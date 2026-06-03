രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ ഞെട്ടിച്ച് വൻ തീപിടിത്തം; 21 പേര് വെന്തുമരിച്ചു, 37 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി
ഡൽഹിയെ നടുക്കി വൻ ദുരന്തം, മാളവ്യ നഗറിലെ റെസ്റ്റോറൻ്റിൽ അഗ്നിബാധ; 21 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയര്ന്നേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട്...
Published : June 3, 2026 at 12:43 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യ തലസ്ഥാനത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ദക്ഷിണ ഡൽഹിയിലെ തിരക്കേറിയ മാളവ്യ നഗറിൽ വൻ തീപിടിത്തം. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ മാളവ്യ നഗറിലെ റെസ്റ്റോറൻ്റിൽ നിന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട അഗ്നിബാധയിൽ 10 പേർ മരിച്ചു. വിദേശികള് ഉള്പ്പെടെ 21 പേരാണ് വെന്തുമരിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പ്രാദേശിക സമയം 9.45 ഓടെയാണ് മാളവ്യ നഗറിലെ അഞ്ച് നില കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും തീയും പുകയും ഉയരുന്നത് അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്.
കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ (താഴത്തെ നിലയിൽ) പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന റെസ്റ്റോറൻ്റിൽ നിന്നാണ് തീ പടർന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. അപകടത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ കാരണം ഇനിയും വ്യക്തമായിട്ടില്ലെങ്കിലും മിനിറ്റുകൾക്കകം തീ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മറ്റ് നിലകളിലേക്ക് ആളിപ്പടരുകയായിരുന്നു.
കനത്ത പുകയ്ക്കിടയിൽ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ 37 പേരെ അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിച്ചു. കറുത്ത പുകപടലങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രദേശം മൂടിയ ദുരന്തഭൂമിയിൽ നിന്നും അതിസാഹസികമായാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ പലരെയും പുറത്തെത്തിച്ചത്. രക്ഷപെടുത്തിയ എല്ലാവരെയും സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആക്സിഡൻ്റ് ആൻഡ് ട്രോമ സർവീസസിൻ്റെ ആംബുലൻസുകളിൽ ഉടൻ തന്നെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റ.
Delhi: Malviya Nagar restaurant fire | According to the Delhi Fire Service, 10 people have died and 37 have been rescued so far. https://t.co/c8pm6vjWv3— ANI (@ANI) June 3, 2026
സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തയുടൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ അടിയന്തര വിഭാഗങ്ങൾ സജീവമായതായി സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ജിതേന്ദ്ര കുമാർ അറിയിച്ചു. കെട്ടിടത്തിൻ്റെ താഴത്തെ നിലയിലാണ് (ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ) റെസ്റ്റോറൻ്റ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നാണ് തീ പടർന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനമെങ്കിലും അപകടത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ കാരണം ഇനിയും വ്യക്തമല്ല. കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
പ്രധാനമന്ത്രി ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു
ഡൽഹി മാളവ്യ നഗറിലുണ്ടായ ദാരുണമായ തീപിടിത്തത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആഴത്തിലുള്ള അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. ദുരന്തത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും പരിക്കേറ്റവർക്കും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദേശീയ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽനിന്നും അദ്ദേഹം അടിയന്തര ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. അപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ആശ്രിതർക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം നൽകും. തീപിടിത്തത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് 50,000 രൂപ വീതം ധനസഹായം നൽകും.
അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി മുഖ്യമന്ത്രി
മാളവ്യ നഗറിലുണ്ടായ ദാരുണമായ അപകടത്തില് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖാ ഗുപ്ത കടുത്ത ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി.
"മാളവ്യ നഗറിലെ ഭയാനകമായ തീപിടിത്തത്തിൽ നിരവധി ജീവനുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട വാർത്ത എന്നെ ആഴത്തിൽ വേദനിപ്പിക്കുന്നു. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ എൻ്റെ ഹൃദയംഗമമായ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. പരിക്കേറ്റവർ എത്രയും വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു." അവര് കുറിച്ചു
ദുരന്തബാധിതർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ വൈദ്യസഹായങ്ങളും മറ്റ് പിന്തുണകളും ഡൽഹി സർക്കാർ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. ഡൽഹി ഫയർ സർവീസ്, ഡൽഹി പൊലീസ്, ഡിഡിഎംഎ, കാറ്റ്സ് ആംബുലൻസ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളുടെ കൃത്യസമയത്തുള്ള ഇടപെടൽ വലിയൊരു ദുരന്തത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി കുറയ്ക്കാൻ സഹായിച്ചതായും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നെഹ്റു പ്ലേസ് ഫയർ സ്റ്റേഷനിലെ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ രവീന്ദറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോഴും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളും തുടർനടപടികളും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്.
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