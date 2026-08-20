ദക്ഷിണേന്ത്യൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ഇന്ന് ചെന്നൈയിൽ; കാവേരി വിഷയത്തിൽ നിർണായക ചർച്ച
കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ, വ്യവസായ മന്ത്രി പി.കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എന്നിവർ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുക്കും
Published : August 20, 2026 at 6:54 AM IST
ചെന്നൈ: ദക്ഷിണ മേഖല കൗൺസിലിൻ്റെ മുപ്പത്തിയൊന്നാമത് യോഗം ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 20) ചെന്നൈയിൽ നടക്കും. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന യോഗത്തിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുക്കും. കാവേരി നദീജല തർക്കം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുപ്രധാന വിഷയങ്ങൾ യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായേക്കും.
ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് 60 കിലോമീറ്റർ അകലെ മഹാബലിപുരത്തിന് സമീപം ചെങ്കൽപട്ട് ജില്ലയിലെ കോവളത്താണ് രാവിലെ 10ന് യോഗം ആരംഭിക്കുന്നത്. കേരളം, തമിഴ്നാട്, കർണാടക, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. ഇതിന് പുറമെ പുതുച്ചേരി, ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ, ലക്ഷദ്വീപ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർമാരും യോഗത്തിനെത്തും.
കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ, വ്യവസായ മന്ത്രി പി.കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എന്നിവർ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുക്കും. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ഗോവിന്ദ് മോഹൻ, ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സെക്രട്ടറി എന്നിവർക്ക് പുറമെ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന മന്ത്രാലയങ്ങളിലെ മറ്റ് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും യോഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകും.
പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ ആദ്യ യോഗം
വി.ഡി സതീശൻ, തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ്, കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ ശിവകുമാർ എന്നിവർ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം പങ്കെടുക്കുന്ന ആദ്യ ദക്ഷിണ മേഖല കൗൺസിൽ യോഗമാണിത്. റൊട്ടേഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൗൺസിലിൻ്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ പദവി ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്ക് നൽകുന്നത്. ഇത്തവണ തമിഴ്നാട് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നതിനാൽ മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ് ആണ് യോഗത്തിൻ്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ. യോഗത്തിന് മുന്നോടിയായി ബുധനാഴ്ച രാത്രി തന്നെ അമിത് ഷാ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന നേതാക്കൾ ചെന്നൈയിൽ എത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് അമിത് ഷായും സി. ജോസഫ് വിജയിയും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
കാവേരി വിഷയത്തിൽ ആകാംക്ഷ
ഉപദേശക സ്വഭാവമുള്ള സമിതിയാണ് ദക്ഷിണ മേഖല കൗൺസിൽ. കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും, സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഇത്തരം യോഗങ്ങൾ സഹായകമാകാറുണ്ട്. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പൊതുതാത്പര്യമുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങൾ, അന്തർസംസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രാദേശിക വികസനം, ഏകോപനം എന്നിവ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. തമിഴ്നാട്, കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിമാർ പങ്കെടുക്കുന്നതിനാൽ കാവേരി നദീജല വിഷയത്തിൽ നിർണായക ചർച്ചകൾ നടക്കുമോ എന്ന ആകാംക്ഷയുമുണ്ട്.
കൗൺസിലിൻ്റെ മുപ്പതാമത് യോഗം കേരളത്തിൻ്റെ ആതിഥേയത്വത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്താണ് നടന്നത്. അന്ന് 26 വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തതിൽ ഒൻപത് എണ്ണത്തിൽ പരിഹാരം കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ബാക്കി 17 വിഷയങ്ങൾ തുടർപരിഗണനയ്ക്കായി മാറ്റിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ചർച്ച ചെയ്തവയിൽ ഒൻപത് വിഷയങ്ങൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പുനഃസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കും ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിനുമായി ആന്ധ്രാപ്രദേശും തെലങ്കാനയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പരിഹരിക്കണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ യോഗത്തിൽ അമിത് ഷാ നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ജലം പങ്കിടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ സംയുക്ത പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കൗൺസിലിലെ എല്ലാ അംഗരാജ്യങ്ങളോടും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
മേഖല കൗൺസിലുകൾ
സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ സഹകരണവും ഏകോപനവും വളർത്തുന്നതിനായി 1956ലെ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന നിയമപ്രകാരമാണ് മേഖല കൗൺസിലുകൾ രൂപീകരിച്ചത്. പടിഞ്ഞാറ്, കിഴക്ക്, വടക്ക്, തെക്ക്, മധ്യ മേഖലകളിലായി അഞ്ച് കൗൺസിലുകളാണ് രാജ്യത്തുള്ളത്. സാമ്പത്തിക-സാമൂഹിക ആസൂത്രണം, അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾ, ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ, അന്തർസംസ്ഥാന ഗതാഗതം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ പൊതുതാത്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും ശുപാർശകൾ നൽകാനും കൗൺസിലുകൾക്ക് അധികാരമുണ്ട്.
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സാമ്പത്തികമായും രാഷ്ട്രീയമായും സാംസ്കാരികമായും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തിനായുള്ള പ്രാദേശിക വേദികളാണിവ. അതത് മേഖലകളുടെ താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഉന്നതതല സമിതികൾക്ക്, ദേശീയ കാഴ്ചപ്പാട് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പ്രാദേശിക ഘടകങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയും.
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