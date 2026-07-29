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സെന്‍റ് സ്റ്റീഫൻസ് കോളജിൽ അച്ചടക്കനടപടികൾ കർശനമാക്കി; ഷോർട്‌സിനും പുകവലിക്കും വിലക്ക്, ഐഡി കാർഡ് നിർബന്ധം. എതിര്‍പ്പുമായി എന്‍എസ്‌യുഐ

ക്യാമ്പസിലെ അക്കാദമിക് അന്തരീക്ഷവും അച്ചടക്കവും നിലനിർത്തുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് നടപടിയെന്നാണ് അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം. എന്നാൽ, വസ്ത്രധാരണത്തിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കെതിരെ വൻ പ്രതിഷേധവുമായി നാഷണൽ സ്റ്റുഡന്‍റ്സ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എന്‍എസ്‌യുഐ ) രംഗത്തെത്തി.

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ST STEPHENS COLLEGE (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 29, 2026 at 8:43 PM IST

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ആനന്ദ് ഗുപ്‌ത

ന്യൂഡല്‍ഹി: സെന്‍റ് സ്റ്റീഫൻസ് കോളജിൽ പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കർശന ചട്ടങ്ങളും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും പുറപ്പെടുവിച്ച് ഡൽഹി സർവകലാശാല അധികൃതർ. വസ്ത്രധാരണം, കാമ്പസിനുള്ളിലെ ശുചിത്വം, പുകവലി നിരോധനം, തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നിർബന്ധമാക്കൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലാണ് കോളജ് ഭരണകൂടം പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

ക്യാമ്പസിലെ അക്കാദമിക് അന്തരീക്ഷവും അച്ചടക്കവും നിലനിർത്തുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് നടപടിയെന്നാണ് അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം. എന്നാൽ, വസ്ത്രധാരണത്തിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കെതിരെ വൻ പ്രതിഷേധവുമായി നാഷണൽ സ്റ്റുഡന്‍റ്സ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എന്‍എസ്‌യുഐ ) രംഗത്തെത്തി.

പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം കോളജിലെ ക്ലാസ് മുറികൾ, ട്യൂട്ടോറിയൽ റൂമുകൾ, ലബോറട്ടറികൾ, ചാപ്പൽ, അസംബ്ലി ഹാൾ, ലൈബ്രറി, ഡൈനിംഗ് ഹാൾ എന്നിവടങ്ങളിൽ ജൂനിയർ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഷോർട്‌സ് ധരിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും വിലക്കി. ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാന്യവും ഔദ്യോഗികവുമായ വസ്ത്രധാരണം പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

അതേസമയം, മുഴുവൻ ക്യാമ്പസും പുകവലി വിരുദ്ധ മേഖലയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിയമം ലംഘിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ കടുത്ത അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കാമ്പസ് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാൻ എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്നും അധികൃതർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. കൂടാതെ, സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി എല്ലാ വിദ്യാർഥികളും എപ്പോഴും സാധുവായ ഐഡന്‍റിറ്റി കാർഡ് കൈവശം കരുതണമെന്നും ഡൈനിംഗ് ഹാൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഐഡി കാർഡ് കാണിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും നോട്ടീസിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

എന്നാൽ, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വസ്ത്രധാരണത്തിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയ കോളേജ് അധികൃതരുടെ നടപടിയെ ശക്തമായി അപലപിച്ച് എന്‍എസ്‌യുഐ ദേശീയ പ്രസിഡന്‍റ് വിനോദ് ജാഖർ രംഗത്തെത്തി. ഇഷ്‌ടമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും സംസാരിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഓരോ പൗരനും നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റവും ധാർമ്മിക പൊലീസിംഗുമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. രാജ്യത്തെ സർവകലാശാലകളെ ആർ.എസ്.എസ് ആശയങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നടത്താനാണ് ശ്രമമെങ്കിൽ അതിനെ ശക്തമായി ചെറുക്കുമെന്നും, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭരണഘടനാ അവകാശങ്ങളെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഈ തീരുമാനം ഉടൻ പിൻവലിക്കാൻ കോളേജ് അധികൃതർ തയ്യാറാകണമെന്നും എന്.എസ്.യു.ഐ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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ST STEPHENS COLLEGE

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