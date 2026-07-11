മൺസൂൺ എത്തി, പക്ഷേ മഴയെവിടെ? ഇന്ത്യയെ കാത്തിരിക്കുന്നത്....
ആഗോള കാലാവസ്ഥയെ താളംതെറ്റിക്കുന്ന 'എൽ നിനോ' പ്രതിഭാസം സജീവമാകുന്നതോടെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഴയുടെ അളവ് കുത്തനെ കുറഞ്ഞേക്കും... മുന്നറിയിപ്പുമായി കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്
Published : July 11, 2026 at 1:29 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: മൺസൂൺ വ്യാപനം പൂർത്തിയായെങ്കിലും രാജ്യത്ത് മഴ കുറയാൻ സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ ആശങ്കാജനകമായ റിപ്പോർട്ട്. ജൂലൈ 9-ഓടെ ഇന്ത്യയിലുടനീളം തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം എത്തിയതായി ഐഎംഡി സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കാലവർഷത്തിൻ്റെ ഈ നേരത്തെയുള്ള വരവ് മികച്ച മഴ ലഭ്യതയ്ക്ക് കാരണമാകണമെന്നില്ലെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രജ്ഞർ നൽകുന്ന സൂചന. ആഗോള കാലാവസ്ഥയെ താളംതെറ്റിക്കുന്ന 'എൽ നിനോ' പ്രതിഭാസം സജീവമാകുന്നതോടെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഴയുടെ അളവ് കുത്തനെ കുറഞ്ഞേക്കും.
ജൂലൈ 10 മുതൽ 15 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വടക്കൻ, പടിഞ്ഞാറൻ, മധ്യ ഇന്ത്യയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പടിഞ്ഞാറൻ തീരങ്ങളിലും സാധാരണ ലഭിക്കേണ്ടതിനേക്കാൾ കുറവ് മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത. ആഗോള കാലാവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന 'എൽ നിനോ' പ്രതിഭാസമാണ് ഇതിന് കാരണം. ഇത്തവണ രാജ്യത്ത് ലഭിക്കേണ്ട മൊത്തം മഴയുടെ ശരാശരി 90 ശതമാനം മാത്രമേ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നാണ് ഐഎംഡി പ്രവചിക്കുന്നത്.
ചരിത്രം പറയുന്ന പാഠങ്ങൾ: മൺസൂൺ വ്യാപനവും മഴയുടെ അളവും
കാലവർഷം രാജ്യം മുഴുവൻ എത്ര വേഗത്തിൽ പടരുന്നു എന്നതും ആ സീസണിൽ ആകെ ലഭിക്കുന്ന മഴയുടെ അളവും തമ്മിൽ നേരിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നാണ് മുൻകാല റെക്കോർഡുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മൺസൂൺ നേരത്തെ എത്തിയാൽ കനത്ത മഴ ലഭിക്കുമെന്ന പൊതുധാരണയെ തിരുത്തുന്നതാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ പക്കലുള്ള ചരിത്രരേഖകൾ.
ഇന്ത്യ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ട ഏറ്റവും കടുത്ത വരൾച്ച നേരിട്ട വർഷമായിരുന്നു 2002. അന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 15-നാണ് കാലവർഷം രാജ്യം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചത്. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വൈകിയുള്ള മൺസൂൺ വ്യാപനമായിരുന്നു അത്. എന്നാൽ ഇതിന് വിപരീതമായി 2009-ൽ ജൂലൈ 3-നും, 2015-ൽ അതിലും നേരത്തെ ജൂൺ 26-നും മൺസൂൺ രാജ്യമാകെ എത്തിയെങ്കിലും ആ വർഷങ്ങളിലും രാജ്യം കനത്ത മഴക്കമ്മിയാണ് നേരിട്ടത്. ചുരുക്കത്തിൽ, മൺസൂൺ എത്തുന്ന തീയതിയല്ല, മറിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിലെ മറ്റ് ആഗോള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളാണ് മഴയുടെ അളവ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ആഴ്ചകളിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പെയ്ത ശക്തമായ മഴ വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ജൂൺ 30-ൽ 38 ശതമാനമായിരുന്ന രാജ്യത്തെ ആകെ മഴക്കമ്മി 15 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കാൻ ഈ കനത്ത മഴ സഹായിച്ചു. എന്നാൽ ഇതേ മഴ വലിയ ദുരിതങ്ങളും സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട്. ഡൽഹി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉത്തരേന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പെയ്ത അതിശക്തമായ മഴ കനത്ത വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും വലിയ രീതിയിലുള്ള ഗതാഗത തടസ്സങ്ങൾക്കുമാണ് വഴിമാറിയത്. കാലവർഷം പൂർണ്ണമായി പടരുമ്പോഴും മഴയുടെ വിതരണത്തിലെ ഈ അസ്ഥിരത കാർഷിക മേഖലയെയും ആശങ്കയിലാക്കുന്നുണ്ട്.
അസമമായ മഴ; ഒരേസമയം പ്രളയവും വരൾച്ചയും
"മൺസൂൺ എല്ലാ മേഖലകളിലും എത്തിയെങ്കിലും മഴ ലഭ്യത ഇപ്പോള് പ്രവചിക്കാനാകില്ല. ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ പ്രളയ സമാനമായ മഴ ലഭിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് ചിലയിടങ്ങൾ പൂർണമായും വരണ്ടുണങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. നീണ്ട ഉഷ്ണതരംഗങ്ങൾക്ക് ശേഷം പെട്ടെന്ന് പെയ്യുന്ന അതിശക്തമായ മഴ കൃഷിയെയും ഡാമുകളിലെ ജലസംഭരണത്തെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഒരേസമയം പ്രളയത്തിനും വരൾച്ചയ്ക്കും വഴിതുറക്കുന്നു" പ്രശസ്ത പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ ഹിഷ്മി ഹുസൈൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഡൽഹിയിലെ വായു ശുദ്ധമായി; പക്ഷേ താൽക്കാലികം
തുടർച്ചയായ മഴയും ശക്തമായ കാറ്റും കാരണം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ വായുവാണ് ഡൽഹിയിൽ ഇപ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അന്തരീക്ഷത്തിലെ പിഎം 2.5, പിഎം 10 (PM 2.5 & PM 10) തുടങ്ങിയ മലിനീകരണ കണികകളെ മഴ കഴുകിക്കളഞ്ഞതാണ് ഇതിന് കാരണം. എന്നാൽ മൺസൂൺ പിൻവാങ്ങുന്നതോടെ കാറ്റിൻ്റെ വേഗത കുറയുകയും പുകമഞ്ഞ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങിനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഡൽഹിയിലെ വായുനിലവാരം വീണ്ടും മോശമാകുമെന്നും, ഇതിന് സ്ഥിരമായ പരിഹാരം വേണമെന്നും ഹുസൈൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യ (ഡൽഹി, ഹിമാചൽ, ഉത്തരാഖണ്ഡ്)
ഡൽഹി, ജമ്മു കശ്മീർ, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, രാജസ്ഥാൻ, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജൂലൈ 16 വരെ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. മലയോര മേഖലകളിൽ മണ്ണിടിച്ചിലിനും മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജാഗ്രതാ നിർദേശമുണ്ട്.
മധ്യ ഇന്ത്യ (മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്)
ശക്തമായ ഇടിമിന്നലോടും മണിക്കൂറിൽ 40-60 കി.മീ വേഗതയുള്ള കാറ്റോടും കൂടിയ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത. കിഴക്കൻ മധ്യപ്രദേശിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലും മഴ കൂടുതൽ ശക്തമാകും.
കിഴക്കൻ ഇന്ത്യ (ബീഹാർ, ജാർഖണ്ഡ്, ഒഡീഷ)
ബീഹാർ, ജാർഖണ്ഡ്, ഒഡീഷ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, സിക്കിം എന്നിവിടങ്ങളിൽ അടുത്ത കുറച്ചു ദിവസങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ അതിശക്തമായ മഴ പെയ്യുമെന്ന് ഐഎംഡി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യ (അസം, മേഘാലയ)
അസം, മേഘാലയ, അരുണാചൽ പ്രദേശ്, നാഗാലാൻഡ്, മണിപ്പൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കനത്ത പ്രളയ-മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണിയുണ്ട്. ഇവിടെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വ്യാപക മഴ തുടരും.
പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യ (കൊങ്കൺ, ഗോവ, ഗുജറാത്ത്)
കൊങ്കൺ മേഖലയിലും ഗോവയിലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ മൺസൂൺ മഴ ലഭിക്കും. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ വെള്ളപ്പൊക്ക ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ഗുജറാത്തിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.
ദക്ഷിണേന്ത്യ (കേരളം, കർണാടക, ആന്ധ്ര)
കേരളം, തീരദേശ കർണാടക, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, തമിഴ്നാട്, ലക്ഷദ്വീപ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ പരക്കെ മഴ ലഭിക്കും. മണിക്കൂറിൽ 40–60 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ തീരദേശവാസികൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കേരളത്തിലും തീരദേശ കർണാടകയിലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഴ സജീവമായി തുടരും.
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