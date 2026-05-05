വിശാഖപട്ടണം ആസ്ഥാനമായി പുതിയ റെയിൽവേ സോൺ; കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങി
റെയിൽവേ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ആന്ധ്രയുടെ ദീർഘകാലമായുള്ള ആവശ്യത്തിനും മറ്റും അനുസൃതമായി വിശാഖപട്ടണത്തിലാണ് സൗത്ത് കോസ്റ്റ് റെയിൽവേ സോൺ രൂപീകരിക്കുന്നത്.
Published : May 5, 2026 at 2:16 PM IST
വിശാഖപട്ടണം: ഉത്തര ആന്ധ്രയിലെ ജനങ്ങളുടെ ഏറെ നാളത്തെ ആവശ്യമായിരുന്ന സൗത്ത് കോസ്റ്റ് റെയിൽവേ സോൺ എന്ന ബൃഹത്ത് പദ്ധതി യാഥാർഥ്യമാകുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുതിയ റെയിൽവേ സോണിൻ്റെ രൂപീകരണം സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. വിശാഖപട്ടണം ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൗത്ത് കോസ്റ്റ് റെയിൽവേ സോണിൻ്റെ പൂർണ്ണതോതിലുള്ള പ്രവർത്തനം 2026 ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനമായി.
സോൺ രൂപീകരണം
സൗത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയുടെയും ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് റെയിൽവേയുടെയും അവിഭാജ്യ ഭാഗങ്ങൾ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചാണ് പുതിയ സോൺ ഔദ്യോഗികമായി രൂപീകരിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വ്യവസായ പ്രാധാന്യമുള്ള ഗുണ്ടക്കൽ, ഗുണ്ടൂർ, വിജയവാഡ തുടങ്ങിയ പ്രധാന ഡിവിഷനുകൾ ഇപ്പോൾ വിശാഖപട്ടണം ആസ്ഥാനമായി പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൗത്ത് കോസ്റ്റ് റെയിൽവേ സോണിൻ്റെ വിശാലമായ അധികാരപരിധിയിലാക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു.
മാത്രമല്ല, സാങ്കേതികവും ഭരണപരവുമായ നിയന്ത്രണം കൂടുതൽ സുഗമമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി റായഗഡ ഡിവിഷനിൽ നിന്നുള്ള തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചില പ്രത്യേക സെക്ഷനുകൾ കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം വിശാഖപട്ടണം ഡിവിഷനിൽ ലയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രധാന റൂട്ടുകൾ
വലിയ നിലയിലുള്ള യാത്രാസൗകര്യം വർധിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പലാസ-ഇച്ചാപുരം, ഇച്ചാപുരം-ദുവ്വാഡ-വിജയനഗരം, നൗപഡ-പാർലഖേമുണ്ടി-ബൊബ്ബിലി-സലൂർ, സിംഹാചലം-വഡ്ലപ്പുടി-വിശാഖപട്ടണം-ജഗ്ഗയ്യപേട്ട തുടങ്ങിയ നിർണായകമായ പുതിയ കാതൽ റൂട്ടുകൾ വിശാഖപട്ടണം ഡിവിഷനിൽ പൂർണ്ണമായും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഗതാഗതം കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കാൻ ഈ സജ്ജീകരണം സഹായിക്കും. തന്ത്രപ്രധാനമായ കോരാപുട്ട്-കിരണ്ടുൽ റെയിൽവേ ലൈൻ വിശാഖപട്ടണം, റായഗഡ എന്നീ രണ്ട് ഡിവിഷനുകളുടെ സംയുക്ത നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും നിലനിൽക്കുക. ഭരണതലത്തിൽ ഇരു ഡിവിഷനുകളിൽ നിന്നുമുള്ള മികച്ച പ്രവർത്തന ഏകോപനം ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഇത്തരമൊരു സുപ്രധാന തീരുമാനം അധികൃതർ കൈക്കൊണ്ടത്.
അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം
പുതിയ സൗത്ത് കോസ്റ്റ് റെയിൽവേ സോണിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവും പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇപ്പോൾ അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇതിനായുള്ള സോണിൻ്റെ വലിയ സ്ഥിരം ആസ്ഥാനം അരിളോവയിൽ നിർമിക്കാൻ നിലവിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പദ്ധതിയുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ ഇതിനോടകം തന്നെ വിഎംആർഡിഎ ഡെക്ക് കെട്ടിടത്തിൽ ജനറൽ മാനേജർക്ക് ഒരു താത്കാലിക ഓഫിസ് സജ്ജീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ വരുന്ന മാസം തന്നെയുള്ള സുഗമമായ പ്രവർത്തന ആരംഭത്തിനായി എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു.
കാലതാമസവും നിയമനങ്ങളും
2019 ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ് സൗത്ത് കോസ്റ്റ് റെയിൽവേ സോൺ ആദ്യമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുഖേന പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്നാൽ തുടർന്നുള്ള അഞ്ച് വർഷക്കാലത്തോളം ഇതിൻ്റെ പ്രാരംഭ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തീർത്തും മന്ദഗതിയിലായിരുന്നു. പിന്നീട് 2025 ജനുവരി മാസത്തിൽ സോണിൻ്റെ വിശദമായ പദ്ധതി രേഖയ്ക്ക് ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകാരം ലഭിച്ചു.
അതേ മാസം തന്നെ സോണൽ ഓഫിസിന് ഔദ്യോഗികമായി തറക്കല്ലിടുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് വിവിധ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വേഗം കൈവരിച്ച് തുടങ്ങിയത്. പുതിയ റെയിൽവേ സോണിലേക്കായി ഇതിനോടകം ഒട്ടനവധി ജീവനക്കാരെ നിയമിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയർ, ചീഫ് എൻജിനീയർ, പേഴ്സണൽ ഓഫിസർ, ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫിസർ തുടങ്ങി വിവിധ പ്രധാന തസ്തികകളിലെ ഉന്നതതല ഭരണപരമായ നിയമനങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം കേന്ദ്ര സർക്കാർ പൂർത്തിയാക്കി.
തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ
വിവിധ റെയിൽവേ ഡിവിഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള 3000-ത്തോളം ജീവനക്കാർ പുതിയ വികസിത സോണിൽ പ്രവേശിക്കാൻ വലിയ തോതിൽ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. പുതിയതായി സജ്ജീകരിച്ച ജനറൽ മാനേജറുടെ ഓഫിസിൽ മാത്രം 1200 ജീവനക്കാർ അടങ്ങിയ തൊഴിൽസേന ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ബന്ധപ്പെട്ടവർ കണക്കാക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ സൗത്ത് കോസ്റ്റ് റെയിൽവേ സോണിൽ മൊത്തത്തിൽ 17,000 വലിയ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ പുതിയതായി സംജാതമാകുമെന്നാണ് സർക്കാർ പ്രവചിക്കുന്നത്.
പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് നേരിട്ട് മികച്ച ജോലി ലഭിക്കുന്നത് ഈ മേഖലയിലെ വലിയ സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിനും ശക്തമായി കാരണമാകും. ഇതിനുപുറമെ പുതിയ റെയിൽവേ സോൺ പൂർണ്ണതോതിൽ പ്രവർത്തനസജ്ജമാകുന്നതോടെ വിശാലമായ ഉത്തര ആന്ധ്രപ്രദേശിലുടനീളമുള്ള റെയിൽവേ കണക്റ്റിവിറ്റി ഗണ്യമായ അളവിൽ വർധിക്കുമെന്നാണ് ഏവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സമഗ്രമായ റെയിൽ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ എളുപ്പമാകുന്നതോടെ ഈ മേഖലയിലാകെ പ്രവർത്തനക്ഷമത മികച്ച രീതിയിൽ വർധിപ്പിക്കാനും അതിലൂടെ സമഗ്രമായ പ്രാദേശിക വികസനം അങ്ങേയറ്റം വേഗത്തിലാക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.
