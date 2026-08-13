സ്പീക്കറുടെ ചായ സത്ക്കാരം ബഹിഷ്കരിച്ച് ഇന്ത്യാ സഖ്യം; പങ്കെടുത്ത് ഡിഎംകെ എംപി കനിമൊഴി
സ്പീക്കറുടെ ചായ സൽക്കാരം രാഹുൽ ഗാന്ധി ബഹിഷ്കരിച്ചിരുന്നു. കിരൺ റിജിജു വിളിച്ചെങ്കിലും വരുന്നില്ലെന്ന് രാഹുൽ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
Published : August 13, 2026 at 1:33 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പാർലമെൻ്റ് വർഷകാല സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അവസാന ദിനം ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ നടത്തിയ ചായ സത്ക്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ഡിഎംകെ എംപി കനിമൊഴി. ഇന്ത്യാ സഖ്യം ചായ സത്ക്കാരം കോൺഗ്രസ് ബഹിഷ്കരിച്ചിരുന്നു. അമിത് ഷായുടെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ തയാറല്ല എന്നാണ് ഇന്ത്യാ സഖ്യം അറിയിച്ചത്.
എന്നാൽ കനിമൊഴി പങ്കെടുത്തതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്ന് കെസി വേണുഗോപാൽ എംപി പറഞ്ഞു. സ്പീക്കറുടെ ചായ സൽക്കാരം രാഹുൽ ഗാന്ധി ബഹിഷ്കരിച്ചിരുന്നു. കിരൺ റിജിജു വിളിച്ചെങ്കിലും വരുന്നില്ലെന്ന് രാഹുൽ അറിയിച്ചു. പിന്നാലെ ഇന്ത്യാ സഖ്യവും സത്കാരം ബഹിഷ്കരിക്കുകയായിരുന്നു.
അതേസമയം അവസാന ദിവസമായ ഇന്ന് അമിത് ഷായും മോദിയും സഭയിലെത്തിയെങ്കിലും പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നാലെ പാർലമെൻ്റ് വർഷകാല സമ്മേളനം അനിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു. എന്നാൽ സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ ബഹളം ഉയർന്നതോടെ സഭ പിരിഞ്ഞതായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി 2026 ലെ മൺസൂൺ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസം ലോക്സഭ ആരംഭിച്ചത് വന്ദേമാതരം മുഴുവനായും ആലപിച്ചുകൊണ്ടാണ്.
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വിദ്യാർഥി സമരത്തിലെ പൊലീസ് നടപടിയും അയോധ്യ വിഷയവുമെല്ലാം തുടർച്ചയായി ഉന്നയിക്കാനായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ നീക്കം. വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തെ നേരിട്ട പൊലീസ് അക്രമങ്ങളെച്ചൊല്ലി പാർലമെൻ്റ് തുടർച്ചയായി തടസപ്പെട്ടിരുന്നു. അമിത് ഷായുടെ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചത്. എന്നാൽ സമ്മേളനത്തിലെത്താതെ സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് അമിത് ഷാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതികരിച്ചതും പ്രതിപക്ഷത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചു. സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചും ലോക്സഭാസ്പീക്കർക്ക് കത്തെഴുതിയുമായിരുന്നു അമിത് ഷായുടെ പ്രതികരണം.
19 പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളാണ് വർഷകാല സമ്മേളനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു ദിവസം പോലും അമിത് ഷാ സഭയിൽ എത്തിയിരുന്നില്ല. ചർച്ചയ്ക്ക് സർക്കാർ തയാറായെന്നും പ്രതിപക്ഷം അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നുമാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വാദം. ഇനിയും സഭ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ തയാറാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കിരണ് റിജിജു അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പ്രതിപക്ഷം തയാറാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. പ്രതിപക്ഷ ബഹളം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സമ്മർദം ചെലുത്തി വിശദീകരണം നൽകാനാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നീക്കം.
സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് അമിത് ഷാ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോഴും ഇക്കാര്യം തന്നെയാണ് ഉന്നയിച്ചത്. എല്ലാ ദിവസവും തൻ്റെ മുറിയിലിരുന്ന് സഭ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇരു സഭകളിലെയും ബഹളത്തിൽ എങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങള്ക്ക് മറുപടി നൽകുമെന്നാണ് അമിത് ഷാ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത്. എന്നാൽ സഭ കൂടിയതിന് പിന്നാലെ തന്നെ പിരിയുകയായിരുന്നു.
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