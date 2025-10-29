ETV Bharat / bharat

ചാരവൃത്തി! 59കാരന്‍ അറസ്റ്റില്‍, പ്രതി പാകിസ്ഥാനിലെത്തിയതിനും തെളിവുകള്‍

മുഹമ്മദ് ആദിൽ ഹുസൈനി എന്ന ആളാണ് അറസ്‌റ്റിലായത്. ജാർഖണ്ഡിലെ വ്യാജ പാസ്‌പോർട്ട് നിര്‍മാണത്തിലും ഇയാള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടതായി പൊലീസ്.

Representative Image (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 29, 2025 at 5:41 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: വിദേശ ആണവ ശാസ്‌ത്രജ്ഞനുമായുള്ള ബന്ധം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചാരവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടുവെന്ന് ആരോപിച്ച് 59കാരൻ അറസ്‌റ്റിൽ. മുഹമ്മദ് ആദിൽ ഹുസൈനി എന്നയാളാണ് അറസ്‌റ്റിലായതെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ജാർഖണ്ഡിലെ ജംഷഡ്‌പൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യാജ പാസ്‌പോർട്ട് ശ്യംഖലയിലും ഇയാൾ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

സയ്യിദ് ആദിൽ ഹുസൈൻ, നസീമുദ്ദീൻ എന്നീ പേരുകളിലും ഇയാൾ അറിയപ്പെടുന്നു. ഡൽഹിയിലെ സിമാപുരി പ്രദേശത്ത് നിന്നാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. മുഹമ്മദ് ആദിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും വിദേശ ആണവ ശാസ്‌ത്രജ്ഞനുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതായി ഡൽഹി പൊലീസ് സ്‌പെഷൽ സെല്ലിലെ ഡിസിപി പ്രമോദ് സിങ് കുശ്വാഹ പറഞ്ഞു.

ജംഷഡ്‌പൂരിലെ ടാറ്റ നഗറിലാണ് ഇയാൾ താമസിക്കുന്നതെന്ന് ഡിസിപി പ്രമോദ് സിങ് കുശ്വാഹ പറഞ്ഞു. വിദേശ ഏജൻസികളുമായി തന്ത്രപ്രധാനമായ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതിനും വ്യാജ രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിരവധി ഇന്ത്യൻ പാസ്‌പോർട്ടുകൾ നേടിയതിനും ഇയാൾക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡിസിപി പറഞ്ഞു.

മുഹമ്മദ് ആദിലും സഹോദരൻ അക്തറും ഹുസൈനിയും ചേർന്ന് വ്യാജ തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് പാസ്പോർട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന ശൃംഖല നടത്തിയതായും സംശയിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഡിസിപി പറഞ്ഞു. വ്യാജ രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പ്രതി മൂന്ന് ഐഡിൻ്റിറ്റി കാർഡുകൾ നേടി എടുത്തതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ഇയാളുടെ പക്കല്‍ നിന്ന് യഥാർഥ പാസ്പോർട്ടും രണ്ട് വ്യാജ പാസ്പോർട്ടുകളും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 61(2) (ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന), 318 (വഞ്ചന), 338 (വിലപ്പെട്ട രേഖ വ്യാജമായി നിർമിക്കൽ), 40 (വ്യാജ രേഖയോ ഇലക്‌ട്രോണിക് രേഖയോ യഥാർഥമായി നിർമിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക) എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് പ്രതിയെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഡിസിപി പ്രമോദ് കുമാർ കുശ്വാഹ പറഞ്ഞു.

സഹോദരൻ അക്തറും അറസ്‌റ്റിൽ: മുഹമ്മദ് ആദിലിൻ്റെ സഹോദരൻ അക്തറിനെയും അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. അക്തറും നിരവധി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിലും ഇയാൾ പങ്കാളിയായിരുന്നു. വ്യാജ രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് പാസ്‌പോർട്ടുകൾ നിർമിക്കുന്ന ജംഷഡ്‌പൂരിൽ നിന്നാണ് ഈ മുഴുവൻ ശൃംഖലയും പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ഈ ശൃംഖല വഴി എത്ര പേർ വ്യാജ പാസ്‌പോർട്ടുകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ റാക്കറ്റിന് ഏതെങ്കിലും അന്താരാഷ്ട്ര ചാരവൃത്തി മൊഡ്യൂളുമായി ബന്ധമുണ്ടോയെന്നും കണ്ടെത്താൻ സ്‌പെഷൽ സെല്ലിൻ്റെ അന്വേഷണ സംഘങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ മഹമ്മദ് ആദിലിനെ ഏഴ് ദിവസത്തെ പൊലീസ് കസ്‌റ്റഡിയിൽ വിട്ടതായി ഡിസിപി പറഞ്ഞു.

