തരബംഗാളിലെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന തേയിലത്തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെയും ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്താൻ ഈ പദ്ധതിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്നു.

​"ഉത്തരബംഗാളിലെ തേയിലത്തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, സമഗ്രമായ ക്ഷേമം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനതല സമിതി 'പ്രധാനമന്ത്രി ചാ ശ്രമിക് പ്രോത്സാഹൻ യോജന' പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണ പ്ലാനിന് അന്തിമ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതനിലവാരത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും" മുഖ്യമന്ത്രി എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

പ്രധാനമന്ത്രി ചാ ശ്രമിക് പ്രോത്സാഹൻ യോജനയ്ക്ക് അംഗീകാരം

ശനിയാഴ്‌ച ചീഫ് സെക്രട്ടറി മനോജ് അഗർവാളിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്. നോർത്ത് ബംഗാൾ ഡെവലപ്‌മെന്റ്, ഹെൽത്ത്, ഫിനാൻസ്, വുമൺ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്‌മെൻ്റ്, ബാക്ക്‌വേർഡ് ക്ലാസസ് വെൽഫെയർ തുടങ്ങി വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും പശ്ചിമ ബംഗാൾ സമഗ്ര ശിക്ഷാ മിഷൻ പ്രതിനിധികളും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. നോർത്ത് ബംഗാൾ ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിനാണ് പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നോഡൽ ഏജൻസി ചുമതല. ആരോഗ്യ വകുപ്പ്, സമഗ്ര ശിക്ഷാ മിഷൻ, അതത് ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ചേർന്നായിരിക്കും പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക.

ഓരോ പദ്ധതിക്കും ലഭിക്കുന്ന വിഹിതം

ആകെ അനുവദിച്ച 313.30 കോടിയിൽ 177 കോടി 'ച ശ്രമിക് ശിക്ഷാ യോജന' (CSSY) യ്ക്കാണ് നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും സ്‌കൂൾ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും തേയിലത്തോട്ട തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഈ ഫണ്ടുകൾ വിനിയോഗിക്കും. കൂടാതെ, 'ച ശ്രമിക് സ്വാസ്ഥ്യ സുരക്ഷാ യോജന' (CSSSY) യ്ക്ക് 72 കോടി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. തേയിലത്തോട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ ആരോഗ്യ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിനും, മെഡിക്കൽ സേവനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും അവശ്യ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സൗകര്യങ്ങളുടെ വിതരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി ഈ തുക ചെലവഴിക്കും.

കൂടാതെ, 'ചാ ശ്രമിക് ആശ്രയ് യോജന' (CSAY) യ്ക്ക് 63 കോടി രൂപ നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം, കുന്നുകളിൽ 88 ഉം സമതലങ്ങളിൽ 233 ഉം ഉൾപ്പെടെ ആകെ 321 ആധുനിക വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങൾ നിർമിക്കും. ഓരോ സൗകര്യത്തിലും ഓഫ്-ഗ്രിഡ് സോളാർ പവർ സംവിധാനങ്ങൾ, സുരക്ഷിതമായ കുടിവെള്ളം, സുഖപ്രദമായ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ, വൃത്തിയുള്ള വിശ്രമ മുറികൾ തുടങ്ങിയ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.

കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ പദ്ധതി നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഇതുവരെ ഇത് നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നില്ല. പുതിയ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റതിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനതല സമിതി രൂപീകരിച്ചതോടെയാണ് ഇതിനായുള്ള ഫണ്ട് അനുവദിക്കപ്പെടാൻ വഴിതെളിഞ്ഞത്. എത്രയും വേഗം പദ്ധതിയുടെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ച് അതിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ ഉത്തരബംഗാളിലെ തേയിലത്തോട്ട തൊഴിലാളികളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് നിലവിൽ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.

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TAGGED:

NORTH BENGAL TEA BELT
STATE ALLOCATION BENGAL TEA BELT
BJP ALLOCATION PMCSPY
SUVENDHU ADHIKARI ON PMCSPY
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