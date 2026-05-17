പേമെന്റ് വിവരങ്ങളും ഒപ്പും മാറ്റി കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ്; ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാർക്കെതിരെ ശ്രീലങ്കൻ എയർലൈൻസ്
തട്ടിപ്പ് നടന്നത് ചെന്നൈയിലെ ഓഫിസില്. ഇന്ത്യൻ നിയമ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികളെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണം നടക്കുന്നതായും എയർലൈൻ.
By PTI
Published : May 17, 2026 at 12:13 PM IST
കൊളംബോ : ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാർക്കെതിരെ തട്ടിപ്പ് ആരോപണവുമായി ശ്രീലങ്കൻ എയർലൈൻസ്. ചെന്നൈയിലെ ഓഫീസിലെ നിരവധി ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാർക്ക് എതിരെയാണ് ആരോപണം. ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാർ 2.2 കോടി രൂപയുടെ ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായാണ് ശ്രീലങ്കൻ എയർലൈൻസ് ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇൻവോയ്സുകൾ, പേമെന്റ് വിശദാംശങ്ങൾ, ഒപ്പുകൾ എന്നിവ മാറ്റിയാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതെന്ന് ശ്രീലങ്കൻ ഫ്ലാഗ് കാരിയർ ശനിയാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. “ശ്രീലങ്കൻ എയർലൈൻസിന്റെ ചെന്നൈയിലെ ഓഫിസിലെ ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം സംബന്ധിച്ച്, ചെന്നൈയിലെ ധനകാര്യ വകുപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരും, ഏതാനും ജീവനക്കാരും ഇൻവോയ്സുകൾ, പേമെന്റ് വിശദാംശങ്ങൾ, ഒപ്പുകൾ എന്നിവയിൽ വഞ്ചനാപരമായ മാറ്റം വരുത്തി ഒരു കാലയളവിൽ മൊത്തം 2.2 കോടി രൂപ ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായി എയർലൈൻ അറിയിക്കുന്നു,” അതിൽ പറയുന്നു.
ദുരുപയോഗം നടന്നിരിക്കുന്ന കാലയളവ് കൃത്യമായി എയർലൈൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇന്ത്യൻ നിയമ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികളെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും നഷ്ടം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ നിലവിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും എയർലൈൻ പ്രസ്താവനയില് പറയുന്നു. ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതിനാൽ യുഎഇയിലെ ഒരു സേവന ദാതാവിന് തെറ്റായി പണമടച്ചതിന്റെ മറ്റൊരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ചും എയർലൈൻ പരാമർശിക്കുന്നു.
അതേസമയം, ഹരിയാനയിലെ 590 കോടിയുടെ ഐഡിഎഫ്സി ഫസ്റ്റ് ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുകേസിൽ അഞ്ച് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്താൻ സിബിഐക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അനുമതി നല്കിയിരുന്നു. അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 17 എ പ്രകാരമാണ് അന്വേഷണത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുമതി നല്കിയത്. ഇതോടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര ഏജൻസിക്ക് സാധിക്കും.
അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ 17 എ വകുപ്പ് അനുസരിച്ച്, ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആരോപിക്കപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യത്തിൽ പങ്കാളിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ അന്വേഷണം നടത്താൻ പൊലീസിനോ മറ്റ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്കോ സാധിക്കില്ല. സർക്കാരിൻ്റെ ഈ പുതിയ തീരുമാനത്തോടെ, പ്രതികളുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കാൻ സിബിഐക്ക് കഴിയും. സർക്കാർ ഫണ്ടുകൾ സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനും അവിടെ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും വിവിധ വകുപ്പുകൾ നിയമവിരുദ്ധമായി നൽകിയിട്ടുള്ള ഭരണപരമായ അനുമതികൾ അന്വേഷണ സംഘം വിശദമായി പരിശോധിക്കും. ഇത്തരം സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്ക് പിന്നിൽ വൻ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സിബിഐ സംശയിക്കുന്നത്.
