ഉദയ്പൂരിൽ രാജകീയ വിവാഹം: അതിഥികളായി ജെന്നിഫർ ലോപ്പസ്, ജസ്റ്റിൻ ബീബർ, ട്രംപ് ജൂനിയർ തുടങ്ങിയവർ
അമേരിക്കൻ വംശജനായ വംശി ഗഡിരാജുവിൻ്റെയും യുഎസ് കോടീശ്വരൻ രാമ രാജു മന്തേനയുടെ മകൾ നേത്ര മന്തേനയെയുടെയും വിവാഹത്തിനാണ് താരങ്ങൾ എത്തിയത്.
Published : November 23, 2025 at 7:24 PM IST
തടാകങ്ങളുടെ നഗരമായ ഉദയ്പൂർ വീണ്ടും ഒരു രാജകീയ വിവാഹത്തിന് സാക്ഷിയായിരിക്കുകയാണ്. ആഗോളതലത്തിൽ വരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വിവാഹങ്ങളും മറ്റും നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ഹൈലൈറ്റ് ഇന്ന് (നവംബർ 23) വിവാഹിതരായ വംശി ഗഡിരാജുവും നേത്ര മന്തേനയുമാണ്.
ജെന്നിഫർ ലോപ്പസ് മുതൽ ജസ്റ്റിൻ ബീബർ വരെയുള്ള മുൻനിര താരങ്ങളാണ് വിവാഹ ചടങ്ങിൻ്റെ മാറ്റ് കൂട്ടിയത്. ഈ വർഷത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഢംബര വിവാഹത്തിൻ്റെ റെക്കോർഡും ഇവർ തകർത്തിരിക്കുകയാണ്. പിച്ചോള തടാകത്തിന് നടുവിലുള്ള മനോഹരമായ ജഗ് മന്ദിറിലാണ് പ്രധാന വിവാഹ ചടങ്ങ് നടന്നത്. അമേരിക്കൻ വംശജനായ വംശി ഗഡിരാജുവിൻ്റെയും യുഎസ് കോടീശ്വരൻ രാമ രാജു മന്തേനയുടെ മകൾ നേത്ര മന്തേനയുടെയും വിവാഹത്തിനാണ് ആഗോള സെലിബ്രറ്റികളുടെ ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെയുണ്ടായത്.
വിളക്കുകൾ, പൂക്കൾ, പരമ്പരാഗത അലങ്കാരങ്ങൾ എന്നിവ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച വിവാഹ വേദിയിലേയ്ക്ക് ചുവന്ന ലെഹങ്ക ധരിച്ചാണ് വധു നടന്ന് വന്നത്. വരൻ സ്വർണ നിറത്തിലുള്ള ഷെർവാണിയും ധരിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്രതാരങ്ങളുടെയും അന്താരാഷ്ട്ര കലാകാരന്മാരുടെയും പ്രകടനങ്ങൾ കൂടിയായപ്പോൾ സംഗതി കളറായി എന്നു തന്നെ പറയാം. ആഢംബരപൂർണമായ സ്വീകരണമാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരുക്കിയത്.
താരനിബിഡമായ രാവ്
വെള്ളിയാഴ്ച (നവംബർ 21) താജ് ലേക്ക് പാലസിൽ നടന്ന ഹൽദി ചടങ്ങോടെയാണ് ആഘോഷം ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന് ശനിയാഴ്ച സിറ്റി പാലസിലെ മനക് ചൗക്കിൽ ദിയ മിർസ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച താരനിബിഡമായ സംഗീത് നൈറ്റും നടന്നു. നോറ ഫത്തേഹി, മാധുരി ദീക്ഷിത് തുടങ്ങിയവരുടെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫ്രഞ്ച് സർക്കസ് ഗ്രൂപ്പായ സർക്യു ഡു സൊലൈൽ സ്റ്റണ്ടുകൾ കൊണ്ട് അതിഥികളെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു.
സെനാന മഹലിൽ വച്ച് നടക്കുന്ന ആഫ്റ്റർ പാർട്ടിയ്ക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര സൂപ്പർസ്റ്റാർ ജെന്നിഫർ ലോപ്പസിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. ആഗോളതലത്തിൽ വരെ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച വിവാഹമായി ഇതിനോടകം ഈ വിവാഹം മാറി കഴിഞ്ഞു. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ജൂനിയറും ഗായകനും സംഗീത ഐക്കണുമായ ജസ്റ്റിൻ ബീബറും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കും.
കർശനമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഡസൻ കണക്കിന് ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങൾ ദബോക്ക് വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വിമാനത്താവളത്തിൽ സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സെലിബ്രിറ്റികളുടെ ഇഷ്ടകേന്ദ്രം
ഹോളിവുഡിലെയും ബോളിവുഡിലെയും താരങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖരും വിവാഹ ചടങ്ങുകള്ക്കും പ്രീ-വെഡിങ് ഷൂട്ടിങ്ങുകൾക്കുമായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രധാന ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കേന്ദ്രമായി ഉദയ്പൂർ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. മുകേഷ് അംബാനിയുടെ മകൾ ഇഷ അംബാനിയുടെ വിവാഹം നടന്നത് ഉദയ്പൂരിൽ വച്ചായിരുന്നു. ബോളിവുഡ് താരം പരിണീതി ചോപ്രയുടെയും എഎപി എംപി രാഘവ് ഛദ്ദയുടെയും വിവാഹം, നടിമാരായ രവീണ ടണ്ഡൻ, കങ്കണ റണാവത്ത് എന്നിവരുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ വിവാഹം എന്നിവയ്ക്കും ഉദയ്പൂർ വേദിയായിട്ടുണ്ട്. തടാകങ്ങളും കൊട്ടാരങ്ങളും രാജകീയ പ്രതാപവും ഉദയ്പൂരിനെ ഒരു ആഗോള ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വിവാഹ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുകയാണ്.
