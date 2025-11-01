ETV Bharat / bharat

ഏകാദശി ഉത്സവത്തിനിടെ വന്‍ ദുരന്തം; തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് ആന്ധ്രയില്‍ പത്ത് മരണം

ആന്ധ്രാ പ്രദേശിലെ ശ്രീകാകുളത്ത് ഏകാദശി ഉല്‍സവത്തിനിടെ ഉണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും വന്‍ ദുരന്തം. ഇതിനകം പത്തുപേരുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു.

Kasibugga Temple tragedy (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 1, 2025 at 1:21 PM IST

ശ്രീകാകുളം: ഏകാദശി ഉത്സവത്തിനിടെ (നവംബര്‍ 1) തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് ഒമ്പത് പേര്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ ശ്രീകാകുളത്ത് കാസിബുഗ്ഗ വെങ്കിടേശ്വര സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ദുരന്തമുണ്ടായത്. നിരവധിപേര്‍ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. സ്ഥിതിഗതികള്‍ ഇതുവരെ നിയന്ത്രണവിധേയമായിട്ടില്ല. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് വിശേഷ പൂജകള്‍ക്കും ദര്‍ശനത്തിനുമായി ക്ഷേത്രത്തില്‍ തടിച്ചു കൂടിയത്.

ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനിടെ പ്രവേശ കവാടത്തില്‍ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടതാണ് ദുരന്തകാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടന്‍ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഉത്തരവിട്ടു. ദുരിതാശ്വാസ നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കുമെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. പരിക്കേറ്റവർക്ക് മികച്ച വൈദ്യചികിത്സ നൽകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

രാവിലെ പതിനൊന്നരയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്ന് കാസിബുഗ്ഗ സബ് ഡിവിഷണല്‍ ഇന്‍ചാര്‍ജ് ഡി എസ് പി ലക്ഷ്മണ്‍ റാവു പറഞ്ഞു. ക്ഷേത്രത്തില്‍ വന്‍ ഭക്തജനത്തിരക്കായിരുന്നു. അതിനിടെ തിരക്കില്‍പ്പെട്ട് പലരും കുഴഞ്ഞു വീണു. ശ്രീകോവിലിനടുത്തേക്ക് ഭക്തര്‍ തള്ളിക്കയറിയതോടെ അവിടെ തിരക്ക് നിയന്ത്രണാതീതമാവുകയായിരുന്നു.

മരിച്ചവരില്‍ എട്ട് സ്‌ത്രീകളും ഒരു കുട്ടിയും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. ഏകാദശി ദിനത്തില്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ വന്‍ ഭക്തജന പ്രവാഹമായിരന്നു. ക്ഷേത്രത്തിന്‍റെ ഒന്നാം നിലയില്‍ ഭഗവാന്‍റെ ദര്‍ശനം തേടാനായി പടികള്‍ കയറുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഇതിനിടെ ഇരുമ്പ് കൈവരി തകര്‍ന്നത് അപകടത്തിന്‍റെ വ്യാപ്‌തി വര്‍ധിപ്പിച്ചു. പരിക്കേറ്റ 25 പേര്‍ പലാസ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റവരെ ശ്രീകാകുളം ആശുപത്രിയിേലക്ക് മാറ്റി.

ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനും ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് ക്രമസമാധാനം പുനസ്ഥാപിക്കാനും പൊലീസ് ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്നുണ്ടായ തിരക്കിനുള്ള കാരണം പൊലീസ് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ്. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക ജില്ലാ ഭരണകൂടം അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. പരിക്കേറ്റവര്‍ക്ക് ആവശ്യമായ വൈദ്യസഹായം നല്‍കുന്നുണ്ടെന്നും ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കി.

ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ ഇനി ആവര്‍ത്തിക്കപ്പെടരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു പറഞ്ഞു. പരിക്കേറ്റവര്‍ക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വൈദ്യസഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സംഭവസ്ഥലത്ത് മെഡിക്കല്‍ ക്യാംപ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയില്‍ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നഷ്‌ടപരിഹാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരിക്കേറ്റവര്‍ക്ക് 50,000 രൂപയും നല്‍കും.

"ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ശ്രീകാകുളത്തുള്ള വെങ്കിടേശ്വര സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് മരിച്ച സംഭവത്തില്‍ അഗാധമായി വേദനിക്കുന്നു. ഉറ്റവരെയും ഉറ്റവരെയും നഷ്ടപ്പെട്ടവരോടൊപ്പമാണ് എന്‍റെ മനസ്. പരിക്കേറ്റവർ വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ദേശീയ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതം സഹായധനം നൽകും. പരിക്കേറ്റവർക്ക് 50,000 രൂപ വീതം നൽകും." പ്രധാനമന്ത്രി എക്‌സ് പോസ്റ്റില്‍ കുറിച്ചു.

രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപതി മുര്‍മു അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. "ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ശ്രീകാകുളത്തുള്ള ശ്രീ വെങ്കിടേശ്വര സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉണ്ടായ ദാരുണമായ സംഭവത്തിൽ ജീവന്‍ പൊലിഞ്ഞ വാര്‍ത്ത കേട്ട് നടുങ്ങിപോയി. ദുഃഖിതരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് എന്‍റെ അഗാധമായ അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും പരിക്കേറ്റവർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു" എന്ന് പ്രസിഡന്‍റ് ദ്രൗപതി മുർമു എക്‌സിൽ പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു.

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി സംഭവത്തില്‍ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി, "ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ശ്രീകാകുളത്തുള്ള കാശിബുഗ്ഗ വെങ്കിടേശ്വര സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ അഗാധമായ ദുഃഖമുണ്ട്. ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്തരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് എന്റെ അനുശോചനം. പരിക്കേറ്റവർ എത്രയും വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെന്ന് എക്‌സ് പോസ്റ്റില്‍ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലൂടെയാണ് അനുശോചന രേഖപ്പെടുത്തി.

ചന്ദ്രബാബുവിന്‍റെ പോസ്റ്റ്

"ശ്രീകാകുളം ജില്ലയിലെ കാശിബുഗ്ഗ ക്ഷേത്രത്തില്‍ നടന്ന സംഭവം ദുഃഖകരമാണ്. ഭക്തരുടെ മരണം വളരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് എന്‍റെ അഗാധമായ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. പരിക്കേറ്റവർക്ക് ഉടൻ വൈദ്യചികിത്സ നൽകാൻ അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളോടും ജനപ്രതിനിധികളോടും ഭരണകൂടത്തോടും ഞാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്", മുഖ്യമന്ത്രി കുറിച്ചു.

സംഭവത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് എസ്പിയുമായും മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും സംസ്ഥാന ഭരണകൂടം നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്. അടുത്തിടെ പണിത ശ്രീകാകുളം കാശിബുഗ്ഗ ക്ഷേത്രത്തിന് ഒറ്റ പ്രവേശന കവാടവും പുറത്തേക്കിറങ്ങാന്‍ ഒറ്റ വഴിയും മാത്രമാണുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിലാണ് ക്ഷേത്രം ഭക്തര്‍ക്കായി തുറന്നത്.

