എസ്ഐആർ വോട്ടർമാരെ നീക്കം ചെയ്യുന്ന നടപടി; ചുക്കാന് പിടിച്ച ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷണർ രാജിവെക്കണം എന്ന് എം.എ. ബേബി
ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷണർ സ്വന്തം നിലപാട് അടിച്ചേൽപ്പിച്ചതായി അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഇത് നിയമവിരുദ്ധവും ജനാധിപത്യവിരുദ്ധവും ഏകാധിപത്യപരവുമായ നടപടിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു
By ANI
Published : September 23, 2026 at 3:48 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ നടപടിയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.എ. ബേബി. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ഉടൻ രാജിവെക്കുകയോ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനിലെ മറ്റ് രണ്ട് അംഗങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അവഗണിച്ച് ഏകപക്ഷീയമായി തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയെന്ന ആരോപണവും ബേബി ഉന്നയിച്ചു.
എസ്ഐആർ നടപടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു എം.എ. ബേബിയുടെ പ്രതികരണം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർമാരായ സുഖ്ബീർ സിങ് സന്ധു, വിവേക് ജോഷി എന്നിവർ കഴിഞ്ഞ പത്ത് മാസത്തിനിടെ എസ്ഐആർ നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളിലും ഉത്തരവുകളിലും കുറഞ്ഞത് 14 തവണ എതിർപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്.
മൂന്ന് അംഗങ്ങളുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനിൽ തീരുമാനങ്ങൾ ഏകകണ്ഠമായോ ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ആയിരിക്കണം. എന്നാൽ രണ്ട് കമ്മിഷണർമാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മറികടന്ന് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷണർ സ്വന്തം നിലപാട് അടിച്ചേൽപ്പിച്ചതായി അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഇത് നിയമവിരുദ്ധവും ജനാധിപത്യവിരുദ്ധവും ഏകാധിപത്യപരവുമായ നടപടിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
“ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷണർക്ക് സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ അവകാശമില്ല. അദ്ദേഹം രാജിവെക്കണം. രാജിവെക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ നീക്കണം” എന്നാണ് സിപിഎം നിലപാടെന്ന് ബേബി വ്യക്തമാക്കി.
എസ്ഐആർ നിർത്തിവെക്കണം; എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമായും ചർച്ച വേണം
നിലവിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന വോട്ടർപട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്രപരിഷ്കരണ നടപടികൾ ഉടൻ നിർത്തിവെക്കണമെന്നും ബേബി ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാജ്യത്തെ എല്ലാ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമായും വിശദമായ കൂടിയാലോചന നടത്തിയ ശേഷമേ എസ്ഐആറുമായി മുന്നോട്ടുപോകാവൂവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
Special Intensive Revision എന്ന എസ്ഐആറിൻ്റെ ചുരുക്കപ്പേരിനെ പരിഹസിച്ച് “Special Intensive Removal” എന്ന പ്രയോഗവും ബേബി നടത്തി. വോട്ടർപട്ടികയിൽനിന്ന് വോട്ടർമാരെ വ്യാപകമായി നീക്കം ചെയ്യുന്ന നടപടിയായി എസ്ഐആർ മാറിയെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോപണം.
ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നതോടെ എസ്ഐആർ നടപടിയുടെ മുഴുവൻ പ്രക്രിയയും പിഴവുകളുള്ളതാണെന്ന് വ്യക്തമായതായി ബേബി അവകാശപ്പെട്ടു. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് നടപടിക്രമം പുനഃപരിശോധിച്ച ശേഷമേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാവൂവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടിലെ ആരോപണങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ തള്ളി. കമ്മിഷൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവുകൾക്ക് ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 324 പ്രകാരമുള്ള പൂർണ നിയമസാധുതയുണ്ടെന്നും നിലവിലുള്ള നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതെന്നും ഇസിഐ വ്യക്തമാക്കി. വോട്ടർമാരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇത്തരം ആഭ്യന്തര അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെന്നും കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കി.
ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ നേരത്തെയും പരാതികൾ
ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ നേരത്തെയും നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. 2026 ഏപ്രിലിൽ, കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജയറാം രമേശ്, 73 പ്രതിപക്ഷ രാജ്യസഭാംഗങ്ങൾ ചേർന്ന് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷണറെ നീക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പുതിയ നോട്ടീസ് നൽകിയതായി അറിയിച്ചിരുന്നു. “തെളിയിക്കപ്പെട്ട മോശം പെരുമാറ്റം” ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് അന്ന് ഉന്നയിച്ചത്.
ഇതിന് മുമ്പ് ലോക്സഭയിലും സമാനമായ നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു. പരിഗണിച്ച ശേഷം ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർള നോട്ടീസ് തള്ളിയതായി ലോക്സഭാ ബുള്ളറ്റിൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. രാജ്യസഭാ ചെയർമാൻ സി.പി. രാധാകൃഷ്ണനും നീക്കത്തിനായുള്ള പ്രമേയം നിരസിച്ചിരുന്നു.
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