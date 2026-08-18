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ദക്ഷിണ മേഖലാ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം നാളെ മുതൽ; കാവേരി വിഷയം ചർച്ചയാകും

ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായുള്ള ദക്ഷിണ മേഖലാ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ സമ്മേളനം ഓഗസ്റ്റ് 19, 20 തീയതികളിൽ ചെന്നൈയിലാണ് നടക്കുന്നത്

TAMILNADU CM VIJAY KARNATAKA CM D K SHIVAKUMAR SOUTHERN ZONAL CM CONFERENCE CAUVERY WATER DISPUTE
Tamil Nadu Chief Minister Joseph Vijay (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 18, 2026 at 1:46 PM IST

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ചെന്നൈ: ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാർ ചെന്നൈയിലെത്തും. സന്ദർശനത്തിനിടെ തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയുമായി അദ്ദേഹം കാവേരി നദീജല തർക്കം സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച നടത്തും.

ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായുള്ള ദക്ഷിണ മേഖലാ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ സമ്മേളനം ഓഗസ്റ്റ് 19, 20 തീയതികളിൽ ചെന്നൈയിലെ കോവളത്താണ് നടക്കുന്നത്. കോവളത്തെ ഒരു സ്വകാര്യ ആഡംബര ഹോട്ടലിലാണ് സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ തമിഴ്‌നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, കർണാടക, കേരളം, തെലങ്കാന എന്നീ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും പുതുച്ചേരിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുക്കും.

തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭയുടെ ബജറ്റ് സമ്മേളനം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു, കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാർ, കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ, തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി എന്നിവരും സമ്മേളനത്തിനെത്തും. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ദീർഘകാല പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് യോഗത്തിൽ വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടക്കും. നദീജല പങ്കിടൽ, അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ക്രമസമാധാന വെല്ലുവിളികൾ എന്നിവയിലായിരിക്കും പ്രധാനമായും ചർച്ചകൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.

പാർലമെൻ്റ് മണ്ഡലങ്ങളുടെ പുനർനിർണയം സംബന്ധിച്ച വിഷയത്തിന് സമ്മേളനത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ജനസംഖ്യ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പുനർനിർണയ പ്രക്രിയ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പാർലമെൻ്റ് പ്രാതിനിധ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രണത്തിൽ മികച്ച നേട്ടം കൈവരിച്ച ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ലോക്‌സഭ സീറ്റുകൾ കുറയുന്നത് വലിയ തിരിച്ചടിയാകും. നിലവിലെ 543 എന്ന പാർലമെൻ്റ് മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം അതേപടി നിലനിർത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭ ഇതിനകം തന്നെ പ്രമേയം പാസാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളും സമാനമായ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ കൂടിക്കാഴ്ച

ഇതിനിടെ നേരത്തെ മാറ്റിവച്ച തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയും കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാറും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ചെന്നൈയിൽ നടക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. സമ്മേളനം അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം 20ന് വൈകിട്ട് ഇരുവരും ചെന്നൈയിൽ വച്ച് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. കാവേരി നദീജല പങ്കിടൽ തർക്കവും മേക്കേദാട്ടു അണക്കെട്ട് പദ്ധതിയുമായിരിക്കും ഇരുവരും പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുക. കാവേരി നദിക്ക് കുറുകെ മേക്കേദാട്ടുവിൽ പുതിയ അണക്കെട്ട് നിർമിക്കാനുള്ള കർണാടകയുടെ നീക്കത്തെ തമിഴ്‌നാട് ശക്തമായി എതിർക്കുന്നുണ്ട്.

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ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് നേരത്തെ കർണാടക സന്ദർശിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ സന്ദർശനത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തി. തുടർന്ന് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ കർണാടക സന്ദർശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാർ വിജയിയെ ഉപദേശിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇരുവരും ചെന്നൈയിൽ വച്ച് ചർച്ച നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്.

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TAGGED:

TAMILNADU CM VIJAY
KARNATAKA CM D K SHIVAKUMAR
SOUTHERN ZONAL CM CONFERENCE
CAUVERY WATER DISPUTE
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